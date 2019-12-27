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Страна и мир

Роспотребнадзор заплатит сибирячке 130 тысяч за перевод книги о биологическом оружии и «путинской России»

Странный контракт выиграла индивидуальный предприниматель из Новосибирска

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ГНЦ ПМБ — ведомство, заказавшее перевод книги, — является частью Роспотребнадзора

ГНЦ ПМБ — ведомство, заказавшее перевод книги, — является частью Роспотребнадзора

Индивидуальный предприниматель из Новосибирска Надежда Ионова переведет главы книги Biosecurity in Putin‘s Russia («Биологическая безопасность в путинской России») для Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора (ГНЦ ПМБ). 

Об этом свидетельствуют данные госзакупки, которую обнаружили «Открытые медиа». Согласно договору закупки, до 30 декабря Надежда Ионова должна письменно перевести часть книги с английского на русский. За перевод государственный научный центр заплатит сибирячке 130 000 рублей.

— Книгу я перевела уже. У неё специфическое содержание, научного плана книга. Там рассказывается про тенденции и современные новшества [биологической безопасности]. Точно содержание не перескажу, потому что последнее время перевожу много книг подобного плана, — рассказала корреспонденту НГС Надежда Ионова.

Как указано в аннотации, книга опубликована в США в 2018 году. Её авторы — Реймонд Зилинскаса, специалист по химическому и биологическому оружию, и Филипп Може — пишут о росте интереса России к биологическому оружию и «документируют и анализируют создание и модернизацию российской системы биологической защиты при администрации Путина».

ГНЦ ПМБ является частью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

— Предметом и целью деятельности ФБУН ГНЦ ПМБ является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и работ в области эпидемиологии, бактериологии и биотехнологии, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, включая опытно-промышленное производство биотехнологической продукции, — указано на сайте учреждения. 

Согласно сервису «Контур.Фокус», индивидуальный предприниматель Надежда Игоревна Ионова зарегистрирована 10 сентября 2018 года в Новосибирске. По данным сайта НГУ, женщина с таким же именем в 2009 году окончила университет по направлению «Лингвистика».

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москвакремль
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КОММЕНТАРИИ (13)

...
27 дек 2019 в 18:24

1. Что странного в контракте?
2. Три дня на перевод?
3. Зачем здесь эта новость?

27 дек 2019 в 18:44

"Книгу я перевела уже... — рассказала корреспонденту НГС Надежда Ионова."
"Связаться с Надеждой Ионовой корреспонденту НГС не удалось — номер телефона, указанный в договоре, недоступен."

НГС, это две разные Надежды Ионовы? 🔥

пипец
27 дек 2019 в 18:36

Весьма странный заказ от потребнадзора. Книга явно с политическим подтекстом иначе причем тут именно "путинская раша" или в названии спойлер о том, что все стало совсем плохо? Потребнадзор теперь у знает ос состонии экологии и биологической защите из иностранных источников?