Роспотребнадзор заплатит сибирячке 130 тысяч за перевод книги о биологическом оружии и «путинской России»

Об этом свидетельствуют данные госзакупки, которую обнаружили «Открытые медиа». Согласно договору закупки, до 30 декабря Надежда Ионова должна письменно перевести часть книги с английского на русский. За перевод государственный научный центр заплатит сибирячке 130 000 рублей.

Индивидуальный предприниматель из Новосибирска Надежда Ионова переведет главы книги Biosecurity in Putin‘s Russia («Биологическая безопасность в путинской России») для Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора (ГНЦ ПМБ).

— Книгу я перевела уже. У неё специфическое содержание, научного плана книга. Там рассказывается про тенденции и современные новшества [биологической безопасности]. Точно содержание не перескажу, потому что последнее время перевожу много книг подобного плана, — рассказала корреспонденту НГС Надежда Ионова.

Как указано в аннотации, книга опубликована в США в 2018 году. Её авторы — Реймонд Зилинскаса, специалист по химическому и биологическому оружию, и Филипп Може — пишут о росте интереса России к биологическому оружию и «документируют и анализируют создание и модернизацию российской системы биологической защиты при администрации Путина».

ГНЦ ПМБ является частью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

— Предметом и целью деятельности ФБУН ГНЦ ПМБ является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и работ в области эпидемиологии, бактериологии и биотехнологии, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, включая опытно-промышленное производство биотехнологической продукции, — указано на сайте учреждения.

