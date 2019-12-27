Территория с двумя аварийными домами у городского аэропорта досталась известному застройщику

Компания «Онега», которая входит в ГК «Стрижи», выиграла торги на право развития территории с двумя домами на улице Аэропорт — результаты вчерашних появились на сайте torgi.gov.ru.
В документации указано, что «Онега» оказалась единственным заявителем и получила два дома и участок площадью почти 9,5 тысяч кв. м по начальной цене в 14,6 миллиона рублей. Дома здесь были построены в 1951 году, степень их износа составляет 74–76%.
Как рассказал корреспонденту НГС гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, на месте двух аварийных домов по улице Аэропорт, 14 и 15 появится новое жильё.
— Три часа назад у нас состоялось совещание, мы приступили к разработке концепции, — сказал Белокобыльский. — Мы в последнее время стараемся серьёзно думать головой, прежде чем что-то начинать. Я думаю, что через несколько месяцев мы сможем сделать очень красивую, понятную и, я надеюсь, убедительную презентацию.
По условиям договора, один из домов —
Неделю назад стало известно, что территория самого городского аэропорта входит в число перспективных для застройки: мэрия составила перечень масштабных участков города, где в ближайшие годы появится порядка 15 миллиардов кв. м нового жилья.