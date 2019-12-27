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Территория с двумя аварийными домами у городского аэропорта досталась известному застройщику

Сейчас компания договаривается о финансировании расселения квартир

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Для нового проекта на улице Аэропорт расселят и снесут два аварийных деревянных дома

Для нового проекта на улице Аэропорт расселят и снесут два аварийных деревянных дома

Компания «Онега», которая входит в ГК «Стрижи», выиграла торги на право развития территории с двумя домами на улице Аэропорт — результаты вчерашних появились на сайте torgi.gov.ru.

В документации указано, что «Онега» оказалась единственным заявителем и получила два дома и участок площадью почти 9,5 тысяч кв. м по начальной цене в 14,6 миллиона рублей. Дома здесь были построены в 1951 году, степень их износа составляет 74–76%.

Как рассказал корреспонденту НГС гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, на месте двух аварийных домов по улице Аэропорт, 14 и 15 появится новое жильё.

— Три часа назад у нас состоялось совещание, мы приступили к разработке концепции, — сказал Белокобыльский. — Мы в последнее время стараемся серьёзно думать головой, прежде чем что-то начинать. Я думаю, что через несколько месяцев мы сможем сделать очень красивую, понятную и, я надеюсь, убедительную презентацию.

По условиям договора, один из домов№ 14 — до конца 2021 года должна расселить и снести мэрия Новосибирска, квартиры в доме № 15 придётся выкупать застройщику. По словам Игоря Белокобыльского, кредитный комитет Сбербанка уже принял положительное решение о финансировании в том числе и нового проекта, но кредитный договор ещё не подписан.

Неделю назад стало известно, что территория самого городского аэропорта входит в число перспективных для застройки: мэрия составила перечень масштабных участков города, где в ближайшие годы появится порядка 15 миллиардов кв. м нового жилья.

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аварийное жильёГК «Стрижи»аукционы
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КОММЕНТАРИИ (10)

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27 дек 2019 в 17:27

Это хорошо, когда застраивается территория.

27 дек 2019 в 17:37

Когда заводы начнут строить.??Надоели лепить эти муравейники без дорог и инфраструктуры.Город перенаселения и так.Зачем нужна лишняя биомасса здесь?

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27 дек 2019 в 17:43

Пропала территория. Опять построят гетто для казаруссишей и прочих кузбассцев, которые будут жрать друг друга из-за парковок.