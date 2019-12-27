Территория с двумя аварийными домами у городского аэропорта досталась известному застройщику

Для нового проекта на улице Аэропорт расселят и снесут два аварийных деревянных дома

Компания «Онега», которая входит в ГК «Стрижи», выиграла торги на право развития территории с двумя домами на улице Аэропорт — результаты вчерашних появились на сайте torgi.gov.ru.



В документации указано, что «Онега» оказалась единственным заявителем и получила два дома и участок площадью почти 9,5 тысяч кв. м по начальной цене в 14,6 миллиона рублей. Дома здесь были построены в 1951 году, степень их износа составляет 74–76%.



Как рассказал корреспонденту НГС гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, на месте двух аварийных домов по улице Аэропорт, 14 и 15 появится новое жильё.

