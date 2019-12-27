Тракторист, который вывез снег на дорогу и прятался от дорожной службы, заработал увольнение

В мэрии Новосибирска рассказали, как отреагировали на вывоз снега с парковки на улице Немировича-Данченко, 118/3 на близлежащую дорогу.
Тракторист перевозил снег рано утром, 24 декабря, и попал на видео жителя близлежащего дома. Увидев муниципальных дорожников, водитель быстро спрятался в парковочный карман.
— Снег, вывезенный с прилегающей территории административного здания, расположенного по адресу ул. Немировича-Данченко, 118/3 и складированный на проезжей части ул. Немировича-Данченко, убран. В отношении индивидуального предпринимателя, в чьей собственности находится территория по ул. Немировича-Данченко, 118/3, районной административно-технической инспекцией администрации Кировского района составлен административный протокол, предусматривающий штраф от
Автор: читатель НГС
В СТО, территорию которого убирал тракторист, рассказали, что не знают, почему водитель решил сбрасывать снег именно на дорогу.
— Снег убрали, штраф оплатят — как придёт. КАМАЗы свои же у нас есть.Тракториста уволили уже, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник СТО.
В Новосибирске на прошлой неделе на видео попала необычная уборка снега с дороги на улице Аэропорт, 2Б. По словам очевидицы, водители кроссовера и седана попали в ДТП и перегородили проезд — они достали лопаты и начали расчищать путь другим автомобилям.