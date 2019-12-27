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Дороги и транспорт

Тракторист, который вывез снег на дорогу и прятался от дорожной службы, заработал увольнение

А предприниматель, который нанимал тракториста, уже заплатил штраф

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Ночная уборка территории СТО с вывозом снега на дорогу на улице Немировича-Данченко,118/3&nbsp;попала на видео

Ночная уборка территории СТО с вывозом снега на дорогу на улице Немировича-Данченко,118/3 попала на видео

В мэрии Новосибирска рассказали, как отреагировали на вывоз снега с парковки на улице Немировича-Данченко, 118/3 на близлежащую дорогу. 

Тракторист перевозил снег рано утром, 24 декабря, и попал на видео жителя близлежащего дома. Увидев муниципальных дорожников, водитель быстро спрятался в парковочный карман.

— Снег, вывезенный с прилегающей территории административного здания, расположенного по адресу ул. Немировича-Данченко, 118/3 и складированный на проезжей части ул. Немировича-Данченко, убран. В отношении индивидуального предпринимателя, в чьей собственности находится территория по ул. Немировича-Данченко, 118/3, районной административно-технической инспекцией администрации Кировского района составлен административный протокол, предусматривающий штраф от 10 000 до 20 000 рублей, а также 14 января 2020 года состоится административная комиссия с личным привлечением индивидуального предпринимателя, — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 

Автор: читатель НГС

В СТО, территорию которого убирал тракторист, рассказали, что не знают, почему водитель решил сбрасывать снег именно на дорогу.

— Снег убрали, штраф оплатят — как придёт. КАМАЗы свои же у нас есть.Тракториста уволили уже, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник СТО.

В Новосибирске на прошлой неделе на видео попала необычная уборка снега с дороги на улице Аэропорт, 2Б. По словам очевидицы, водители кроссовера и седана попали в ДТП и перегородили проезд — они достали лопаты и начали расчищать путь другим автомобилям

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уборка снега
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КОММЕНТАРИИ (17)

cerb
27 дек 2019 в 17:21

да тракторист клал на это "увольнение"..
его трактор - его правила..
там весь "департамент" мокрыми тряпками пора на улицы с лопатами выгнать..
загундели: пару кубов снега им сдвинули на обочину..

Лещи от Богатковского
27 дек 2019 в 17:20

Работяга выполняет приказы, спрашивать же надо с начальства.

Фото пользователя
27 дек 2019 в 17:12

Увольнение - крайняя мера. Есть и другие методы.