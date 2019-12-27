Тракторист, который вывез снег на дорогу и прятался от дорожной службы, заработал увольнение

Ночная уборка территории СТО с вывозом снега на дорогу на улице Немировича-Данченко,118/3 попала на видео

В мэрии Новосибирска рассказали, как отреагировали на вывоз снега с парковки на улице Немировича-Данченко, 118/3 на близлежащую дорогу.

Тракторист перевозил снег рано утром, 24 декабря, и попал на видео жителя близлежащего дома. Увидев муниципальных дорожников, водитель быстро спрятался в парковочный карман.