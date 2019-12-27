Новосибирец сделал ковш для микроавтобуса, чтобы чистить снег — его испытания он снял на видео

Вес такой самодельной конструкции — 100 килограммов Фото: Александр Савров

Новосибирец Александр Савров вместе с другом смастерил ковш для чистки снега. Приспособление он прикрепил к передней части рамы микроавтобуса — ковш во время движения расталкивает снег по бокам улицы. НГС поговорил с конструктором-любителем и показывает видеозапись с испытанием агрегата. Мужчина живёт в дачном обществе СНТ «Заря» на ОбьГЭСе, откуда нелегко выбраться из-за большого снегопада. По словам самого Александра, вариантов расчистки снежных завалов немного: «либо вручную, либо включая мозги».

— Сначала мы дорогу чистили, буксируя «утюг» (тяжелую конструкцию из металла. — Прим. ред.), пока его хватало по уровню снега. Но обнаружили минусы: плохая управляемость и малый вес. Поглядели на аналоги в интернете, нашли в Омске завод, который прилады делает на УАЗики, но стоит это 25 тысяч, нам, естественно, это не по карману. Мы поехали на приём металлолома, нашли уголки подходящие, баллон и бочку. И это все такие закруглённые детали, которые вручную не сделать, не загнуть. Решили попробовать [скребок] сами изготовить, — рассказал корреспонденту НГС Александр.

Видео: Александр Савров

Александр поделился с НГС секретом создания скребка. — Материалы: бочка 200 л, баллон 40 л, уголок 100*100 3 м, 50*50 5 м, ну и всякая мелочь. Варили в пургу на улице, в походных условиях. Скребок крепим к раме, а натяжкой цепи регулируем угол «атаки». Чтобы не зарывался нос, цепь его чуть приподнимает, и он слегка, градусов на 10–20, стремится вверх. А так как весит конструкция около 100 кг да по земле идёт сотым уголком, то она просто не может «зарезаться» из-за своей площади. Мы сознательно так сделали, унифицировали, что она как лыжа, как утюг идёт через снег.