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Зима

Новосибирец сделал ковш для микроавтобуса, чтобы чистить снег — его испытания он снял на видео

Детали для ковша он нашёл в пункте приёма металлолома

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Вес такой самодельной конструкции — 100 килограммов&nbsp;

Вес такой самодельной конструкции — 100 килограммов 

Новосибирец Александр Савров вместе с другом смастерил ковш для чистки снега. 

Приспособление он прикрепил к передней части рамы микроавтобуса — ковш во время движения расталкивает снег по бокам улицы. НГС поговорил с конструктором-любителем и показывает видеозапись с испытанием агрегата. 

Мужчина живёт в дачном обществе СНТ «Заря» на ОбьГЭСе, откуда нелегко выбраться из-за большого снегопада. По словам самого Александра, вариантов расчистки снежных завалов немного: «либо вручную, либо включая мозги». 

— Сначала мы дорогу чистили, буксируя «утюг» (тяжелую конструкцию из металла. — Прим. ред.), пока его хватало по уровню снега. Но обнаружили минусы: плохая управляемость и малый вес. Поглядели на аналоги в интернете, нашли в Омске завод, который прилады делает на УАЗики, но стоит это 25 тысяч, нам, естественно, это не по карману. Мы поехали на приём металлолома, нашли уголки подходящие, баллон и бочку. И это все такие закруглённые детали, которые вручную не сделать, не загнуть. Решили попробовать [скребок] сами изготовить, — рассказал корреспонденту НГС Александр.

Александр поделился с НГС секретом создания скребка. 

— Материалы: бочка 200 л, баллон 40 л, уголок 100*100 3 м, 50*50 5 м, ну и всякая мелочь. Варили в пургу на улице, в походных условиях. Скребок крепим к раме, а натяжкой цепи регулируем угол «атаки». Чтобы не зарывался нос, цепь его чуть приподнимает, и он слегка, градусов на 10–20, стремится вверх. А так как весит конструкция около 100 кг да по земле идёт сотым уголком, то она просто не может «зарезаться» из-за своей площади. Мы сознательно так сделали, унифицировали, что она как лыжа, как утюг идёт через снег.

Вопрос очистки улиц от снега для жителей города и пригорода стоит этой зимой особенно остро — такого снегопада здешние места не помнят с 1987 года. Столь обильные осадки приводят к 10-балльным пробкам по всему Новосибирску. 

На днях НГС опубликовал авторскую колонку бывшего сибиряка, живущего сейчас в Америке — он поведал, как люди борются со снегом на Западе

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снегопадизобретение
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КОММЕНТАРИИ (9)

с богаткова
27 дек 2019 в 20:01

Хорошее изобретение, но дело даже не в этом, самое главное что мужчина ни от кого ничего не ждет. Он сам решает свои проблемы. И так должен поступать каждый. Запомните вам никто ничего не должен.

Фото пользователя
27 дек 2019 в 20:10

Тошнит блювать жэ от таво снега. Лето жара/огород/тяжело. Зимой снег/мороз/тяжело. В мкд нада бесконечно платить то за тек. рем, то за капитальный, то ищо за каку фиготень. Опять жи никто не отменял "ниадекватных суседей", поругаисся, а он (она/оне) насерут под дверь иле ащще подожгут. Нету Наталке места на етой планете...всё тяжэло, ото всего тошнит!!!!

Сэр
27 дек 2019 в 20:05

Учись Локоть деньги эффективно использовать. Толя, тебе до до русского мужика на микрике далеко!