Дело о шприце с лидокаином: суд полностью оправдал Филиппова, которого обвиняли в убийстве брата

Ленинский суд полностью оправдал Александра Филиппова: судья пришёл к выводу, что он не убивал своего брата Фото: Густаво Зырянов

В эту пятницу, 27 декабря, Ленинский районный суд полностью оправдал Александра Филиппова, которого обвиняли в убийстве своего брата. «Дело о шприце с лидокаином» прогремело на всю страну в 2014 году, но на то, чтобы поставить точку в этой истории, потребовалось пять лет. — Приговор оправдательный. Слушали его почти два часа. Судья пришёл к выводу, что событие преступления отсутствует, а смерть потерпевшего наступила от неправильного введения препарата лидокаин, что этот препарат Леонид ввёл себе сам, совершая попытку суицида. Его брата, Александра Филиппова, суд полностью оправдал, указал на то, что он имеет право на реабилитацию после вступления приговора в законную силу, и отменил подписку о невыезде, — сообщила НГС Ольга Ковалева, адвокат Александра Филиппова.

У прокуратуры есть 10 дней, чтобы опротестовать приговор. — Если они решат его опротестовывать, то апелляционная инстанция вновь будет принимать решение. Если нет, то через десять дней приговор вступит в законную силу, — пояснила адвокат.

Сам Александр Филиппов сказал, что решение суда было для него неожиданным: — Сложно передать словами, что я чувствую, но я очень, очень рад. Это уже третий приговор, на который я прихожу по данному делу. На первый я шёл и не верил в оправдание, но меня оправдали. На второй шёл и верил в такой же результат, но меня посадили в день рождения Лёни. Так что в третий раз я шёл без каких-либо мыслей — старался ни о чём не думать... Сейчас я работаю менеджером в рознице, супруга работает, мама работает. Сыну пятый год, ходит в садик. Всё как обычно.



Александр Филиппов отсидел почти два года в тюрьме по статье «Убийство» Фото: Густаво Зырянов

Дело об убийстве Леонида Филиппова, по словам адвоката Ольги Ковалёвой, называют «самым запутанным делом ХХI века». НГС подробно рассказывал об этом деле: 20-летний студент Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2014 года. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решения судья уволился.