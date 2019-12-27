Дело о шприце с лидокаином: суд полностью оправдал Филиппова, которого обвиняли в убийстве брата

В эту пятницу, 27 декабря, Ленинский районный суд полностью оправдал Александра Филиппова, которого обвиняли в убийстве своего брата. «Дело о шприце с лидокаином» прогремело на всю страну в 2014 году, но на то, чтобы поставить точку в этой истории, потребовалось пять лет.
— Приговор оправдательный. Слушали его почти два часа. Судья пришёл к выводу, что событие преступления отсутствует, а смерть потерпевшего наступила от неправильного введения препарата лидокаин, что этот препарат Леонид ввёл себе сам, совершая попытку суицида. Его брата, Александра Филиппова, суд полностью оправдал, указал на то, что он имеет право на реабилитацию после вступления приговора в законную силу, и отменил подписку о невыезде, — сообщила НГС Ольга Ковалева, адвокат Александра Филиппова.
У прокуратуры есть 10 дней, чтобы опротестовать приговор.
— Если они решат его опротестовывать, то апелляционная инстанция вновь будет принимать решение. Если нет, то через десять дней приговор вступит в законную силу, — пояснила адвокат.
Сам Александр Филиппов сказал, что решение суда было для него неожиданным:
— Сложно передать словами, что я чувствую, но я очень, очень рад. Это уже третий приговор, на который я прихожу по данному делу. На первый я шёл и не верил в оправдание, но меня оправдали. На второй шёл и верил в такой же результат, но меня посадили в день рождения Лёни. Так что в третий раз я шёл без каких-либо мыслей — старался ни о чём не думать... Сейчас я работаю менеджером в рознице, супруга работает, мама работает. Сыну пятый год, ходит в садик. Всё как обычно.
Дело об убийстве Леонида Филиппова, по словам адвоката Ольги Ковалёвой, называют «самым запутанным делом ХХI века». НГС подробно рассказывал об этом деле: 20-летний студент Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2014 года. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решения судья уволился.
В июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти». Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филиппову оставила без изменения.
Спустя почти два года, 24 апреля 2019 года, Новосибирский областной суд вновь отменил приговор Александру Филиппову, которого признали виновным в убийстве родного брата, и отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Это случилось после рассмотрения кассационной жалобы защиты Александра Филиппова в Верховном суде. Корреспонденты НГС были первыми, кто вместе с близкими встретил вышедшего из тюрьмы Филиппова.
По запутанному делу о шприце с лидокаином сняли уже три передачи на федеральном ТВ: две из них показали на Первом канале, а одну — на канале ТВ-3.