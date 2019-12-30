«Я уже потратила их»: сибирячка, которой приставы ошибочно перевели 85 тысяч, отказалась их возвращать

Юлия Сидоренко честно признается, что не хочет отдавать деньги — по сути, объясняет девушка, этот долг в любом случае должен был предназначаться внуку Лепезина Фото: Юлия Сидоренко

Житель Новосибирска Станислав Лепезин, с банковского счета которого ошибочно списали 91 тысячу рублей, рискует остаться без денег. Судебные приставы признали свою ошибку — долг должны были снять с карты сына Лепезина (он задолжал за алименты), но из-за путаницы в базе деньги сняли со счета его отца. Но, несмотря на ошибку, приставы не могут вернуть эту сумму законному владельцу — женщина, которой перевели деньги, уже потратила их. НГС поговорил с Юлией Сидоренко (бывшей Лепезиной) и узнал, почему она не собирается отдавать перечисленные ей по ошибке деньги.

С мужем, по словам Юлии Сидоренко, она развелась в мае 2018 года. У пары двое детей — шестилетний сын и трехлетняя дочь.

— Сумма в 85 тысяч рублей (с Лепезина сняли на шесть тысяч больше. — Прим. ред.) накопилась за год. Бывший муж не работал. Поначалу он стоял на бирже труда и алименты перечислялись в виде каких-то небольших сумм. Потом он ушёл с биржи и вообще перестал платить. Вот за год и накопился этот долг... Я подавала и на алименты, и писала заявление на розыск, потому что приставы не могли его найти (он прописан по адресу, где живёт мать с отчимом, но они утверждают, что живёт он с бабушкой и дедушкой, а бабушка и дедушка говорят, что у них он тоже не живёт), — рассказывает Юлия.

31 октября 2019 года, по словам женщины, на её карту поступила полная сумма долга. Она решила, что судебным приставам всё же удалось передать должнику повестку через его родственников. Когда выяснилось, что произошла ошибка, 85 тысяч рублей уже были потрачены — Юлия погасила кредит, раздала долги и купила необходимое детям. Вернуть деньги, чтобы приставы зачислили их обратно на карту Станислава Лепезина — отца её бывшего мужа, она не может. При этом, говорит Юлия, с отцом бывшего мужа Станиславом у неё сложились нормальные отношения — они оба понимают, что стали заложниками ситуации, которая возникла по вине судебных приставов.

— Сейчас, когда я приезжаю к приставам, они говорят: «А вот вы не можете вернуть деньги Станиславу, хотя бы часть?». Но я не могу, так как за год, пока бывший муж не платил, я влезла в долги. С чего я буду их возвращать? Найдите моего бывшего мужа и стрясите с него деньги. Почему вы с меня, матери двоих детей, хотите стрясти их? Каждый раз им объясняю, что у меня денег нет, что я даже занимаю у других людей, чтобы жить дальше. Мне неизвестно, где работает мой муж. В суде фигурировала копия его трудовой книжки, там было указано: частная охранная организация «Орион», но приставы сказали, что такую организацию они не нашли, — рассказывает Юлия Сидоренко.

Первого ноября 2019 года, по словам Юлии, она получила от бывшего мужа первые алименты в размере 1254 рублей. По закону эта сумма составила треть зарплаты Лепезина-младшего.

— Что это за зарплата, с которой приходят такие алименты? Вообще получается шикарная ситуация: с меня по суду могут удерживать 20 тысяч за машину (именно столько Юлия должна заплатить бывшему мужу за автомобиль, который они вместе брали в кредит), плюс ещё могут начать с меня удерживать по суду вот эту ошибочно перечисленную сумму… И при этом я ни копейки не получаю от своего бывшего мужа. На что содержать двоих детей? — недоумевает Юлия Сидоренко.

У нас, конечно, отличные законы в стране: кого можно найти, с того и удерживают. Юлия Сидоренко