Новосибирск вошёл в пятёрку городов-миллионников с самым дорогим прокатом коньков

В Новосибирске прокат коньков стоит в среднем 154 рубля в час

— В 2018 году час катания стоил 158 рублей, в 2019 году — уже 170 рублей. Аренда беговых лыж на лыжных базах, напротив, подешевела на 19% — со 198 до 160 рублей в час, — рассказали в компании 2ГИС.

Как показало исследование, за последний год средняя стоимость проката коньков в городах-миллионниках поднялась на 8%.

К такому выводу пришла компания 2ГИС, изучившая цены на прокат зимнего инвентаря в 15 крупнейших городах России в декабре 2019 года.

Новосибирск вошёл в пятёрку российских городов-миллионников с самой высокой стоимостью проката коньков.

По её данным, в Новосибирске прокат коньков сейчас стоит в среднем 154 рубля в час. С этим показателем Новосибирск занимает четвёртое место по дороговизне проката среди городов-миллионников.

— Дороже всего катание на коньках обходится жителям Санкт-Петербурга — в среднем 288 рублей в час. На втором месте Москва (187 рублей в час), на третьем — Екатеринбург (160 рублей в час), — сообщают авторы исследования.

Пятое место делят Красноярск и Пермь: 150 рублей в час.

— В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани стоимость проката коньков самая низкая — 112, 100 и 97 рублей в час соответственно, — добавили в 2ГИС.



По средней стоимости проката беговых лыж Новосибирск, напротив, входит в пятёрку мегаполисов с самыми низкими показателями. Чтобы покататься на лыжах, новосибирцам придётся заплатить в среднем 146 рублей за час аренды. Дешевле прокат лыж обходится только жителям четырёх городов-миллионников: Омска (145 рублей), Перми (135 рублей), Красноярска (130 рублей) и Казани (127 рублей).