27 декабря пятница
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 8/10
usd 61.77
eur 68.50
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 8/10
usd 61.77
eur 68.50

Все новости

Все новости
Спорт

Новосибирск вошёл в пятёрку городов-миллионников с самым дорогим прокатом коньков

Катание на лыжах обходится дешевле

1 829
25 Обсудить

Поделиться

В Новосибирске прокат коньков стоит в среднем&nbsp;154 рубля в час

В Новосибирске прокат коньков стоит в среднем 154 рубля в час

Новосибирск вошёл в пятёрку российских городов-миллионников с самой высокой стоимостью проката коньков.

К такому выводу пришла компания 2ГИС, изучившая цены на прокат зимнего инвентаря в 15 крупнейших городах России в декабре 2019 года.

Как показало исследование, за последний год средняя стоимость проката коньков в городах-миллионниках поднялась на 8%. 

— В 2018 году час катания стоил 158 рублей, в 2019 году — уже 170 рублей. Аренда беговых лыж на лыжных базах, напротив, подешевела на 19% — со 198 до 160 рублей в час, — рассказали в компании 2ГИС.

По её данным, в Новосибирске прокат коньков сейчас стоит в среднем 154 рубля в час. С этим показателем Новосибирск занимает четвёртое место по дороговизне проката среди городов-миллионников.

— Дороже всего катание на коньках обходится жителям Санкт-Петербурга — в среднем 288 рублей в час. На втором месте Москва (187 рублей в час), на третьем — Екатеринбург (160 рублей в час), — сообщают авторы исследования.

Пятое место делят Красноярск и Пермь: 150 рублей в час.

— В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани стоимость проката коньков самая низкая — 112, 100 и 97 рублей в час соответственно, — добавили в 2ГИС.

По средней стоимости проката беговых лыж Новосибирск, напротив, входит в пятёрку мегаполисов с самыми низкими показателями. Чтобы покататься на лыжах, новосибирцам придётся заплатить в среднем 146 рублей за час аренды. Дешевле прокат лыж обходится только жителям четырёх городов-миллионников: Омска (145 рублей), Перми (135 рублей), Красноярска (130 рублей) и Казани (127 рублей). 

Самую высокую цену проката лыж авторы исследования обнаружили в Уфе — час аренды стоит в среднем 317 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 300 рублей в час. Третье место у Москвы — 216 рублей в час. 

Согласно подсчётам компании 2ГИС, сейчас в крупнейших городах России работает 357 катков — на 5% больше, чем год назад. Количество лыжных баз за год сократилось на 3% — сейчас их 185. Беговые лыжи проигрывают конькам и по популярности: за последний год катки в 2ГИС искали в три раза чаще, чем лыжные базы.

Главный новосибирский каток сейчас работает возле оперного театра. Площадь этого катка — 2200 квадратных метров, а его необычная форма стала предметом бурных дискуссий.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

2ГИСбеговые лыжиконьки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (25)

с богаткова
27 дек 2019 в 16:01

Город вообще очень дорогой, люксовый можно сказать. Этим мне нравится. А так бы давно уже уехал.

Фото пользователя
27 дек 2019 в 16:06

Так надо учитывать, что в других городах нет таких эксклюзивных катокв.

Степан
27 дек 2019 в 16:33

Ну дык это и понятно - у вас каток то знаменитый теперь!