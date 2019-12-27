Новосибирск вошёл в пятёрку городов-миллионников с самым дорогим прокатом коньков

Новосибирск вошёл в пятёрку российских городов-миллионников с самой высокой стоимостью проката коньков.
К такому выводу пришла компания 2ГИС, изучившая цены на прокат зимнего инвентаря в 15 крупнейших городах России в декабре 2019 года.
Как показало исследование, за последний год средняя стоимость проката коньков в городах-миллионниках поднялась на 8%.
— В 2018 году час катания стоил 158 рублей, в 2019 году — уже 170 рублей. Аренда беговых лыж на лыжных базах, напротив, подешевела на 19% — со 198 до 160 рублей в час, — рассказали в компании 2ГИС.
По её данным, в Новосибирске прокат коньков сейчас стоит в среднем 154 рубля в час. С этим показателем Новосибирск занимает четвёртое место по дороговизне проката среди городов-миллионников.
— Дороже всего катание на коньках обходится жителям Санкт-Петербурга — в среднем 288 рублей в час. На втором месте Москва (187 рублей в час), на третьем — Екатеринбург (160 рублей в час), — сообщают авторы исследования.
Пятое место делят Красноярск и Пермь: 150 рублей в час.
— В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани стоимость проката коньков самая низкая — 112, 100 и 97 рублей в час соответственно, — добавили в 2ГИС.
По средней стоимости проката беговых лыж Новосибирск, напротив, входит в пятёрку мегаполисов с самыми низкими показателями. Чтобы покататься на лыжах, новосибирцам придётся заплатить в среднем 146 рублей за час аренды. Дешевле прокат лыж обходится только жителям четырёх городов-миллионников: Омска (145 рублей), Перми (135 рублей), Красноярска (130 рублей) и Казани (127 рублей).
Самую высокую цену проката лыж авторы исследования обнаружили в Уфе — час аренды стоит в среднем 317 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 300 рублей в час. Третье место у Москвы — 216 рублей в час.
Согласно подсчётам компании 2ГИС, сейчас в крупнейших городах России работает 357 катков — на 5% больше, чем год назад. Количество лыжных баз за год сократилось на 3% — сейчас их 185. Беговые лыжи проигрывают конькам и по популярности: за последний год катки в 2ГИС искали в три раза чаще, чем лыжные базы.
Главный новосибирский каток сейчас работает возле оперного театра. Площадь этого катка — 2200 квадратных метров, а его необычная форма стала предметом бурных дискуссий.