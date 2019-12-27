27 декабря во дворе Центральной гостиницы авиакомпания S7 Airlines и ХК «Сибирь» открыли каток «S7 Арена».
— Со 2 января на этом катке начнутся еженедельные тренировки для детей от 6 до 10 лет и для взрослых. Наши тренеры будут работать здесь, и по окончании сезона мы проведем просмотр. Лучшие дети получат возможность пройти отбор в хоккейную школу «Сибири». Возможно, кто-то из них станет профессиональным спортсменом. Такие примеры в спорте есть, — заявил заместитель генерального директора ХК «Сибирь» Эмиль Джелилов на открытии.
По его словам, тренировки будут проводить тренеры из «Сибири».
Для детских тренировок запланировано время с 18:30 до 20 часов по вторникам и четвергам, для взрослых — с 17 до 18:30 по субботам. Записаться на бесплатные занятия можно будет с 1 января на сайте S7.
Кроме того, на открытии выступили заместитель министра физической культуры Новосибирской области Марина Курносова, генеральный представитель S7 в Толмачёво и Средней Азии Сергей Чернышов.
В середине декабря хоккеисты «Сибири» и их главный тренер Николай Заварухин приняли участие в необычной фотосессии — на лёд ЛДС «Сибирь» с ними вышли бездомные щенки.