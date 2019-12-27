Каток расположился прямо на ресторанной улочке Фото: Александр Ощепков

27 декабря во дворе Центральной гостиницы авиакомпания S7 Airlines и ХК «Сибирь» открыли каток «S7 Арена». — Со 2 января на этом катке начнутся еженедельные тренировки для детей от 6 до 10 лет и для взрослых. Наши тренеры будут работать здесь, и по окончании сезона мы проведем просмотр. Лучшие дети получат возможность пройти отбор в хоккейную школу «Сибири». Возможно, кто-то из них станет профессиональным спортсменом. Такие примеры в спорте есть, — заявил заместитель генерального директора ХК «Сибирь» Эмиль Джелилов на открытии.

По его словам, тренировки будут проводить тренеры из «Сибири». Для детских тренировок запланировано время с 18:30 до 20 часов по вторникам и четвергам, для взрослых — с 17 до 18:30 по субботам. Записаться на бесплатные занятия можно будет с 1 января на сайте S7.

С января на катке будут проходить занятия с тренерами ХК «Сибирь» Фото: Александр Ощепков

Вход на каток бесплатный, но за аренду коньков придется заплатить Фото: Александр Ощепков

На катке есть хоккейные ворота — специально для тренировок Фото: Александр Ощепков

На открытии выступил талисман хоккейного клуба Злой снеговик. Он забросил первую шайбу в ворота Фото: Александр Ощепков

Рядом с катком есть зрительские места Фото: Александр Ощепков

Кроме того, на открытии выступили заместитель министра физической культуры Новосибирской области Марина Курносова, генеральный представитель S7 в Толмачёво и Средней Азии Сергей Чернышов.



Хоккейная площадка работает с 10 до 22 часов в будние дни и с 12 до 23 в выходные Фото: Александр Ощепков