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На ресторанной улочке открылся бесплатный каток — тренеры ХК «Сибирь» будут вести там занятия

Две тренировки в неделю будут проходить для детей, одна для взрослых

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Каток расположился прямо на ресторанной улочке

Каток расположился прямо на ресторанной улочке

27 декабря во дворе Центральной гостиницы авиакомпания S7 Airlines и ХК «Сибирь» открыли каток «S7 Арена».

— Со 2 января на этом катке начнутся еженедельные тренировки для детей от 6 до 10 лет и для взрослых. Наши тренеры будут работать здесь, и по окончании сезона мы проведем просмотр. Лучшие дети получат возможность пройти отбор в хоккейную школу «Сибири». Возможно, кто-то из них станет профессиональным спортсменом. Такие примеры в спорте есть, — заявил заместитель генерального директора ХК «Сибирь» Эмиль Джелилов на открытии.

По его словам, тренировки будут проводить тренеры из «Сибири».

Для детских тренировок запланировано время с 18:30 до 20 часов по вторникам и четвергам, для взрослых — с 17 до 18:30 по субботам. Записаться на бесплатные занятия можно будет с 1 января на сайте S7.

С января на катке будут проходить занятия с тренерами ХК «Сибирь»

С января на катке будут проходить занятия с тренерами ХК «Сибирь»

Вход на каток бесплатный, но за аренду коньков придется заплатить

Вход на каток бесплатный, но за аренду коньков придется заплатить

На катке есть хоккейные ворота&nbsp;— специально для тренировок

На катке есть хоккейные ворота — специально для тренировок

На открытии выступил талисман хоккейного клуба&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/65629631/" target="_blank" class="_">Злой снеговик</a>. Он забросил первую шайбу в ворота&nbsp;

На открытии выступил талисман хоккейного клуба Злой снеговик. Он забросил первую шайбу в ворота 

Рядом с катком есть зрительские места

Рядом с катком есть зрительские места

Кроме того, на открытии выступили заместитель министра физической культуры Новосибирской области Марина Курносова, генеральный представитель S7 в Толмачёво и Средней Азии Сергей Чернышов.

Хоккейная площадка работает с 10 до 22 часов в будние дни и с 12 до 23 в выходные

Хоккейная площадка работает с 10 до 22 часов в будние дни и с 12 до 23 в выходные

В середине декабря хоккеисты «Сибири» и их главный тренер Николай Заварухин приняли участие в необычной фотосессии — на лёд ЛДС «Сибирь» с ними вышли бездомные щенки.

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спорт
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КОММЕНТАРИИ (14)

Нск
27 дек 2019 в 14:54

ХК Сибирь позор города

с богаткова
27 дек 2019 в 14:52

Этой команде хоккейной уже ничего не поможет.

клиника
27 дек 2019 в 15:12

Пациентов и тупых хейтеров традиционно забомбило,как и во всех статьях о ХК.
Клиника реальная,просто больные на всю голову.