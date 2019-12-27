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Дороги и транспорт Проблема

«Шли по метели, пришли зарёванные»: кондуктора уволили за то, что она высадила девочек из автобуса

Детям пришлось возвращаться к бабушке в частный сектор

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Девочки добирались до дома в метель

Девочки добирались до дома в метель

В Новосибирске высадили двоих детей из автобуса во время метели — им пришлось идти несколько остановок до бабушки, которая живёт в частном секторе. 

Ситуация произошла 25 декабря днём в автобусе № 29. Две девочки 7 и 11 лет сели на остановке «Немировича-Данченко» и поехали в сторону жилмассива Просторный. Через одну остановку им пришлось выйти. 

— Младшая рассчиталась, ей дали билет, а у старшей не оказалось карты с собой, — рассказал НГС папа девочек Александр Навоченко. — В итоге они вышли и пошли пешком к бабушке обратно две остановки и дальше в частный сектор. Шли по метели, пришли все мокрые и зарёванные. 

Когда он узнал о случившемся, связался с перевозчиком, который пообещал принять меры. Кроме того, отец девочек встретился с кондуктором, которая не признала своей вины и уверила его, что никого она не высаживала, дети решили выйти сами. 

Тем не менее в компании, обслуживающей маршрут, рассказали, что кондуктор у них больше не работает. 

— Мы постоянно инструктируем кондукторов, приказы изданы, все с ними ознакомлены. Ни в коем случае не высаживать детей. Ни при каких условиях, тем более при низких температурах, да и летом тоже. Есть у них деньги на карточке, нет денег — везите вы этих детей, приедете, мы вам доплатим сами. Скажете, сколько перевезли бесплатно, — прокомментировали инцидент представители перевозчика, обслуживающие маршрут № 29 (ИП Кобенко). — Но дальше, что называется, вступает в силу человеческий фактор. Вот эта женщина почему-то решила высадить. Она больше у нас не работает. Ситуация мерзопакостная, но она случилась. Мы на нее отреагировали таким образом. 

Подобный случай произошёл 26 декабря — кондуктор высадила школьницу в безлюдном месте, так как у нее не оказалось справки из школы. 

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метельтранспортвысадили ребёнка
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КОММЕНТАРИИ (62)

27 дек 2019 в 15:21

А почему столько детей ездят на транспорте без денег?? Просто эпидемия какая- то.. Родители куда смотрят? Если ребятишки сами не в состоянии следить за наличием суммы или карты, то родители ОБЯЗАНЫ это делать ежедневно. А то как жаловаться- так все мастера, а озаботиться вопросом проезда- тут сразу пофигисты. С себя когда спрашивать начнут?

Боготково
27 дек 2019 в 15:17

Если хоть один раз провести школьника бесплатно, то остальные просто перестанут платить.

с богаткова
27 дек 2019 в 15:16

Кондуктор поступила правильно, действовала по инструкции.