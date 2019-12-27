«Шли по метели, пришли зарёванные»: кондуктора уволили за то, что она высадила девочек из автобуса

— Младшая рассчиталась, ей дали билет, а у старшей не оказалось карты с собой, — рассказал НГС папа девочек Александр Навоченко. — В итоге они вышли и пошли пешком к бабушке обратно две остановки и дальше в частный сектор. Шли по метели, пришли все мокрые и зарёванные.

Ситуация произошла 25 декабря днём в автобусе № 29 . Две девочки 7 и 11 лет сели на остановке «Немировича-Данченко» и поехали в сторону жилмассива Просторный. Через одну остановку им пришлось выйти.

В Новосибирске высадили двоих детей из автобуса во время метели — им пришлось идти несколько остановок до бабушки, которая живёт в частном секторе.

Когда он узнал о случившемся, связался с перевозчиком, который пообещал принять меры. Кроме того, отец девочек встретился с кондуктором, которая не признала своей вины и уверила его, что никого она не высаживала, дети решили выйти сами.

Тем не менее в компании, обслуживающей маршрут, рассказали, что кондуктор у них больше не работает.



— Мы постоянно инструктируем кондукторов, приказы изданы, все с ними ознакомлены. Ни в коем случае не высаживать детей. Ни при каких условиях, тем более при низких температурах, да и летом тоже. Есть у них деньги на карточке, нет денег — везите вы этих детей, приедете, мы вам доплатим сами. Скажете, сколько перевезли бесплатно, — прокомментировали инцидент представители перевозчика, обслуживающие маршрут № 29 (ИП Кобенко). — Но дальше, что называется, вступает в силу человеческий фактор. Вот эта женщина почему-то решила высадить. Она больше у нас не работает. Ситуация мерзопакостная, но она случилась. Мы на нее отреагировали таким образом.

Подобный случай произошёл 26 декабря — кондуктор высадила школьницу в безлюдном месте, так как у нее не оказалось справки из школы.