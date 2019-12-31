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Как работают больницы, ЗАГСы и полиция? График дежурств госучреждений и оперативных служб в Новосибирске

Некоторые службы будут работать круглосуточно, другие — только в отдельные дни

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Во время новогодних каникул в Новосибирске как всегда круглосуточно дежурят медики, полицейские и энергетики&nbsp;

Во время новогодних каникул в Новосибирске как всегда круглосуточно дежурят медики, полицейские и энергетики 

Согласно постановлению правительства РФ, в начале 2020 года у россиян будет восьмидневные каникулы — с 1 по 8 января. Но пока одни отдыхают, другие остаются на дежурствах. Разбираемся, как работают в эти дни государственные службы в Новосибирске.

Медицина

С 1 по 8 января 2020 года государственные медицинские организации, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, будут работать с 9:00 до 15:00.

Неотложную стоматологическую помощь и взрослые, и дети смогут получать круглосуточно в «Клинической стоматологической поликлинике № 3» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57. 

— Экстренная медицинская помощь с 31 декабря 2019-го по 8 января 2020-го городскому и сельскому населению Новосибирской области, кроме Новосибирска, будет организована силами центральных городских и районных больниц Новосибирской области. При необходимости задействуется круглосуточная служба отделения плановой и экстренной медицинской помощи «Государственной Новосибирской областной клинической больницы», — говорится в сообщении Департамента информационной политики Правительства Новосибирской области.

Ниже публикуем список круглосуточных и некруглосуточных травмпунктов, распределённых по районам — для взрослых и детей.

Травмпункты для взрослых пациентов 

Круглосуточные

Центральный и Железнодорожный районы — ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 1» (улица Серебренниковская, 42).

Заельцовский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» (улица Залесского, 6).

Дзержинский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2» (улица Ползунова, 21).

Калининский район (кроме посёлка Пашино) — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» (улица А. Невского, 1А). 
Посёлок Пашино, Калининский район — ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» (улица Новоуральская, 27/1).

Кировский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22» (улица Зорге, 47/1). 

Ленинский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 26» (2-й переулок Пархоменко, 7). 

Советский район (правый берег) — ФГБУ «Центральная клиническая больница СО РАН» (улица Пирогова, 25). 

Советский район (левый берег) — ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» (улица Мухачева, 5).

Первомайский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19», поликлиническое отделение (улица Героев Революции, 5).

Все районы города — Офтальмологический травмпункт ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» (улица Залесского, 6). 

Все районы города — Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (улица Немировича-Данченко, 130).

Октябрьский район — ГБУЗ НСО «Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (улица Тургенева, 155).

Некруглосуточные 

Октябрьский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 2» (улица Московская, 89) — с понедельника по пятницу: с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00. 

Травмпункты для детей

Круглосуточные

Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Заельцовский и Первомайский районы — ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», Красный проспект, 3.

Советский район (правый берег) — ФБГУ «Центральная клиническая больница СО РАН» (улица Пирогова, 25). 

Советский район (левый берег) — ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» (улица Мухачева, 5).

Все районы города — Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», ул. Немировича-Данченко, 130.

Некруглосуточные

Дзержинский, Калининский, Кировский, Ленинский районы — ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», Красный проспект, 3 — все дни недели с 20:00 до 8:00.

Дзержинский, Калининский районы — ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6» (улица Промышленная, 2А) — все дни недели, с 8:00 до 20:00.

Кировский, Ленинский районы — ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1» (улица Вертковская, 3) — все дни недели, с 8:00 до 20:00.

Правоохранительные органы 

С 21 декабря 2019 года вплоть до 9:00 9 января 2020-го на улицах Новосибирска усилилась работа силовиков

— Из 14 основных площадок празднования — четыре наиболее посещаемые: Театральный сквер, Центральный парк, Михайловская набережная и парк Кирова. Там будут дополнительные наряды. На этих местах задействуют более 210 человек, в том числе 130 сотрудников резерва. В дальнейшем, с 1 по 8 января, полицейские будут дежурить в уменьшенном варианте, задействуют 67 человек личного состава, но, кроме того, привлекут наряды ППС и ДПС ко всем местам проведения праздничных мероприятий, — рассказал и. о. начальника отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по Новосибирску Андрей Пищулёв.

Во время прогулок полицейские рекомендуют не злоупотреблять алкоголем — не только увеличивается риск обморожения, но и возрастает вероятность стать жертвой преступников. 

— По возможности при движении по городу в тёмное время суток лучше пользоваться услугами такси, особенно девушкам, женщинам. Также во время больших мероприятий нередко теряются маленькие дети — в этом случае родителям также следует незамедлительно обратиться в полицию, описать приметы ребёнка. И в целом, конечно же, в зимние каникулы малолетних детей лучше не оставлять без присмотра, — рассказал начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин. 

Обо всех правонарушениях МВД рекомендует сообщать по телефонам дежурной части: со стационарного — 02, с мобильного —102; либо по единому каналу служб — 112. 

Энергетики

За тем, чтобы во время праздников не было перерывов в электроснабжении, в круглосуточном режиме будут следить сотрудники АО «РЭС». На протяжении всех праздничных дней на дежурстве будет находиться персонал численностью 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. Дополнительно могут быть привлечены 205 бригад и 265 единиц техники. 

Энергетики советуют быть осторожнее с запуском фейерверков: это может привести к короткому замыканию и даже к обрыву провода. Нельзя запускать фейерверки в охранных зонах воздушных линий электропередачи — непосредственно под ними или в пределах 10–25 метров от них. 

В экстренных случаях следует сразу же звонить по круглосуточным телефонам 112 или 051. 

ГИБДД

В подразделениях ГИБДД в новогодние праздники 1 и 2 января посетителей принимать не будут — здесь это нерабочие праздничные дни. Но 3 и 4 января подразделения ГИБДД будут оказывать государственные услуги.

— Приём граждан будет осуществляться 3 января в 1, 4, 7, 8 МОТН и РАМТС и 1 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области с 9 до 18 часов (обед с 13:00 до 14:00), 4 января в 2, 3, 5, 6 МОТН и РАМТС и 1 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области с 8 до 16 часов (обед с 12:00 до 13:00), — говорится в сообщении ГУ МВД России по Новосибирской области.

С 5 по 8 января снова наступят выходные дни, но уже с 9 января подразделения заработают в обычном режиме. Тем, кто желает получить водительские удостоверения или зарегистрировать свой автомобиль в эти дни, в ведомстве напоминают о возможностях портала Госуслуг. 

ЗАГС

31 декабря 2019 года принимают все отделы ЗАГС Новосибирской области — с 9:00 до 13:00, а с 1 по 8 января 2020 года в них установят праздничное дежурство.

Отделы ЗАГС Кировского района (ул. Петухова, 18) и Центрального округа (Красный проспект, 66) будут работать 4 января с 9:00 до 17:00. Отделы Ленинского (ул. Троллейная, 15/1) и Первомайского района (ул. Тельмана, 3) будут работать с 9:00 до 17:00 6 января.

Госрегистрацию смерти по Новосибирску будут делать во все дни — кроме 1 января 2020 года — в обычном порядке по адресам: улица Потанинская, 42/1, улица Немировича-Данченко, 134 — с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.

Всё про подготовку к Новому году — от карты катков и елочных базаров до погоды 31 декабря — смотрите в нашем специальном разделе.

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новый годграфик работы в каникулы
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КОММЕНТАРИИ (2)

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31 дек 2019 в 10:31

Загс то почему работает... Не ужели есть аленяки которые хотят испортить себе жизнь в канун нового года...

Гость
31 дек 2019 в 10:05

В чопе тоже дежурный пост работает круглосуточно.

Фото пользователя
31 дек 2019 в 11:42

Одно слово "ГБУЗ" вызывает тик, тремор конечностей и прочие нервные заболевания.