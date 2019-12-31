Как работают больницы, ЗАГСы и полиция? График дежурств госучреждений и оперативных служб в Новосибирске

Согласно постановлению правительства РФ, в начале 2020 года у россиян будет восьмидневные каникулы — с 1 по 8 января. Но пока одни отдыхают, другие остаются на дежурствах. Разбираемся, как работают в эти дни государственные службы в Новосибирске.
Медицина
С 1 по 8 января 2020 года государственные медицинские организации, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, будут работать с 9:00 до 15:00.
Неотложную стоматологическую помощь и взрослые, и дети смогут получать круглосуточно в «Клинической стоматологической поликлинике
— Экстренная медицинская помощь с 31 декабря 2019-го по 8 января 2020-го городскому и сельскому населению Новосибирской области, кроме Новосибирска, будет организована силами центральных городских и районных больниц Новосибирской области. При необходимости задействуется круглосуточная служба отделения плановой и экстренной медицинской помощи «Государственной Новосибирской областной клинической больницы», — говорится в сообщении Департамента информационной политики Правительства Новосибирской области.
Ниже публикуем список круглосуточных и некруглосуточных травмпунктов, распределённых по районам — для взрослых и детей.
Травмпункты для взрослых пациентов
Круглосуточные
Центральный и Железнодорожный районы — ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника
Заельцовский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Дзержинский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Калининский район (кроме посёлка Пашино) — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Посёлок Пашино, Калининский район — ГБУЗ НСО «Городская больница
Кировский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
Ленинский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
Советский район (правый берег) — ФГБУ «Центральная клиническая больница СО РАН» (улица Пирогова, 25).
Советский район (левый берег) — ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» (улица Мухачева, 5).
Первомайский район — ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Все районы города — Офтальмологический травмпункт ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
Все районы города — Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (улица Немировича-Данченко, 130).
Октябрьский район — ГБУЗ НСО «Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи
Некруглосуточные
Октябрьский район — ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
Травмпункты для детей
Круглосуточные
Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Заельцовский и Первомайский районы — ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», Красный проспект, 3.
Советский район (правый берег) — ФБГУ «Центральная клиническая больница СО РАН» (улица Пирогова, 25).
Советский район (левый берег) — ГБУЗ НСО «Городская больница
Все районы города — Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», ул. Немировича-Данченко, 130.
Некруглосуточные
Дзержинский, Калининский, Кировский, Ленинский районы — ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», Красный проспект, 3 — все дни недели с 20:00 до 8:00.
Дзержинский, Калининский районы — ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница
Кировский, Ленинский районы — ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница
Правоохранительные органы
С 21 декабря 2019 года вплоть до 9:00 9 января 2020-го на улицах Новосибирска усилилась работа силовиков.
— Из 14 основных площадок празднования — четыре наиболее посещаемые: Театральный сквер, Центральный парк, Михайловская набережная и парк Кирова. Там будут дополнительные наряды. На этих местах задействуют более 210 человек, в том числе 130 сотрудников резерва. В дальнейшем, с 1 по 8 января, полицейские будут дежурить в уменьшенном варианте, задействуют 67 человек личного состава, но, кроме того, привлекут наряды ППС и ДПС ко всем местам проведения праздничных мероприятий, — рассказал
Во время прогулок полицейские рекомендуют не злоупотреблять алкоголем — не только увеличивается риск обморожения, но и возрастает вероятность стать жертвой преступников.
— По возможности при движении по городу в тёмное время суток лучше пользоваться услугами такси, особенно девушкам, женщинам. Также во время больших мероприятий нередко теряются маленькие дети — в этом случае родителям также следует незамедлительно обратиться в полицию, описать приметы ребёнка. И в целом, конечно же, в зимние каникулы малолетних детей лучше не оставлять без присмотра, — рассказал начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин.
Обо всех правонарушениях МВД рекомендует сообщать по телефонам дежурной части: со стационарного — 02, с мобильного —102; либо по единому каналу служб — 112.
Энергетики
За тем, чтобы во время праздников не было перерывов в электроснабжении, в круглосуточном режиме будут следить сотрудники АО «РЭС». На протяжении всех праздничных дней на дежурстве будет находиться персонал численностью 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. Дополнительно могут быть привлечены 205 бригад и 265 единиц техники.
Энергетики советуют быть осторожнее с запуском фейерверков: это может привести к короткому замыканию и даже к обрыву провода. Нельзя запускать фейерверки в охранных зонах воздушных линий электропередачи — непосредственно под ними или в пределах 10–25 метров от них.
В экстренных случаях следует сразу же звонить по круглосуточным телефонам 112 или 051.
ГИБДД
В подразделениях ГИБДД в новогодние праздники 1 и 2 января посетителей принимать не будут — здесь это нерабочие праздничные дни. Но 3 и 4 января подразделения ГИБДД будут оказывать государственные услуги.
— Приём граждан будет осуществляться 3 января в 1, 4, 7, 8 МОТН и РАМТС и 1 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области с 9 до 18 часов (обед с 13:00 до 14:00), 4 января в 2, 3, 5, 6 МОТН и РАМТС и 1 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области с 8 до 16 часов (обед с 12:00 до 13:00), — говорится в сообщении ГУ МВД России по Новосибирской области.
С 5 по 8 января снова наступят выходные дни, но уже с 9 января подразделения заработают в обычном режиме. Тем, кто желает получить водительские удостоверения или зарегистрировать свой автомобиль в эти дни, в ведомстве напоминают о возможностях портала Госуслуг.
ЗАГС
31 декабря 2019 года принимают все отделы ЗАГС Новосибирской области — с 9:00 до 13:00, а с 1 по 8 января 2020 года в них установят праздничное дежурство.
Отделы ЗАГС Кировского района (ул. Петухова, 18) и Центрального округа (Красный проспект, 66) будут работать 4 января с 9:00 до 17:00. Отделы Ленинского (ул. Троллейная, 15/1) и Первомайского района (ул. Тельмана, 3) будут работать с 9:00 до 17:00 6 января.
Госрегистрацию смерти по Новосибирску будут делать во все дни — кроме 1 января 2020 года — в обычном порядке по адресам: улица Потанинская, 42/1, улица Немировича-Данченко, 134 — с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
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