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Культура Новый год-2020 Летопись

Принёс плёнку на оцифровку и исчез: в Новосибирске ищут владельца редкого новогоднего видео 1976 года

В двухминутный ролик попала новогодняя площадь Маркса и очереди на горку

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Ориентировочно видеозапись была сделана в 1976 году

Ориентировочно видеозапись была сделана в 1976 году

Кинохроник Анатолий Антонов показал редкое видео с новогодней площади Маркса — новосибирцы гуляют вокруг большой ёлки, катаются на лошадях, а дети стоят в огромной очереди на ледяную горку. 

По словам Антонова, двухминутный ролик интересен тем, что снимали его любители, а не журналисты или документалисты.

Когда-то видеозапись Антонову принесли на оцифровку, но контакты владельца киноплёнки потерялись, и никто больше не интересовался ей.

— Ориентировочно это 1976 год, видно, как строится ГУМ, мелодия как раз тех годов. Я хотел бы найти автора этой записи. Может, кто-то откликнется. Мне кажется, что в домашних записях жизни больше, чем в официальной хронике, — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов — бывший сотрудник Западно-Сибирской киностудии, после закрытия он сохранил многие архивные записи и сейчас восстанавливает их и показывает новосибирцам. Накануне его напарник режиссёр Станислав Шуберт получил приз чешского кинофестиваля Prague Youth Film Festival за фильм «Река моего детства» — его работу похвалил продюсер легендарных эпизодов «Звёздных войн».

Если вы знаете что-то об этом видео и его авторах, звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 или пишите в WhatsApp, Viber и Telegram или на почту news@ngs.ru, а также через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте, но не забывайте указывать контактный телефон.

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кинохроникаНовый Годархивная съемка
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КОММЕНТАРИИ (7)

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27 дек 2019 в 14:44

В то время не было РСП... Это считалось позором... Хотя и сейчас также...

27 дек 2019 в 14:41

Как же хочется туда, в то время...(

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27 дек 2019 в 14:40

Да, в СССР была жизнь, но потом брежнев развалил страну - вместо развития производства начал наращивать объемы продаж нефти и газа, расходы на оборонку поднял до 25% от ВВП. Ну а после него осталось только на развалинах жить