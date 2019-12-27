Принёс плёнку на оцифровку и исчез: в Новосибирске ищут владельца редкого новогоднего видео 1976 года

Кинохроник Анатолий Антонов показал редкое видео с новогодней площади Маркса — новосибирцы гуляют вокруг большой ёлки, катаются на лошадях, а дети стоят в огромной очереди на ледяную горку.
По словам Антонова, двухминутный ролик интересен тем, что снимали его любители, а не журналисты или документалисты.
Когда-то видеозапись Антонову принесли на оцифровку, но контакты владельца киноплёнки потерялись, и никто больше не интересовался ей.
— Ориентировочно это 1976 год, видно, как строится ГУМ, мелодия как раз тех годов. Я хотел бы найти автора этой записи. Может, кто-то откликнется. Мне кажется, что в домашних записях жизни больше, чем в официальной хронике, — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Антонов.
Анатолий Антонов — бывший сотрудник Западно-Сибирской киностудии, после закрытия он сохранил многие архивные записи и сейчас восстанавливает их и показывает новосибирцам. Накануне его напарник режиссёр Станислав Шуберт получил приз чешского кинофестиваля Prague Youth Film Festival за фильм «Река моего детства» — его работу похвалил продюсер легендарных эпизодов «Звёздных войн».
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