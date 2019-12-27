Принёс плёнку на оцифровку и исчез: в Новосибирске ищут владельца редкого новогоднего видео 1976 года

Ориентировочно видеозапись была сделана в 1976 году

Кинохроник Анатолий Антонов показал редкое видео с новогодней площади Маркса — новосибирцы гуляют вокруг большой ёлки, катаются на лошадях, а дети стоят в огромной очереди на ледяную горку.

По словам Антонова, двухминутный ролик интересен тем, что снимали его любители, а не журналисты или документалисты.

Когда-то видеозапись Антонову принесли на оцифровку, но контакты владельца киноплёнки потерялись, и никто больше не интересовался ей.



— Ориентировочно это 1976 год, видно, как строится ГУМ, мелодия как раз тех годов. Я хотел бы найти автора этой записи. Может, кто-то откликнется. Мне кажется, что в домашних записях жизни больше, чем в официальной хронике, — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Антонов.

