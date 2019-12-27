Машина легла на крышу и собрала пробку на Сибиряков-Гвардейцев

Сегодня, 27 декабря, на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу.

На разбитой машине были наклейки службы проката «Cars7».



— В данном происшествии никто не пострадал. Только материальный ущерб, — пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.



Авария собрала большую пробку, движение серьёзно затруднено в сторону площади Кирова.



Это уже второе ДТП за сегодня, в котором авто перевернулось на крышу — первое произошло недалеко от съезда с Бугринского моста, в районе улицы Ватутина. В нём также никто не пострадал.

