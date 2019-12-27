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Происшествия

Машина легла на крышу и собрала пробку на Сибиряков-Гвардейцев

Затор растянулся от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади Кирова

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Авария произошла в районе 11 часов

Авария произошла в районе 11 часов

Сегодня, 27 декабря, на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. 

На разбитой машине были наклейки службы проката «Cars7».

— В данном происшествии никто не пострадал. Только материальный ущерб, — пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

Авария собрала большую пробку, движение серьёзно затруднено в сторону площади Кирова.

Это уже второе ДТП за сегодня, в котором авто перевернулось на крышу — первое произошло недалеко от съезда с Бугринского моста, в районе улицы Ватутина. В нём также никто не пострадал.

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ДТПпробка
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КОММЕНТАРИИ (16)

789456
27 дек 2019 в 12:23

Вторая за утро, это что новый тренд так парковать машины?😂

27 дек 2019 в 12:23

Там колея дикая! Вчера видела как Премио выбросило из колеи, хорошо что было рано и водитель опытный, ДТП не случилось

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27 дек 2019 в 12:18

В СССР даже региональные деревенские каналы и то новости делали интереснее.