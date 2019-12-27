Ведущий британский журнал написал о сибирском искусстве — среди героев Артём Лоскутов и «Синие носы»

Статья в издании проиллюстрирована работой Дмитрия Муратова «Соединённые Штаты Сибири» Фото: Скриншот с сайта economist.com

В британском журнале Ecomonist вышла большая статья о сибирском современном искусстве. Среди её героев художники группы «Синие носы» и Артём Лоскутов. Приводим выдержки из материала.

Статья под названием «Иронии свободы» и подзаголовком «Сибирь — пустынная земля полная противоречий» опубликована в 21-ом номере журнала за этот год. Материал начинается с описания Музейного центра в Красноярске, который находится в здании музея Ленина, построенного 1987 году. На его фасаде недавно появилось слово «Свобода».



«На протяжении столетий Сибирь была для тех, кто здесь жил и приезжал сюда, местом свободы. Но в свободе была своеобразная ирония — потому что Сибирь стала местом ссылок и изгнания задолго до появления Советского Гулага», — пишет автор.

Первым художником, имя которого появляется в материале стал новосибирец Вячеслав Мизин - участник художественной группы «Синие носы». — Ирония и самоирония становится способом выживания в Сибири. Иначе ты звереешь. Чем тяжелее условия существования, тем больше ты в этом (иронии — НГС) нуждаешься, — приводит слова Мизина издание.

Первой же иллюстрацией материала стала работа Дмитрия Муратова «Соединённые Штаты Сибири» — ироническая вариация флага США, где звезды заменены снежинками, а красно-белые полосы — зелёно-голубыми.

Пикет «Хватит кормить Москву» 2011 года — о нём так же говорится в статье Фото: Стас Соколов

Автор проводит аналогию между тем, Великобритания завоевывала Северную Америку, Российская Империя - Сибирь. «Освоение Сибири изначально было результатом больше независимых, чем государственных усилий, творческой энергии населявших её людей. Но впоследствии эти результаты были отняты и присвоены государством», — приводит автор цитату исследователя сибирской истории и идеолога сибирской независимости Николая Ядринцева.



«Главное отличие (от США — НГС) состоит в том, что Россия так и не продвинулась дальше простого использования природных ресурсов этих пустынных земель. До трёх четвертей всего российского экспорта до сих пор приходится на то, что добывается здесь — в Сибири. Именно доходы от продажи этих ресурсов до сих пор позволяют России справляться с экономическими кризисами без модернизации экономики и отказа от автократии, как это было столетие назад», — считает автор материала.

Следующим новосибирцем, который появляется в материале стал Артём Лоскутов, который рассказывает об истоках «Монстрации».

В 2004 году артист стал свидетелем обычного первомайского шествия, где рабочие маршировали с портретами своих начальников и логотипами предприятий. Плакат стрип-клуба был выполнен в стиле Великой Отечественной Войны и требовал «капитуляции» от клиентов, обещая бесплатную порцию водки. — Это был какой-то абсурд, — вспоминает Лоскутов на страницах издания. Вместе с друзьями они присоединились к шествию с плакатами «Что-то типа того», «О!» и т. д. Так возникла группа «Современный художественный терроризм», которая разобрала на части демонстрацию, чтобы сделать из них то, что потом стало «монстрацией».



Артём Лоскутов (в центре — держит баннер) на Монстрации 2008 года Фото: Стас Соколов

Поначалу это было просто игрой. Но по мере того, как Россия глубже погружалась в авторитаризм и государство сильнее вторгалось в сферу искусства, монстрация увеличивалась в размерах и приобретала новое значение, пишет автор статьи в Ecomonist. Далее речь идет о Томске и Иркутске, а также в материале приводится цитата из Чехова о Красноярске: На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие, золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан.

— Большая часть того Красноярска, который видел Чехов в 1890 году сегодня не существует. Но то, что осталось, сегодня светится со здания, которое когда-то было музеем Ленина, — завершает материал автор статьи в британском издании.

