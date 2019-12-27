Ведущий британский журнал написал о сибирском искусстве — среди героев Артём Лоскутов и «Синие носы»

В британском журнале Ecomonist вышла большая статья о сибирском современном искусстве. Среди её героев художники группы «Синие носы» и Артём Лоскутов. Приводим выдержки из материала.
Статья под названием «Иронии свободы» и подзаголовком «Сибирь — пустынная земля полная противоречий» опубликована в 21-ом номере журнала за этот год.
Материал начинается с описания Музейного центра в Красноярске, который находится в здании музея Ленина, построенного 1987 году. На его фасаде недавно появилось слово «Свобода».
«На протяжении столетий Сибирь была для тех, кто здесь жил и приезжал сюда, местом свободы. Но в свободе была своеобразная ирония — потому что Сибирь стала местом ссылок и изгнания задолго до появления Советского Гулага», — пишет автор.
Первым художником, имя которого появляется в материале стал новосибирец Вячеслав Мизин - участник художественной группы «Синие носы».
— Ирония и самоирония становится способом выживания в Сибири. Иначе ты звереешь. Чем тяжелее условия существования, тем больше ты в этом (иронии — НГС) нуждаешься, — приводит слова Мизина издание.
Первой же иллюстрацией материала стала работа Дмитрия Муратова «Соединённые Штаты Сибири» — ироническая вариация флага США, где звезды заменены снежинками, а красно-белые полосы — зелёно-голубыми.
Автор проводит аналогию между тем, Великобритания завоевывала Северную Америку, Российская Империя - Сибирь. «Освоение Сибири изначально было результатом больше независимых, чем государственных усилий, творческой энергии населявших её людей. Но впоследствии эти результаты были отняты и присвоены государством», — приводит автор цитату исследователя сибирской истории и идеолога сибирской независимости Николая Ядринцева.
«Главное отличие (от США — НГС) состоит в том, что Россия так и не продвинулась дальше простого использования природных ресурсов этих пустынных земель. До трёх четвертей всего российского экспорта до сих пор приходится на то, что добывается здесь — в Сибири. Именно доходы от продажи этих ресурсов до сих пор позволяют России справляться с экономическими кризисами без модернизации экономики и отказа от автократии, как это было столетие назад», — считает автор материала.
Следующим новосибирцем, который появляется в материале стал Артём Лоскутов, который рассказывает об истоках «Монстрации».
В 2004 году артист стал свидетелем обычного первомайского шествия, где рабочие маршировали с портретами своих начальников и логотипами предприятий. Плакат стрип-клуба был выполнен в стиле Великой Отечественной Войны и требовал «капитуляции» от клиентов, обещая бесплатную порцию водки.
— Это был какой-то абсурд, — вспоминает Лоскутов на страницах издания. Вместе с друзьями они присоединились к шествию с плакатами «Что-то типа того», «О!» и т. д. Так возникла группа «Современный художественный терроризм», которая разобрала на части демонстрацию, чтобы сделать из них то, что потом стало «монстрацией».
Поначалу это было просто игрой. Но по мере того, как Россия глубже погружалась в авторитаризм и государство сильнее вторгалось в сферу искусства, монстрация увеличивалась в размерах и приобретала новое значение, пишет автор статьи в Ecomonist.
Далее речь идет о Томске и Иркутске, а также в материале приводится цитата из Чехова о Красноярске:
На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие, золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан.
— Большая часть того Красноярска, который видел Чехов в 1890 году сегодня не существует. Но то, что осталось, сегодня светится со здания, которое когда-то было музеем Ленина, — завершает материал автор статьи в британском издании.
Новосибирские современные художники в последнее время регулярно попадают на страницы мировой деловой прессы. В первой половине декабря Артёму Лоскутову посвятил колонку обозреватель американского издания Bloomberg.