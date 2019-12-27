27 декабря пятница
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 6/10
usd 61.77
eur 68.50
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 6/10
usd 61.77
eur 68.50

Все новости

Все новости
Криминал

У новосибирца нашли арсенал с оружием — часть он сделал сам и теперь пойдёт под суд

Полицейские нашли у мужчины три пистолета и более 800 патронов

630
3 Обсудить

Поделиться

Некоторое оружие было самодельным

Некоторое оружие было самодельным

В Новосибирске суд будет рассматривать дело 40-летнего новосибирца — его обвиняют в незаконном обороте оружия.

— В июле текущего года в ходе обыска квартиры и гаража, арендованных злоумышленником, оперативники обнаружили 2 пистолета системы Макарова, пистолет «Байкал», несколько магазинов, более 800 патронов различной маркировки, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, запасные части оружия и порох, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

И оружие и боеприпасы были признаны экспертизой боеспособными

И оружие и боеприпасы были признаны экспертизой боеспособными

В ведомстве добавили, что и оружие и боеприпасы были признаны экспертизой боеспособными — некоторые из них были самодельными.

Мужчине предъявили обвинение по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ст. 223 «Незаконное изготовление оружия».

В октябре НГС рассказывал, что родители четвероклассников школы № 186 в Октябрьском районе пожаловались, что один из учеников регулярно проносит оружие в школу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

оружиенашли оружиенезаконное изготовление оружия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
27 дек 2019 в 11:46

Большой срок ему дадут.

cerb
27 дек 2019 в 11:48

интересно, почему в аналогичной наркостатье ук сбыт отсутствует - выделен особо..
а тут всё в кучу?..

Василий
27 дек 2019 в 11:47

Народ во всю готовиться уже. А в готовитесь?👍