У новосибирца нашли арсенал с оружием — часть он сделал сам и теперь пойдёт под суд

— В июле текущего года в ходе обыска квартиры и гаража, арендованных злоумышленником, оперативники обнаружили 2 пистолета системы Макарова, пистолет «Байкал», несколько магазинов, более 800 патронов различной маркировки, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, запасные части оружия и порох, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске суд будет рассматривать дело 40-летнего новосибирца — его обвиняют в незаконном обороте оружия.

И оружие и боеприпасы были признаны экспертизой боеспособными

В ведомстве добавили, что и оружие и боеприпасы были признаны экспертизой боеспособными — некоторые из них были самодельными.

Мужчине предъявили обвинение по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ст. 223 «Незаконное изготовление оружия».