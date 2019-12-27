«Не морозно, а свежо». Как замерзают новосибирцы и чем спасаются — самый холодный онлайн

А вот каким было это морозное утро для пользователей соцсетей.
Новосибирск переживает 29-градусные морозы
Декабрь перестал баловать новосибирцев теплом и удивил крепким морозом. Столбик термометра сегодня опустился до -29, но самые сильные холода ожидают жителей области этой ночью — в отдельных районах погода разгуляется до -33…-36 градусов.
Чем запомнится этот холодный день новосибирцам, как они добираются до работы и справляются с бытовыми трудностями, несмотря на декабрьский мороз — наша онлайн-трансляция.
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А вот каким было это морозное утро для пользователей соцсетей.
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Где там самый холодный? Вон в феврале 2002 когда было -46С - то да, больше получаса и не погуляешь особо.
Новосибирск переживает сильные морозы..)Новосибирцы вечно чего-то переживают). То снегопады переживают, то морозы. Новосибирцам давно нужно перестать переживать. Ибо новосибирцам должно быть понятно, что зимой будут обязательно и морозы, и снегопады.