«Не морозно, а свежо». Как замерзают новосибирцы и чем спасаются — самый холодный онлайн

Декабрь перестал баловать новосибирцев теплом и удивил крепким морозом. Столбик термометра сегодня опустился до -29, но самые сильные холода ожидают жителей области этой ночью — в отдельных районах погода разгуляется до -33…-36 градусов.



Чем запомнится этот холодный день новосибирцам, как они добираются до работы и справляются с бытовыми трудностями, несмотря на декабрьский мороз — наша онлайн-трансляция.



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