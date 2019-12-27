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«Не морозно, а свежо». Как замерзают новосибирцы и чем спасаются — самый холодный онлайн

Новосибирск переживает 29-градусные морозы

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После мягкой погоды в начале декабря новосибирцам приходится привыкать к традиционным морозам&nbsp;

После мягкой погоды в начале декабря новосибирцам приходится привыкать к традиционным морозам 

Декабрь перестал баловать новосибирцев теплом и удивил крепким морозом. Столбик термометра сегодня опустился до -29, но самые сильные холода ожидают жителей области этой ночью — в отдельных районах погода разгуляется до -33…-36 градусов.

Чем запомнится этот холодный день новосибирцам, как они добираются до работы и справляются с бытовыми трудностями, несмотря на декабрьский мороз — наша онлайн-трансляция.

Вам удалось сделать красивые фото морозного города? Хотите рассказать нам о том, как началось ваше утро? А может, вам есть на что пожаловаться? Поделитесь с нами своими историями, снимками и видел — отправляйте их в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157-00-00.

А вот каким было это морозное утро для пользователей соцсетей.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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27 дек 2019 в 10:50

Какой мороз... Как трансляция... Хватит позориться...

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27 дек 2019 в 10:45

Где там самый холодный? Вон в феврале 2002 когда было -46С - то да, больше получаса и не погуляешь особо.

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27 дек 2019 в 10:50

Новосибирск переживает сильные морозы..)Новосибирцы вечно чего-то переживают). То снегопады переживают, то морозы. Новосибирцам давно нужно перестать переживать. Ибо новосибирцам должно быть понятно, что зимой будут обязательно и морозы, и снегопады.