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Самые сумасшедшие офисные ёлки и отвязные корпоративы: смотрим, как «новогодят» новосибирцы

Как прошел ваш корпоратив? Как украшен ваш офис? Присылайте фото и получайте приз (наградим каждого)

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Корпоративы во многих компаниях начались ещё с 25 декабря

Корпоративы во многих компаниях начались ещё с 25 декабря

В Новосибирске начинается пора корпоративов. Вчера мы рассказывали, как Новый год отмечали малыши на утренниках, а сегодня решили дать слово взрослым.

У вас уже прошёл корпоратив? Есть интересная история? Вы нарядили красивую ёлку в офисе? Присылайте свои фото, видео и впечатления в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

Александра Бруня

Новосибирцы начали отмечать Новый год уже с начала этой недели.

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КОММЕНТАРИИ (12)

27 дек 2019 в 10:43

Нас - рать! И нам вообще по барабану, кто как веселится / сходит с ума / занимается ерундой (нужное подчеркнуть).

Фото пользователя
27 дек 2019 в 10:46

А я не хожу на корпоративы. Зачем? Какой смысл? Пообщаться с сотрудниками, которых я вижу пять дней в неделю по восемь часов? Так ведь не пообщаешься из-за громкой музыки. Бесплатно попить и поесть? Посмотреть на Деда Мороза и Снегурочку? Послушать музыку, от которой уши закладывает? Поучаствовать в, зачастую, глупых и пошлых конкурсах? Мое мнение корпоратив - это бесцельно и впустую проведенное время.

Фото пользователя
27 дек 2019 в 10:48

Сходил на корпаратив... Снял на видео вертикальной съёмкой безобразное поведение подчинённых...