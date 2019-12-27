Самые сумасшедшие офисные ёлки и отвязные корпоративы: смотрим, как «новогодят» новосибирцы

В Новосибирске начинается пора корпоративов. Вчера мы рассказывали, как Новый год отмечали малыши на утренниках, а сегодня решили дать слово взрослым.

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