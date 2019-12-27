В Казахстане самолет врезался в дом, есть погибшие

Местные СМИ сообщают, что на борту было сто пассажиров и пять членов экипажа.
Еще одно видео с места ЧП.
Полеты самолетов того типа, что сегодня разбился в Алма-Ате, приостановлены, сообщили в Мининдустрии Казахстана. Известно, что в парке авиакомпании Bek Air состоят Fokker-100.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин создал правительственную комиссию для расследования ЧП, передает «РИА Новости».
«Люди просят скорую, а она не едет»: видео с места ЧП.
Фото с места крушения
Фото с места крушения. По данным СМИ, есть выжившие.
Самолет принадлежал авиакомпании Bek Air. При взлете он столкнулся с двухэтажным зданием. Сейчас на месте работают спасатели, передает Mash.