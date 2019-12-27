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Происшествия Онлайн-трансляция

В Казахстане самолет врезался в дом, есть погибшие

Мы следим за ситуацией в режиме онлайн

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В Казахстане самолет со 100 людьми, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. По предварительным данным, погибли семь человек. Мы следим за происшествием онлайн.

Мария Захарова

Местные СМИ сообщают, что на борту было сто пассажиров и пять членов экипажа.

Мария Захарова

Еще одно видео с места ЧП.

Мария Захарова

Полеты самолетов того типа, что сегодня разбился в Алма-Ате, приостановлены, сообщили в Мининдустрии Казахстана. Известно, что в парке авиакомпании Bek Air состоят Fokker-100.

Мария Захарова

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин создал правительственную комиссию для расследования ЧП, передает «РИА Новости».

Мария Захарова

«Люди просят скорую, а она не едет»: видео с места ЧП.

Мария Захарова

Фото с места крушения

Фото с места крушения. По данным СМИ, есть выжившие.

Мария Захарова

Самолет принадлежал авиакомпании Bek Air. При взлете он столкнулся с двухэтажным зданием. Сейчас на месте работают спасатели, передает Mash.

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КОММЕНТАРИИ (19)

...
27 дек 2019 в 10:23

Ну и комментарии.Меня как будто в ассенизаторской машине искупали.Теперь понимаю почему нормальные комментаторы ушли.Я тоже уйду.

Гость
27 дек 2019 в 10:22

Тролли остановитесь ХВАТИТ.Как можно такие вещи писать.Люди погибли,вы хоть понимаете?

с богаткова
27 дек 2019 в 10:19

нгс - новосибирский городской сайт и новости должны быть исключительно новосибирские. Другим нам не интересны.