Теплотрассу на левом берегу починили, но в домах всё равно прохладно: в СГК объяснили почему

— На улице Танкистов еле-еле тёплые батареи. В аварийной службе 347–00–01 автоответчик говорит, что «произошла авария на теплосетях и во всём Ленинском районе снижена температура горячей воды и отопления (в некоторых домах может отсутствовать) до 30 декабря включительно». Такого бардака давно не было. Это либо такой уровень профессионализма, либо намеренное психологическое давление с целью поднятия тарифов, — написал в редакцию НГС читатель, который живёт в доме № 11/1 на улице Танкистов.

Корреспондент НГС также дозвонилась в диспетчерскую управляющей компании «СПАС-Дом» и услышала информацию, о которой сообщает читатель.

Ранее на этой неделе, 25 декабря, в «Сибирской генерирующей компании» рассказывали, что теплоэнергетики устраняют повреждение на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм на улице Пархоменко. Отремонтировать этот участок им удалось только глубокой ночью 26 декабря. Но после запуска отопления рядом появился ещё один дефект на этой же трубе. В итоге теплоэнергетики продлили срок отключения домов от тепла и горячей воды. Поначалу в зону отключения попали 63 многоквартирных жилых дома, а с 5:00 26 декабря её расширили до 70 домов. Подключить все объекты к теплоснабжению энергетики смогли в 16:00.

Сегодня в СГК уточнили, что теплоснабжение восстановили и в этих 70 домах, и в тех районах, в которых просто была снижена температура воды в отопительной системе (Юго-Западный, Западный жилмассивы, Чистая слобода). Но полностью справиться с дефектом на теплотрассе энергетики планируют 30 декабря.