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Культура

«Наша история закончилась»: певица Пелагея объявила о расставании с мужем

Пара решила развестись после трёх лет брака

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Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина летом 2016 года

Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина летом 2016 года

Певица Пелагея, родившаяся и выросшая в Новосибирске, объявила о своём расставании с мужем — известным хоккеистом Иваном Телегиным.

«О трёх годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать», — сообщается в официальном аккаунте Пелагеи в Instagram.

Пелагея вышла замуж за хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина летом 2016 года. В начале 2017-го у пары родилась дочь Таисия. В прошлом году Пелагея вошла в рейтинг Forbes: издание оценило годовые доходы певицы в 1,7 миллиона долларов.

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Пелагея
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КОММЕНТАРИИ (62)

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27 дек 2019 в 09:41

...Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать...
Какое самомнение-то. Давно уж забыли. Да и не помнили особо.

27 дек 2019 в 09:40

Хорошая девушка, главное чтобы по шоу не начала ходить и в Лолиту не превратилась, нравится как певица и человек.

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27 дек 2019 в 09:40

ну и??...чем эта законченная история лучше, чем миллионы других??...почему надо было об этом трубить на весь Новосибирск...тем более это не Новосибирцы...