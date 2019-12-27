«Наша история закончилась»: певица Пелагея объявила о расставании с мужем

Певица Пелагея, родившаяся и выросшая в Новосибирске, объявила о своём расставании с мужем — известным хоккеистом Иваном Телегиным.

«О трёх годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать», — сообщается в официальном аккаунте Пелагеи в Instagram.