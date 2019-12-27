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Происшествия

«Тойота» перевернулась на крышу возле Бугринского моста

Видео с лежащей в сугробе машиной появилось в социальных сетях

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

Утром в пятницу, 27 декабря, новосибирцы заметили перевёрнутую на крышу «Тойоту», которая лежала в сугробе на улице Ватутина рядом со съездом с Бугринского моста.


Видео с места ДТП появилось в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

— Водитель не справился с управлением, совершил опрокидывание. В результате никто не пострадал, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

Он добавил, что эту аварию оформляют без участия ГИБДД.

Вы стали свидетелем этого происшествия? У вас есть фото, видео с моментом ДТП или вам известны другие важные подробности? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

На прошлой неделе в Маслянинском районе опрокинулся автобус с пассажирами — это случилось после того, как сзади в него въехали «Жигули».

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машина перевернулась на крышу
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КОММЕНТАРИИ (10)

Богатковский__
27 дек 2019 в 09:02

Проезжал мимо видел аварию, вышел и сделал замечание виновнику.

Богатковский
27 дек 2019 в 09:02

Неудивительно для левого берега.

Фывап
27 дек 2019 в 09:15

Если там парковка разрешена, то нарушений нет. Владелец имеет полное право ставить машину на бок или на крышу.