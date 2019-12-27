«Тойота» перевернулась на крышу возле Бугринского моста

В аварии никто не пострадал

Утром в пятницу, 27 декабря, новосибирцы заметили перевёрнутую на крышу «Тойоту», которая лежала в сугробе на улице Ватутина рядом со съездом с Бугринского моста.



Видео с места ДТП появилось в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».



— Водитель не справился с управлением, совершил опрокидывание. В результате никто не пострадал, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

Он добавил, что эту аварию оформляют без участия ГИБДД.