«Тойота» перевернулась на крышу возле Бугринского моста

Утром в пятницу, 27 декабря, новосибирцы заметили перевёрнутую на крышу «Тойоту», которая лежала в сугробе на улице Ватутина рядом со съездом с Бугринского моста.
Видео с места ДТП появилось в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
— Водитель не справился с управлением, совершил опрокидывание. В результате никто не пострадал, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.
Он добавил, что эту аварию оформляют без участия ГИБДД.
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На прошлой неделе в Маслянинском районе опрокинулся автобус с пассажирами — это случилось после того, как сзади в него въехали «Жигули».