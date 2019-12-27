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Зима

Одевайтесь потеплее: синоптики прогнозируют 30-градусные морозы

Пик холода ожидается в ближайшие двое суток

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В самом конце недели морозы в Новосибирске начнут слабеть

В самом конце недели морозы в Новосибирске начнут слабеть

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: морозы постепенно пойдут на спад. 

— У нас произошло вторжение холодного арктического гребня из районов Северного Урала. Атмосферные фронты и волновые возмущения, которые терзали нас снегопадами, отошли на Алтай. Происходит понижение температуры, рост атмосферного давления, и мы предполагаем, что в ближайшие двое суток у нас будут довольно крепкие морозы без осадков, в утренние часы может быть туман и изморозь, естественно, на дорогах гололедица, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его данным, в Новосибирске сегодня днём ожидается до -28 градусов.

В субботу, 28 января, ночная температура в городе будет на уровне -29…-31 градус, в пригороде возможны морозы до -33…-36. Днём воздух прогреется до -23 градусов.

В воскресенье, 29 декабря, морозы станут ослабевать, на западе и юго-западе Новосибирской области возможен снегопад, сообщил Ренад Ягудин.

В Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в воскресенье ночью будет -26…-28 градусов, днём -12…-14 и преимущественно без осадков.

Сейчас в городе -23. Следить за актуальной температурой в Новосибирске каждый день можно на портале НГС.ПОГОДА.

На этой неделе в Новосибирске прошёл рекордный снегопад — самое большое количество осадков за всю историю метеонаблюдений 25 декабря зафиксировала станция в Советском районе.

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погода в декабрепрогноз синоптиков
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КОММЕНТАРИИ (30)

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27 дек 2019 в 08:15

Не хочу морозы. Такая классная теплая зима была. Еще б снегопадов не было и вообще отлично

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27 дек 2019 в 08:25

Стоп-стоп, а как же онлайн-трансляция? Про сибирячек и сибиряков.

Сергей
27 дек 2019 в 08:27

Морозы - это когда ниже минус 35грС, а ожидаемые -28грС - это похолодание.
И жаль, что оно будет таким кратковременным.