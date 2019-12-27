Одевайтесь потеплее: синоптики прогнозируют 30-градусные морозы

В самом конце недели морозы в Новосибирске начнут слабеть

— У нас произошло вторжение холодного арктического гребня из районов Северного Урала. Атмосферные фронты и волновые возмущения, которые терзали нас снегопадами, отошли на Алтай. Происходит понижение температуры, рост атмосферного давления, и мы предполагаем, что в ближайшие двое суток у нас будут довольно крепкие морозы без осадков, в утренние часы может быть туман и изморозь, естественно, на дорогах гололедица, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: морозы постепенно пойдут на спад.

По его данным, в Новосибирске сегодня днём ожидается до -28 градусов.



В субботу, 28 января, ночная температура в городе будет на уровне -29…-31 градус, в пригороде возможны морозы до -33…-36. Днём воздух прогреется до -23 градусов.



В воскресенье, 29 декабря, морозы станут ослабевать, на западе и юго-западе Новосибирской области возможен снегопад, сообщил Ренад Ягудин.



В Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в воскресенье ночью будет -26…-28 градусов, днём -12…-14 и преимущественно без осадков.



Сейчас в городе -23. Следить за актуальной температурой в Новосибирске каждый день можно на портале НГС.ПОГОДА.

На этой неделе в Новосибирске прошёл рекордный снегопад — самое большое количество осадков за всю историю метеонаблюдений 25 декабря зафиксировала станция в Советском районе.

