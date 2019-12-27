27 декабря пятница
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 1/10
usd 61.77
eur 68.50
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 1/10
usd 61.77
eur 68.50

Все новости

Все новости
Страна и мир

Новосибирская область вошла в десятку самых встревоженных регионов России

Жители больше всего боятся гонки вооружений, дедовщины и клещей

256
5 Обсудить

Поделиться

Наш регион попал на 9-ю строчку рейтинга&nbsp;

Наш регион попал на 9-ю строчку рейтинга 

Новосибирская область попала в список самых встревоженных регионов России. Об этом сообщает компания «КРОС». Регион занял девятое место в рейтинге. 

Авторы исследования сообщают, что жители области больше всего беспокоились из-за гонки вооружений, межнациональной напряжённости, укусов клещей, пожаров и стихийных бедствий. Также причиной тревоги стало возвращение дедовщины.

— Эти регионы наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия, — говорится в тексте исследования.

В первую тройку самых встревоженных регионов вошли Москва, Архангельская область и Санкт-Петербург. Самыми же невозмутимыми стали Чеченская Республика, Республика Северная Осетия и Республика Ингушетия.

В конце августа в одной из частей Новосибирской области погиб солдат-срочник. После его девушка рассказала, что молодой человек жаловался на избиения. Кроме того, в этом году сразу несколько жителей города умерли от укусов клещей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

рейтингстатистика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
27 дек 2019 в 00:40

Зачем тревожиться по поводу клещей? От них страховка защищает.

Фото пользователя
27 дек 2019 в 00:40

Дедовщины давно нет, у меня внук только из армии вернулся, поэтому знаю о чем говорю.

Царь просто Царь
27 дек 2019 в 00:47

А чего чеченам с осетинами тревожится то ....россияне их кормили , кормят и кормить будут . Хотя как волка не корми - всё в лес смотрит .