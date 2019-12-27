Новосибирская область вошла в десятку самых встревоженных регионов России

Новосибирская область попала в список самых встревоженных регионов России. Об этом сообщает компания «КРОС». Регион занял девятое место в рейтинге.
Авторы исследования сообщают, что жители области больше всего беспокоились из-за гонки вооружений, межнациональной напряжённости, укусов клещей, пожаров и стихийных бедствий. Также причиной тревоги стало возвращение дедовщины.
— Эти регионы наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия, — говорится в тексте исследования.
В первую тройку самых встревоженных регионов вошли Москва, Архангельская область и Санкт-Петербург. Самыми же невозмутимыми стали Чеченская Республика, Республика Северная Осетия и Республика Ингушетия.
В конце августа в одной из частей Новосибирской области погиб солдат-срочник. После его девушка рассказала, что молодой человек жаловался на избиения. Кроме того, в этом году сразу несколько жителей города умерли от укусов клещей.