В Москве скончалась режиссёр и худрук «Современника» Галина Волчек

В Москве скончалась режиссёр, актриса и худрук театра «Современник» Галина Волчек. В начале недели ее госпитализировали из-за проблем с сердцем, позже стало известно, что артистка впала в кому. Несколько дней Волчек пробыла на искусственной вентиляции легких. Спасти её не удалось.



Смерть Галины Волчек подтверждает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Дата прощания и место похорон будут определены позднее.



Волчек — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. С 1972 года была главным режиссёром «Современника», а с 1989 года стала художественным руководителем театра. В её карьере роли в фильмах «Осенний марафон», «Берегись автомобиля», «Король лир», режиссёрские работы в фильмах-спектаклях «Обыкновенная история», «Три товарища», «Вишневый сад», «Трудные люди» и другие. Награждена орденами Героя Труда и «За заслуги перед Отечеством», званием народной артистки СССР, лауреат Государственной премии СССР и премии Президента РФ.

