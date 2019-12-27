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Культура

В Москве скончалась режиссёр и худрук «Современника» Галина Волчек

19 декабря ей исполнилось 86 лет

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Галина Волчек возглавляла «Современник» с 1989 года

Галина Волчек возглавляла «Современник» с 1989 года

В Москве скончалась режиссёр, актриса и худрук театра «Современник» Галина Волчек. В начале недели ее госпитализировали из-за проблем с сердцем, позже стало известно, что артистка впала в кому. Несколько дней Волчек пробыла на искусственной вентиляции легких. Спасти её не удалось.

Смерть Галины Волчек подтверждает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Дата прощания и место похорон будут определены позднее.

Волчек — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. С 1972 года была главным режиссёром «Современника», а с 1989 года стала художественным руководителем театра. В её карьере роли в фильмах «Осенний марафон», «Берегись автомобиля», «Король лир», режиссёрские работы в фильмах-спектаклях «Обыкновенная история», «Три товарища», «Вишневый сад», «Трудные люди» и другие. Награждена орденами Героя Труда и «За заслуги перед Отечеством», званием народной артистки СССР, лауреат Государственной премии СССР и премии Президента РФ.

О театре и своей работе в театре Галина Волчек рассказывала нам в интервью, почитать его можно здесь.

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Галина ВолчекСовременниктеатрсмерть
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КОММЕНТАРИИ (9)

с богаткова
27 дек 2019 в 00:16

В каких фильмах она снималась? не припомню..

Гость
27 дек 2019 в 00:31

Царствие ей Небесное.

Царь просто Царь
27 дек 2019 в 00:23

Ни когда актрису в ней не видел. Минус 1 к стати от путинского электората. Режиссер и руководитель театра была хороший. Вообще 2019 год побил все рекорды в стране по убыли населения. Умерло на 259 000 человек больше чем родилось! И даже мигранты не компенсировали убыль . Жаль что путина это на конференции не интересовало.