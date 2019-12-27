В Новосибирск заглянул отчаянный 28-летний выпускник НГУ — он в морозы идет пешком вокруг света

На этой неделе до Новосибирска дошел 28-летний путешественник-экстремал Антон Шангин — в мае он выдвинулся из своей родной Читы, прошел 3000 километров, а 25 декабря добрался до столицы Сибири. Здесь он планирует провести две недели, встретить Новый год, а уже после январских праздников выдвинуться дальше. Антон идет пешком вокруг света — из Читы в Читу.
— Последние пару дней перед Новосибирском были так себе. Шел снег, и дул в лицо ветер. Снег летел в глаза, ощущения были не очень. Привычные 30 километров в день давались тяжело, я думал о том, что лучше бы уж были морозы. Они, кстати, тут как тут. На дворе –22, скоро смогу ответить на вопрос: «А если морозы?», — рассказывает Антон Шангин. — В планах у меня подготовиться как следует к дальнейшему путешествию, может быть найти спонсоров, купить телефон, сделать тележку, дописать курс по развитию памяти, найти палатку, спальник... Неплохо было бы найти ноутбук.
Куда и почему он идёт
Про себя Антон Шангин рассказывает подробно — заметно, что его не в первый раз спрашивают, почему он решил пройти пешком вокруг света. По его словам, он планировал поступить в музыкальное училище и стать музыкантом, но пошел в программисты, чтобы не разочаровать родителей. В 2016 году окончил курс НГУ по специализации «Математика и компьютерные науки». После окончания университета вместо того, чтобы найти работу по специальности, решил привлечь внимание к проблеме образования и воспитания в России.
— Меня зацепила эта проблема в обществе, и я все думал, как можно было бы на нее повлиять. Понял, что таким способом — отправившись в пешее путешествие — смогу привлечь к этому внимание. Сначала к себе, а сам потом уже буду говорить о проблеме, — объясняет Антон Шангин.
Родные, по словам Антона, по-разному отнеслись к его затее. Друзья поддержали, родители не поняли.
— От Томска до Юрги (Кемеровская область) я прошел с Пашей, он же Банан, диджей в Томске, тоже творческий человек, известный в местных кругах. Часть пути я прошел со своей девушкой, на данный момент уже бывшей — вокруг Байкала, мы шли примерно от Байкальска. Еще сто километров со мной прошел мой товарищ. Он на протяжении года жил по принципу: «Всегда говори да». Я ему предложил пройтись, вот он и согласился на сто километров.
Где ночует? Что ест?
Антон Шангин говорит, что проблемы с ночлегом у него возникают редко — достаточно просто подойти к незнакомым людям в деревне и рассказать о своем путешествии. Они реагируют по-разному: одни проникаются его историей, другие крутят у виска, третьи задают кучу вопросов. Но всегда находится тот, кто пустит его к себе домой и накормит.
— Я могу сказать, что временами я питаюсь лучше, чем тогда, когда у меня были деньги. Просто есть ряд навыков, которые позволяют реализовывать все свои основные потребности и не заморачиваться. Если бы я брал всю еду, которую мне предлагают взять с собой, запасов хватило бы на пару месяцев, — смеется путешественник.
Еды он берет строго столько, сколько необходимо, чтобы дойти до следующего населенного пункта — по трассе деревни попадаются каждые 15–20 километров, — без обеда остаться сложно. Почти в каждом попутном кафе его обязательно угощают супом и чаем.
— Я мог бы путешествовать вообще без всего. Для меня самое главное, чтобы были телефон, видеокамера — блог вести в соцсетях. У меня есть спальный мешок, специальные подвесы для ног, чтобы вытягиваться, дополнительная теплая одежда, котелок, кружка. Летом обычно литр-полтора воды и что-нибудь перекусить. Куча всяких зарядок.
Сибирская зима преградой для путешествия не стала. Как-то раз, признается Антон Шангин, он прошел пешком в летних кроссовках 47 километров. В движении, объясняет путешественник, замерзнуть сложно и, если такое все же происходит, достаточно просто пробежать пару километров, чтобы согреться. Самое неприятное — снег и ветер, которые колют глаза.
Всегда идет пешком?
Несколько раз Антон Шангин сходил с дистанции, чтобы навестить друзей или посетить отдельные от трассы Чита — Новосибирск места. Автостопом добирался до Шерегеша, Самары, Боготола, но всегда соблюдал принцип — вернуться на место, откуда уехал, чтобы продолжить свой путь пешком.
— Рекордное пройденное расстояние за день — 47 километров. А так прохожу обычно по 20–35. Самый нормальный путь физически — 30, дальше уже тяжело. До 20 километров — это вообще как в магазин за хлебом сходить.
В таком длинном путешествии не обошлось без приключений и опасностей. Как-то раз Антон снял на видео якутского шамана Александра Габышева, и последствия съемки обрели неожиданный поворот.
— Сотрудники ФСБ забрали у меня телефон и видеокамеру. На основании видеороликов, в том числе моего, его сейчас судят.
Мои телефон и камеру просто забрали как вещдок. Когда отбирали, я подумал: «Юху, новый контент».
Антон Шангин
Но самая опасная ситуация произошла летом, когда Антон лез на гору. Тогда он рисковал разбиться, так как отвесной уклон горы составлял около 45 градусов. Было очень сыро и скользко. А однажды ему пришлось ночевать у дороги, и машина в десяти метрах от него слетела в кювет.
Что дальше?
Пока Антон Шангин идет только по России, но мечтает выбраться и за границу. До этого момента ему нужно решить финансовые вопросы и оформить визу.
— Суть путешествия даже не столько в том, чтобы совершить кругосветку, сколько показать, что это вообще возможно, если ты захочешь, — говорит Антон.
Когда закончится его путь и что будет после него, выпускник НГУ не знает. Цель его похода — создать себе имя, а затем, опираясь на него, двигаться дальше.