В Новосибирск заглянул отчаянный 28-летний выпускник НГУ — он в морозы идет пешком вокруг света

А вы бы рискнули отправиться в пешее путешествие, зная, что на пути вас ждут 30-градусные морозы? Фото: Антон Шангин

На этой неделе до Новосибирска дошел 28-летний путешественник-экстремал Антон Шангин — в мае он выдвинулся из своей родной Читы, прошел 3000 километров, а 25 декабря добрался до столицы Сибири. Здесь он планирует провести две недели, встретить Новый год, а уже после январских праздников выдвинуться дальше. Антон идет пешком вокруг света — из Читы в Читу. — Последние пару дней перед Новосибирском были так себе. Шел снег, и дул в лицо ветер. Снег летел в глаза, ощущения были не очень. Привычные 30 километров в день давались тяжело, я думал о том, что лучше бы уж были морозы. Они, кстати, тут как тут. На дворе –22, скоро смогу ответить на вопрос: «А если морозы?», — рассказывает Антон Шангин. — В планах у меня подготовиться как следует к дальнейшему путешествию, может быть найти спонсоров, купить телефон, сделать тележку, дописать курс по развитию памяти, найти палатку, спальник... Неплохо было бы найти ноутбук.

Куда и почему он идёт Про себя Антон Шангин рассказывает подробно — заметно, что его не в первый раз спрашивают, почему он решил пройти пешком вокруг света. По его словам, он планировал поступить в музыкальное училище и стать музыкантом, но пошел в программисты, чтобы не разочаровать родителей. В 2016 году окончил курс НГУ по специализации «Математика и компьютерные науки». После окончания университета вместо того, чтобы найти работу по специальности, решил привлечь внимание к проблеме образования и воспитания в России.

— Меня зацепила эта проблема в обществе, и я все думал, как можно было бы на нее повлиять. Понял, что таким способом — отправившись в пешее путешествие — смогу привлечь к этому внимание. Сначала к себе, а сам потом уже буду говорить о проблеме, — объясняет Антон Шангин.

Родные, по словам Антона, по-разному отнеслись к его затее. Друзья поддержали, родители не поняли.

— От Томска до Юрги (Кемеровская область) я прошел с Пашей, он же Банан, диджей в Томске, тоже творческий человек, известный в местных кругах. Часть пути я прошел со своей девушкой, на данный момент уже бывшей — вокруг Байкала, мы шли примерно от Байкальска. Еще сто километров со мной прошел мой товарищ. Он на протяжении года жил по принципу: «Всегда говори да». Я ему предложил пройтись, вот он и согласился на сто километров.



Где ночует? Что ест? Антон Шангин говорит, что проблемы с ночлегом у него возникают редко — достаточно просто подойти к незнакомым людям в деревне и рассказать о своем путешествии. Они реагируют по-разному: одни проникаются его историей, другие крутят у виска, третьи задают кучу вопросов. Но всегда находится тот, кто пустит его к себе домой и накормит.

— Я могу сказать, что временами я питаюсь лучше, чем тогда, когда у меня были деньги. Просто есть ряд навыков, которые позволяют реализовывать все свои основные потребности и не заморачиваться. Если бы я брал всю еду, которую мне предлагают взять с собой, запасов хватило бы на пару месяцев, — смеется путешественник.

Еды он берет строго столько, сколько необходимо, чтобы дойти до следующего населенного пункта — по трассе деревни попадаются каждые 15–20 километров, — без обеда остаться сложно. Почти в каждом попутном кафе его обязательно угощают супом и чаем.

— Я мог бы путешествовать вообще без всего. Для меня самое главное, чтобы были телефон, видеокамера — блог вести в соцсетях. У меня есть спальный мешок, специальные подвесы для ног, чтобы вытягиваться, дополнительная теплая одежда, котелок, кружка. Летом обычно литр-полтора воды и что-нибудь перекусить. Куча всяких зарядок.



Сибирская зима преградой для путешествия не стала. Как-то раз, признается Антон Шангин, он прошел пешком в летних кроссовках 47 километров. В движении, объясняет путешественник, замерзнуть сложно и, если такое все же происходит, достаточно просто пробежать пару километров, чтобы согреться. Самое неприятное — снег и ветер, которые колют глаза.

Всегда идет пешком? Несколько раз Антон Шангин сходил с дистанции, чтобы навестить друзей или посетить отдельные от трассы Чита — Новосибирск места. Автостопом добирался до Шерегеша, Самары, Боготола, но всегда соблюдал принцип — вернуться на место, откуда уехал, чтобы продолжить свой путь пешком.

— Рекордное пройденное расстояние за день — 47 километров. А так прохожу обычно по 20–35. Самый нормальный путь физически — 30, дальше уже тяжело. До 20 километров — это вообще как в магазин за хлебом сходить.

21 ноября Антон отметил в Шерегеше 200 дней с начала пешего путешествия Фото: Антон Шангин

В таком длинном путешествии не обошлось без приключений и опасностей. Как-то раз Антон снял на видео якутского шамана Александра Габышева, и последствия съемки обрели неожиданный поворот.



— Сотрудники ФСБ забрали у меня телефон и видеокамеру. На основании видеороликов, в том числе моего, его сейчас судят.

Мои телефон и камеру просто забрали как вещдок. Когда отбирали, я подумал: «Юху, новый контент». Антон Шангин