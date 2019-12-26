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Рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск задержали почти на сутки

Причиной стала плохая погода

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Самолёт планируют отправить в Горно-Алтайск завтра утром

Самолёт планируют отправить в Горно-Алтайск завтра утром

Вылет рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Горно-Алтайск задержали на 20 часов из-за плохой погоды. 

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 2629 должен был вылететь из Новосибирска в 12:10 в четверг, 26 декабря. Однако сейчас предполагаемое время вылета — 27 декабря, 08:00.

Самолёт должен был улететь ещё в полдень

Самолёт должен был улететь ещё в полдень

— Рейс находится на запасном аэродроме Толмачёво по метеоусловиям Горно-Алтайска, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского аэропорта.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Горно-Алтайске сейчас идёт снег.

В середине декабря в Толмачёво из-за плохой погоды задержали самолёт в Узбекистан. Вылета ждали 145 пассажиров.

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Задержка рейсааэропорт Толмачево
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
26 дек 2019 в 22:58

Так и хорошо. В Новосибирске отличная погода сейчас.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 22:58

И чего там делать сейчас на Алтае?

Царь просто Царь
26 дек 2019 в 23:26

За сутки три перелета на s7. Из трех два. С задержкой. Пусть не большой в пределах часа двух...но всеже. Не только в погоде дело!