Рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск задержали почти на сутки

Вылет рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Горно-Алтайск задержали на 20 часов из-за плохой погоды.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 2629 должен был вылететь из Новосибирска в 12:10 в четверг, 26 декабря. Однако сейчас предполагаемое время вылета — 27 декабря, 08:00.
— Рейс находится на запасном аэродроме Толмачёво по метеоусловиям Горно-Алтайска, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского аэропорта.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Горно-Алтайске сейчас идёт снег.
В середине декабря в Толмачёво из-за плохой погоды задержали самолёт в Узбекистан. Вылета ждали 145 пассажиров.