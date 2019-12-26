«Скорые не могут проехать»: в Кировском районе кипятком затопило улицу

Поздно вечером в четверг, 26 ноября, в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова кипяток затопил улицу. Из-за этого машины не могут подъехать к домам.

— Эта эпопея происходит каждый год весной. А сейчас еще и перед морозом, да еще в ночь. В позапрошлом году я звонила в администрацию, потому что машины просто увязали в этой жиже. Друг друга вытаскивали. Если к домам 126, 128 и 130 ещё есть подъезд с другой стороны, то к 132-му дому он один! Домой проехать невозможно было. Только если лететь. С другой стороны дома стоят гаражи. Если бы их не было, можно было бы хоть как-то объехать. Скорые не могут проехать. Это ужасно, страшно, — сообщила корреспонденту НГС местная жительница Евгения.