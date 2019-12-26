«Скорые не могут проехать»: в Кировском районе кипятком затопило улицу

Поздно вечером в четверг, 26 ноября, в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова кипяток затопил улицу. Из-за этого машины не могут подъехать к домам.
— Эта эпопея происходит каждый год весной. А сейчас еще и перед морозом, да еще в ночь. В позапрошлом году я звонила в администрацию, потому что машины просто увязали в этой жиже. Друг друга вытаскивали. Если к домам 126, 128 и 130 ещё есть подъезд с другой стороны, то к 132-му дому он один! Домой проехать невозможно было. Только если лететь. С другой стороны дома стоят гаражи. Если бы их не было, можно было бы хоть как-то объехать. Скорые не могут проехать. Это ужасно, страшно, — сообщила корреспонденту НГС местная жительница Евгения.
Она также уточнила, что по этой дороге люди ведут детей в детские сады и школы. Сейчас дорогу размыло, из-за чего машинам приходится разворачиваться. Автомобилисты выходят и идут пешком.
— Сегодня муж еле как проехал домой, хотя у него высокая машина. А что будет, когда это застынет... Чувствую, что это будет кошмар, — говорит читательница НГС.
В начале декабря комнату в одном из новосибирских домов залило кипятком из-за неправильно сделанного ремонта.