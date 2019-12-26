Ждут открытия: власти дали разрешение на ввод двух детских садов

Власти Новосибирска выдали разрешение на эксплуатацию двух детских садов — в Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска.
По данным муниципального портала, новый корпус детского сада
Заведующая Татьяна Геращенко сообщила, что в здании будут заниматься дети в возрасте от полутора до трех лет, всего в детсаду будет четыре группы. Техническое открытие уже состоялось, теперь учреждение собирает необходимые документы от Роспотребнадзора и пожарного надзора, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность. Это может занять несколько месяцев. Персонал начнут принимать в январе, сейчас воспитатели получают все необходимые справки.
— У нас, что называется, под карандаш люди записаны, вот сегодня всех прозвонили, уже есть и младшие воспитатели, и воспитатели. С нового года всех принимаем. Сейчас они проходят медосмотр, получают справки о несудимости. В январе будем принимать их потихоньку, — рассказала заведующая.
В здании будут помещения и для детей, которые сейчас посещают другой корпус. Для дошкольников постарше обустроили кабинеты робототехники, математики и лабораторию. Также в корпусе будет работать психолог, который сможет помочь детям и родителям с адаптацией в детском саду.
— Для деток, которые маленькие, там будет кабинет песка и воды, все же любят возиться в воде и песочке. Там есть специальные столы, чтобы с этим поиграть. Особенно это актуально в зимний и осенний периоды, когда у нас на улице невозможно этим заниматься. Это нужно для развития мелкой моторики детей ясельного возраста. Есть два больших зала. Понятно, что физкультурный для ясельников не нужен, они занимаются в группочке, а в музыкальный они уже могут ходить, — рассказала Татьяна Геращенко.
В саду также есть административный блок, в который персонал перейдёт из старого здания. На месте освободившихся помещений можно будет открыть две дополнительные группы для детей от трёх до семи лет.
Второй детский сад построили на улице Спортивной, 19/1. Мэрия выдала разрешение на эксплуатацию Управлению капитального строительства. В здании четыре этажа с одним подземным, есть лифт. Детский сад рассчитан на 220 детей. На строительство потратили 270 миллионов рублей. Когда откроют это учреждение, пока неизвестно.
Сейчас в новосибирских детсадах наступила пора новогодних утренников. Первые праздничные торжества для самых маленьких начали проводить ещё 25 декабря. Сегодня НГС весь день вёл онлайн-репортаж и рассказывал про утренники в садах.