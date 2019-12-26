Ждут открытия: власти дали разрешение на ввод двух детских садов

Новые садики построили на Кошурникова и Спортивной Фото: Ольга Бурлакова

Власти Новосибирска выдали разрешение на эксплуатацию двух детских садов — в Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска. По данным муниципального портала, новый корпус детского сада № 32 построили на улице Кошурникова, 29/2. В нём есть три этажа с одним подземным, в здании также установили лифт. Детский сад рассчитан на 80 воспитанников. Стоимость строительства составила почти 196 миллионов рублей.

Заведующая Татьяна Геращенко сообщила, что в здании будут заниматься дети в возрасте от полутора до трех лет, всего в детсаду будет четыре группы. Техническое открытие уже состоялось, теперь учреждение собирает необходимые документы от Роспотребнадзора и пожарного надзора, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность. Это может занять несколько месяцев. Персонал начнут принимать в январе, сейчас воспитатели получают все необходимые справки.



— У нас, что называется, под карандаш люди записаны, вот сегодня всех прозвонили, уже есть и младшие воспитатели, и воспитатели. С нового года всех принимаем. Сейчас они проходят медосмотр, получают справки о несудимости. В январе будем принимать их потихоньку, — рассказала заведующая.

В здании будут помещения и для детей, которые сейчас посещают другой корпус. Для дошкольников постарше обустроили кабинеты робототехники, математики и лабораторию. Также в корпусе будет работать психолог, который сможет помочь детям и родителям с адаптацией в детском саду.

— Для деток, которые маленькие, там будет кабинет песка и воды, все же любят возиться в воде и песочке. Там есть специальные столы, чтобы с этим поиграть. Особенно это актуально в зимний и осенний периоды, когда у нас на улице невозможно этим заниматься. Это нужно для развития мелкой моторики детей ясельного возраста. Есть два больших зала. Понятно, что физкультурный для ясельников не нужен, они занимаются в группочке, а в музыкальный они уже могут ходить, — рассказала Татьяна Геращенко.

