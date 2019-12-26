Новые правила получения госномеров на машину — не надо ходить в ГИБДД и стоять в очередях

Новые правила регистрации автомобилей, как указано в постановлении правительства РФ, вступают в силу с 1 января 2020 года. Теперь дилерские машины будут получать государственные номера прямо в салоне, а владельцу не придется ездить в отделение ГИБДД.



— Новые автомобили у дилеров регистрировать, — подтвердил руководитель отдела УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Ушаков.

Дилерские центры, которые получат право на регистрацию машин, будут внесены в единый реестр МВД. Информацию об автомобиле, результаты его осмотра дилеры должны передавать в ГИБДД через портал госуслуг. Покупатели получат возможность получать свидетельство о регистрации и комплект номерных знаков сразу при выдаче новой машины.