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Новые правила получения госномеров на машину — не надо ходить в ГИБДД и стоять в очередях

Новые автомобили должны получать свидетельства и госномера прямо в салоне

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На новые машины сразу установят номера

На новые машины сразу установят номера

Новые правила регистрации автомобилей, как указано в постановлении правительства РФ, вступают в силу с 1 января 2020 года. Теперь дилерские машины будут получать государственные номера прямо в салоне, а владельцу не придется ездить в отделение ГИБДД.

— Новые автомобили у дилеров регистрировать, — подтвердил руководитель отдела УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Ушаков.

Дилерские центры, которые получат право на регистрацию машин, будут внесены в единый реестр МВД. Информацию об автомобиле, результаты его осмотра дилеры должны передавать в ГИБДД через портал госуслуг. Покупатели получат возможность получать свидетельство о регистрации и комплект номерных знаков сразу при выдаче новой машины. 

— Это для упрощения, для потребителей, не надо по каким-то разным местам в ГАИ ездить. Приехал, сразу в автосалоне получил — для клиента это удобно. Часть хлопот — на дилера, но это вполне нормально, — объясняет директор дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили» Павел Костенко. 

Помимо удобства новые правила, как сказано в постановлении правительства, «позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое».

Считаете нововведение удобным?

    Ранее мы рассказывали о том, что автосалоны в Новосибирске начали выдавать на новые машины электронные ПТС — это тоже уменьшает волокиту и делает процесс покупки авто более комфортным. 

    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    ГИБДДГосномера
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    КОММЕНТАРИИ (18)

    с богаткова
    26 дек 2019 в 20:22

    Никогда и нигде не стоял в очередях. Статус - сами понимаете. Так что лично для меня изменения не коснутся. Но в любом случае поддерживаю любые нововведения.

    26 дек 2019 в 20:24

    Лучше бы научили через интернет ездить. Чтоб на дороги поменьше вылазило людей.

    Фото пользователя
    26 дек 2019 в 20:22

    Это хорошо. Ждем, когда можно будет вообще через интернет делать.