Новые правила получения госномеров на машину — не надо ходить в ГИБДД и стоять в очередях

Новые правила регистрации автомобилей, как указано в постановлении правительства РФ, вступают в силу с 1 января 2020 года. Теперь дилерские машины будут получать государственные номера прямо в салоне, а владельцу не придется ездить в отделение ГИБДД.
— Новые автомобили у дилеров регистрировать, — подтвердил руководитель отдела УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Ушаков.
Дилерские центры, которые получат право на регистрацию машин, будут внесены в единый реестр МВД. Информацию об автомобиле, результаты его осмотра дилеры должны передавать в ГИБДД через портал госуслуг. Покупатели получат возможность получать свидетельство о регистрации и комплект номерных знаков сразу при выдаче новой машины.
— Это для упрощения, для потребителей, не надо по каким-то разным местам в ГАИ ездить. Приехал, сразу в автосалоне получил — для клиента это удобно. Часть хлопот — на дилера, но это вполне нормально, — объясняет директор дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили» Павел Костенко.
Помимо удобства новые правила, как сказано в постановлении правительства, «позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое».
Считаете нововведение удобным?
Ранее мы рассказывали о том, что автосалоны в Новосибирске начали выдавать на новые машины электронные ПТС — это тоже уменьшает волокиту и делает процесс покупки авто более комфортным.