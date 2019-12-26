Застройщик отрезал часть земли у ЖК «Марсель»: теперь жильцы боятся лишиться мест для парковки

Застройщик собирается передать этот участок в муниципальную собственность Фото: Александр Ощепков

Жильцы дома «Марсель» на улице 2-й Обской в Октябрьском районе Новосибирска боятся лишиться части парковочных мест из-за того, что застройщик отрезал от их высотки почти гектар земли и собирается передать этот участок мэрии.

В редакцию НГС поступило сразу несколько писем от жильцов «Марселя», обеспокоенных сложившейся ситуацией.

Чего боятся жители — Некоторым нашим жильцам в почтовые ящики положили письма с приглашением на общественные слушания по урезанию количества парковочных мест застройщиком «Береговое». Выяснилось, что застройщик изъял один гектар земли из начального проекта застройки жилого комплекса, предназначавшийся для организации парковочных мест. Каждый собственник заплатил за данный гектар при покупке квартиры и был уверен, что парковок хватит на всех. Прошу вас разобраться в ситуации и придать общественную огласку происходящему, — говорится в одном из писем.



Какой участок отрезал застройщик Сейчас, по данным публичной кадастровой карты России, ЖК «Марсель» стоит на большом земельном участке площадью 7,1 гектара. К фасаду дома со стороны Большевистской примыкает ещё один длинный узкий участок площадью 0,94 гектара.

Именно эту узкую полоску и отрезал застройщик, тем самым забрав у дома существенную часть парковочных мест, пояснил корреспонденту НГС председатель совета дома «Марсель» Александр Перепечин.

— 12 ноября в реестр внесены изменения. Границы участков изменены, то есть площадь нашего дома уменьшилась на один гектар и большая часть наших парковок попала под участок, который забрал себе застройщик с дальнейшими планами, я не знаю, передать мэрии или использовать его под парковки для другого дома. То есть этих планов мы пока не знаем, но смежный с нами участок за котельной наш же застройщик выкупил и будет там строить новый дом, вполне возможно, что ему этот [отрезанный] участок нужен для выполнения нормы парковок по новому дому. И к тому же [с этим участком] не нужно делать проезд для нового дома — у нас красивый подъезд, проще продать новый дом, — рассуждает Александр Перепечин.

На этой полоске земли расположена часть парковочных мест ЖК «Марсель» Фото: egrp365.ru

Что будет на общественных обсуждениях По его словам, сейчас застройщику нужно пройти процедуру общественных обсуждений, чтобы утвердить сокращение числа парковочных мест у «Марселя».

— То есть у застройщика возникла проблема, что, забрав эти места, он не выполняет норматив — каждый дом должен быть обеспечен определённым количеством машино-мест. Соответственно, ему нужно пройти процедуру общественных слушаний. То есть это формальная процедура: нужно прийти в мэрию и сказать, что «у нас не получается построить необходимое количество [мест для стоянки], если никто не возражает, разрешите, я сдам дом так». Это отклонение от нормы, которое нужно согласовать с мэрией, с обществом, — уточнил Александр Перепечин.

На сайте «Электронная демократия Новосибирской области», где проходят общественные обсуждения, указано, что специализированный застройщик «Береговое» просит снизить число парковочных мест до 748. При этом на сайте «Марселя» сейчас декларируется «более тысячи парковочных мест для жильцов и гостей».



Граница территории дома теперь заканчивается сразу за кирпичными будками Фото: Александр Перепечин

По словам Александра Перепечина, у жильцов «Марселя» уже сейчас есть проблемы с парковками, при этом последний, четвёртый, луч дома ещё только готовят к сдаче в эксплуатацию. По факту с отрезанной части парковки водителей пока никто не выгонял, но жильцы опасаются за дальнейшую судьбу этой земли и собираются принимать активное участие в общественных обсуждениях, а также просят об этом всех горожан.

— Это касается всех нас: дома без парковок, районы без зелёных зон, машины на тротуарах — всё это калечит город, — говорит председатель совета дома.



Жильцы «Марселя» получили сообщения о проведении общественных обсуждений Фото: читательница НГС

Позиция застройщика В АО «Специализированный застройщик "Береговое"» корреспонденту НГС сообщили, что в связи с завершающимся строительством «Марселя» формируют земельный участок «для эксплуатации жилого комплекса». Эта процедура, по информации застройщика, «выполняется с учётом действующих правил и утверждённого проекта планировки территории города Новосибирска».

По поводу отрезанной полоски земли с парковочными местами в «Береговом» сообщили:

