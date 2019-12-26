26 декабря четверг
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 9/10
usd 61.72
eur 68.41
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 9/10
usd 61.72
eur 68.41

Все новости

Все новости
Происшествия

В полиции ищут участников драки с халатом и битой в Первомайском районе

На инцидент пожаловались очевидцы

3 661
49 Обсудить

Поделиться

Драка, которая произошла в прошлое воскресенье, попала на видео

Драка, которая произошла в прошлое воскресенье, попала на видео

В полиции устанавливают обстоятельства драки, которая произошла в Первомайском районе Новосибирска — в прошлое воскресенье толпа избила мужчину, который упал на землю. Инцидент попал на видео, которое выложили в соцсети.

— В 11:50 в отдел полиции «Первомайский» поступило сообщение о том, что у дома по улице Твардовского происходит драка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, но по приезде участников данного конфликта на месте уже не было. В полицию по данному факту пострадавшие не обращались, из медицинских учреждений также сообщений не поступало, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На опубликованном видео несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. При этом девушка, перед тем как уйти, ещё и плюёт на него. Один из участников конфликта ходит на видео в халате и с битой в руках.

Подслушано Первомайка

В ведомстве добавили, что сейчас продолжается проверка по сообщению от очевидцев.

В начале декабря новосибирские полицейские нашли подростков, которые попали на видео перед нападением на мужчину в лифте Первомайского района.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 4
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

полициядрака
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (49)

Игорь Т
26 дек 2019 в 17:27

Уважаемые товарищи полицейские поймайте и дайте срок этим гопничкам и гопотелочки пусть посидет в МЛС послушают "Владимирский централ" и тому подобное,не надо,чтобы эти дикобразы ходили по нашему городу! Иначе,что вы за полиция,за которую мы порядочные граждане платим налоги и работаем ради Вас уже до 65 лет,вам возраст то не подняли!

Фото пользователя
26 дек 2019 в 17:48

А чё их искать? Подобные инциденты, в микрорайоне Берёзовый, происходят каждый день. Приезжай на вызов и бери героев.
Полиция, а-у. Вы когда в этом микрорайоне опорный пункт откроете? На десять тысяч населения, ни одного полицая.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 17:37

там один ЛГБТшник, в голубом халате, с битой...можно впаять покушение на убийство...и нормуль...на зоне, ему обязательно проторят дорожку, к его мечте...