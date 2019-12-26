В полиции ищут участников драки с халатом и битой в Первомайском районе

В полиции устанавливают обстоятельства драки, которая произошла в Первомайском районе Новосибирска — в прошлое воскресенье толпа избила мужчину, который упал на землю. Инцидент попал на видео, которое выложили в соцсети.
— В 11:50 в отдел полиции «Первомайский» поступило сообщение о том, что у дома по улице Твардовского происходит драка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, но по приезде участников данного конфликта на месте уже не было. В полицию по данному факту пострадавшие не обращались, из медицинских учреждений также сообщений не поступало, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На опубликованном видео несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. При этом девушка, перед тем как уйти, ещё и плюёт на него. Один из участников конфликта ходит на видео в халате и с битой в руках.
Подслушано Первомайка
В ведомстве добавили, что сейчас продолжается проверка по сообщению от очевидцев.
В начале декабря новосибирские полицейские нашли подростков, которые попали на видео перед нападением на мужчину в лифте Первомайского района.