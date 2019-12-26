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Город

«Он больше не самый популярный пенсионер страны». Как живёт дедушка из Бийска, обматеривший новогоднюю ёлку

Он до сих пор выживает на пенсию 9–12 тысяч, а некоторые соседи из зависти перестали с ним здороваться

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Вячеслав Степанович стал человеком-мемом, но в жизни это ему практически никак не помогло

Вячеслав Степанович стал человеком-мемом, но в жизни это ему практически никак не помогло

Представители новосибирской компании Vsemayki.ru снова съездили в гости к жителю Бийска Вячеславу Степановичу и узнали, как изменилась его жизнь. Пенсионер стал знаменитым ровно год назад — он эмоционально высказался по поводу своей пенсии и попал в эфир местного ТВ.

Бийские журналисты спрашивали прохожих, нравится ли им новогодняя ель на площади перед одним из городских ДК. Пенсионер Вячеслав Степанович ответил очень резко: «Два высших образования. Получил пенсию 10 тысяч. 5 тысяч на карте. На чё я живу? *** без соли доедаю! Ёлочка мне нравится?! Ёлка, ***, мне нравится?!». Видео с его участием стало вирусным и разошлось по интернету с хештегом #безсоли.

Вот тот самый ролик.

Вячеслава Степановича до сих пор узнают на улице, но шум вокруг его персоны утих&nbsp;

Вячеслава Степановича до сих пор узнают на улице, но шум вокруг его персоны утих 

— Нам было важно поддержать дедушку и в этом году: он больше не самый популярный пенсионер страны, а его пенсия по-прежнему маленькая — 20 тысяч рублей вместе с пенсией жены. История с #безсоли дала ему с женой немного финансово отдохнуть: подлечиться, сделать небольшой косметический ремонт на кухне, починить старые «жигули», без которых было бы сложнее добираться на дачу, а без неё — не прокормиться. Это не изменило его жизнь: подработки нет, а ему бы очень этого хотелось в его 68 лет, подарки были разовые. Но когда постоянно живёшь при нехватке денег, такие передышки очень важны. И он благодарен всем, кто его поддержал, — рассказала PR-менеджер Vsemayki.ru Юлия Бармаева, которая побывала в гостях у пенсионера. 

Сам Вячеслав Степанович говорит, что его пенсия маленькая — в районе 9–12 тысяч рублей.

— Нигде не подработать. У нас молодёжь сидит дома — нет работы: заводы, половина, закрыты. Теперь что? Я говорю: зарплаты очень маленькие. У моих друзей дети работают — 15–20 тысяч, только начальникам побольше — и то 40 тысяч. А я на свои 11 тысяч — сейчас мне прибавили маленько — куда поеду? Я не знаю даже, сколько поезд стоит, чтобы доехать. А то реклама в интернете говорит — в Сочи, — возмущается пенсионер.

Юлия Бармаева добавляет, что Вячеслав Степанович стал известным человеком в своём городе: во время прогулки с ним многие здороваются, напоминают про ёлочку, молодые люди делают селфи.


— За год он немного «устал»: чуть хуже слышит, чуть меньше бодрости, чуть быстрее устаёт. Но все равно ещё очень активен: гуляли по Бийску два часа, сходили в гараж и принесли тяжёлую банку с компотом, несколько часов проговорили дома. И он всё ещё старается помочь, поухаживать, понести всё тяжёлое сам. Бодрый дед, — говорит Юлия Бармаева.

Но есть и не очень приятные изменения в его жизни — многие знакомые стали ему завидовать: кто-то перестал здороваться, кто-то в открытую спрашивает, где машины подарков и денег со всей России, и считает, что пенсионер благодаря этому видео озолотился. 

Вячеслав Степанович рассказывает о своей жизни. Он считает, что в Бийске нельзя устроиться на работу после 50 лет

— Как живёт сейчас пенсионер-мем? Прошлой зимой его караулили на улице журналисты из разных городов, постоянно звонили с вопросами, и это смущало его семью, создавало сложности, особенно с соседями, которые думали, что вся Россия засыпает его подарками и деньгами. Так не было. Спустя год шум утих, больше его не ловят с вопросами, подарки прекратились. Но на улицах по-прежнему узнают, просят сфотографироваться и благодарят за сказанную правду. Часть соседей по-прежнему не здоровается и подозревает, что пенсионер хранит полученные богатства на счетах в зарубежных банках, — рассказывает Юлия Бармаева. 

Компания из Новосибирска в прошлом году отдала пенсионеру из Бийска Вячеславу Степановичу 20% с продажи вещей, на которые нанесен принт #безсоли.

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КОММЕНТАРИИ (37)

Гость
26 дек 2019 в 22:10

... доедаем без соли.
(краткое, но понятное объяснение ситуации в стране)

Гость
26 дек 2019 в 22:09

Пусть не прибедняется. У пенсионеров мало потребностей. При этом, есть молодые люди у которых зарплата 12 тысяч. Например, сторожа.

Гость
26 дек 2019 в 22:15

Я рад что есть такие прямолинейные люди как дедушка! Всё кратко и ясно! И главное правда!