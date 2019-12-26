Сколько мы будем платить за коммуналку в 2020 году — показываем в одной картинке

Тарифы для жителей Новосибирска решили поднять на 6% на отопление, горячую воду и водоотведение. Холодная вода подорожает на 4,9%, электроснабжение — на 4,5%

В 2020 году тарифы на коммунальные услуги в Новосибирске изменятся. Уже с 1 января вырастет взнос за капитальный ремонт, а вывоз мусора наоборот подешевеет.

Так, с января стоимость капитального ремонта составит 7,72 рубля за квадрат, ещё через год платеж вырастет до 8,03, а к 2022 году сумма увеличится до 8,35 рубля.

Вывоз отходов в следующем году будет стоить 301,92 рубля за кубометр вместо 446,82 рубля.

Как пояснили в департаменте по тарифам Новосибирской области, снижения тарифа на вывоз мусора удалось достичь благодаря уменьшению расходов на транспортировку и освобождению от НДС на операции по обращению с ТКО.