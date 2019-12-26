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Сколько мы будем платить за коммуналку в 2020 году — показываем в одной картинке

НГС подготовил таблицу с примерным расчетом по новым тарифам для Новосибирска

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Тарифы для жителей Новосибирска решили поднять на 6%&nbsp;на&nbsp;отопление, горячую воду и&nbsp;водоотведение. Холодная вода подорожает на&nbsp;4,9%, электроснабжение&nbsp;— на&nbsp;4,5%

Тарифы для жителей Новосибирска решили поднять на 6% на отопление, горячую воду и водоотведение. Холодная вода подорожает на 4,9%, электроснабжение — на 4,5%

В 2020 году тарифы на коммунальные услуги в Новосибирске изменятся. Уже с 1 января вырастет взнос за капитальный ремонт, а вывоз мусора наоборот подешевеет. 

Так, с января стоимость капитального ремонта составит 7,72 рубля за квадрат, ещё через год платеж вырастет до 8,03, а к 2022 году сумма увеличится до 8,35 рубля. 

Вывоз отходов в следующем году будет стоить 301,92 рубля за кубометр вместо 446,82 рубля. 

Как пояснили в департаменте по тарифам Новосибирской области, снижения тарифа на вывоз мусора удалось достичь благодаря уменьшению расходов на транспортировку и освобождению от НДС на операции по обращению с ТКО.

С июля в городе подорожают услуги ЖКХ — отопление, горячая вода, водоотведение, холодная вода и электроснабжение.

Кубометр холодной воды будет стоить 19,47 рубля — на 91 копейку дороже, чем сейчас. Горячая вода будет стоить 118,53 рубля за кубический метр вместо 111,82 рубля. Поднимется оплата и за водоотведение — до 15,1 рубля. Это на 85 копеек дороже, чем в 2019 году. Новые тарифы появились и на отопление — до 1411,82 рубля за гигакалорию вместо 1331,35 рубля. Поднимется тариф и на электроснабжение — до 2,8 рубля за кВт вместо 2,67 рубля.

НГС собрал всю информацию о новых тарифах в одной табличке — смотрите, сколько мы будем платить в следующем году. 

Для подсчёта мы взяли примерные показания счётчиков на одного человека в месяц и квартиру площадью в 60 квадратных метров

До этого тарифы на коммунальные услуги изменялись 1 июля 2019 года.

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жкхткоЭкология-Новосибирск
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КОММЕНТАРИИ (65)

с богаткова
26 дек 2019 в 17:16

Повышение тарифов происходит каждый год, это экономически обосновано, деньги пойдут на улучшение качества услуг ЖКХ.
Я бы даже сказал, что повышение меньше, чем нужно.
Тем не менее, повышение тарифов ЖКХ поддерживаю полностью. Готов платить сколько скажут.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 17:15

Важно не сколько платить, а какой % от вашего дохода. Для меня это копейки

Гость
26 дек 2019 в 17:20

Щас тролль Виктория нарисуется и напишет,что повышения всего то на копейки,ну а потом ей плюсиков сверху накидают.