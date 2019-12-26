Сколько мы будем платить за коммуналку в 2020 году — показываем в одной картинке

В 2020 году тарифы на коммунальные услуги в Новосибирске изменятся. Уже с 1 января вырастет взнос за капитальный ремонт, а вывоз мусора наоборот подешевеет.
Так, с января стоимость капитального ремонта составит 7,72 рубля за квадрат, ещё через год платеж вырастет до 8,03, а к 2022 году сумма увеличится до 8,35 рубля.
Вывоз отходов в следующем году будет стоить 301,92 рубля за кубометр вместо 446,82 рубля.
Как пояснили в департаменте по тарифам Новосибирской области, снижения тарифа на вывоз мусора удалось достичь благодаря уменьшению расходов на транспортировку и освобождению от НДС на операции по обращению с ТКО.
С июля в городе подорожают услуги ЖКХ — отопление, горячая вода, водоотведение, холодная вода и электроснабжение.
Кубометр холодной воды будет стоить 19,47 рубля — на 91 копейку дороже, чем сейчас. Горячая вода будет стоить 118,53 рубля за кубический метр вместо 111,82 рубля. Поднимется оплата и за водоотведение — до 15,1 рубля. Это на 85 копеек дороже, чем в 2019 году. Новые тарифы появились и на отопление — до 1411,82 рубля за гигакалорию вместо 1331,35 рубля. Поднимется тариф и на электроснабжение — до 2,8 рубля за кВт вместо 2,67 рубля.
НГС собрал всю информацию о новых тарифах в одной табличке — смотрите, сколько мы будем платить в следующем году.
Для подсчёта мы взяли примерные показания счётчиков на одного человека в месяц и квартиру площадью в 60 квадратных метров
До этого тарифы на коммунальные услуги изменялись 1 июля 2019 года.