В Новосибирске кондуктор вечером высадил 10-летнюю школьницу в безлюдном месте

Перевозчик сообщил, что кондуктор уже отстранён от работы Фото: Густаво Зырянов

Инцидент произошел накануне вечером 25 декабря. Кондуктор автобуса № 13 высадил 10-летнюю школьницу на остановке «ТЭЦ-5» — у девочки не оказалось с собой справки, подтверждающей, что она учится в школе. При этом кондуктора не смутили ни тёмное время суток, ни безлюдная местность, ни погодные условия, ни возраст ребёнка. «Высадил в безлюдном месте, рядом со стоянкой дальнобойщиков» По словам матери ребенка, у девочки была с собой карта школьника, на балансе которой находилось около 300 рублей, но воспользоваться ею так и не удалось.

— Дочка возвращалась с уроков: она учится в школе № 155 , а живём мы на Выборной — между школой и домом несколько остановок. Я сама учитель, работаю в школе, и у нас было мероприятие. Я проводила дочку до остановки, она должна была проехать до остановки «Посёлок Энергетиков» — там её ждал папа. И вот она доехала до остановки «ТЭЦ-5» (а эта остановка находится рядом с пустырем, неподалеку от неё — стоянка дальнобойщиков), и вдруг кондуктор спрашивает у неё справку школьника. Они имеют права попросить этот документ, когда непонятно — школьник перед ними или уже студент. А ребёнку 10 лет, она мелкая девочка, и у неё кондуктор, молодой человек, спрашивает эту справку. Конечно же, у неё с собой не оказалось справки. И он её высадил, — рассказала НГС мама девочки. По словам женщины, кондуктор не грубил, а просто выставил ребёнка на улицу. Девочка расплакалась от испуга, но не растерялась и стала ждать следующего автобуса. — Мы с ней уже как-то обсуждали, что если её высадят, то нужно спокойно ждать следующего автобуса; и так много раз, пока не доберёшься до дома. Мы всё это проговаривали. Поэтому она порыдала, дождалась автобуса и доехала. В следующем автобусе с неё даже оплату не взяли, когда увидели рыдающего ребёнка в таком состоянии: она сказала кондуктору, что её высадили из предыдущего автобуса. И тот кондуктор с неё оплату вообще не стал брать, — рассказала Анна.

«Кондуктор отстранен от работы» Когда родители узнали о случившемся, то обратились с жалобой по телефону, указанному на сайте городского транспорта. Там им ответили, что передадут информацию перевозчику. В Центре управления городским автоэлектротранспортом корреспонденту НГС подтвердили, что жалоба об инциденте им действительно поступила, но комментировать судьбу этого обращения диспетчер отказался. Все три перевозчика, чьи автобусы курсируют по маршруту № 13 , до звонка корреспондента НГС ничего не знали о случившемся. После того, как диспетчеры проверили информацию, стало известно, что инцидент произошёл в автобусе перевозчика ООО «ПАТП-6». — Был такой случай, сейчас уже выяснили. Это был первый день работы кондуктора, теперь он отстранён от работы, и дальше мы уже не будем с ним сотрудничать, потому что такие вещи недопустимы. Надеемся, что остальные кондукторы, которые продолжают работать на маршруте, примут это к сведению, и в дальнейшем такое не повторится. В таких случаях обязательно проводятся внеплановые инструктажи. При приеме на работу мы также проводим инструктажи, но есть человеческий фактор: в одно ухо влетело, в другое вылетело... Такие вещи недопустимы. У всех есть дети, у кого нет — есть братья, сёстры, племянники. Ну разве можно маленького ребёнка высадить? — объяснила диспетчер ООО «ПАТП-6».