В Новосибирске кондуктор вечером высадил 10-летнюю школьницу в безлюдном месте

Инцидент произошел накануне вечером 25 декабря. Кондуктор автобуса
«Высадил в безлюдном месте, рядом со стоянкой дальнобойщиков»
По словам матери ребенка, у девочки была с собой карта школьника, на балансе которой находилось около 300 рублей, но воспользоваться ею так и не удалось.
— Дочка возвращалась с уроков: она учится в школе
По словам женщины, кондуктор не грубил, а просто выставил ребёнка на улицу. Девочка расплакалась от испуга, но не растерялась и стала ждать следующего автобуса.
— Мы с ней уже как-то обсуждали, что если её высадят, то нужно спокойно ждать следующего автобуса; и так много раз, пока не доберёшься до дома. Мы всё это проговаривали. Поэтому она порыдала, дождалась автобуса и доехала. В следующем автобусе с неё даже оплату не взяли, когда увидели рыдающего ребёнка в таком состоянии: она сказала кондуктору, что её высадили из предыдущего автобуса. И тот кондуктор с неё оплату вообще не стал брать, — рассказала Анна.
«Кондуктор отстранен от работы»
Когда родители узнали о случившемся, то обратились с жалобой по телефону, указанному на сайте городского транспорта. Там им ответили, что передадут информацию перевозчику.
В Центре управления городским автоэлектротранспортом корреспонденту НГС подтвердили, что жалоба об инциденте им действительно поступила, но комментировать судьбу этого обращения диспетчер отказался.
Все три перевозчика, чьи автобусы курсируют по маршруту
— Был такой случай, сейчас уже выяснили. Это был первый день работы кондуктора, теперь он отстранён от работы, и дальше мы уже не будем с ним сотрудничать, потому что такие вещи недопустимы. Надеемся, что остальные кондукторы, которые продолжают работать на маршруте, примут это к сведению, и в дальнейшем такое не повторится. В таких случаях обязательно проводятся внеплановые инструктажи. При приеме на работу мы также проводим инструктажи, но есть человеческий фактор: в одно ухо влетело, в другое вылетело... Такие вещи недопустимы. У всех есть дети, у кого нет — есть братья, сёстры, племянники. Ну разве можно маленького ребёнка высадить? — объяснила диспетчер ООО «ПАТП-6».
Инциденты с высадкой детей и подростков из-за отсутствия у них справки школьника в Новосибирске происходят, но редко. В октябре прошлого года водитель автобуса
В январе в автобусе одного из перевозчиков этого же, 13-го маршрута случилась похожая ситуация: кондуктор высадила девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе. А в конце апреля кондуктор автобуса