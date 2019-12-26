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Происшествия

В Новосибирске кондуктор вечером высадил 10-летнюю школьницу в безлюдном месте

У девочки не было с собой справки о том, что она учится в школе

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Перевозчик сообщил, что кондуктор уже отстранён от работы

Перевозчик сообщил, что кондуктор уже отстранён от работы

Инцидент произошел накануне вечером 25 декабря. Кондуктор автобуса № 13 высадил 10-летнюю школьницу на остановке «ТЭЦ-5» — у девочки не оказалось с собой справки, подтверждающей, что она учится в школе. При этом кондуктора не смутили ни тёмное время суток, ни безлюдная местность, ни погодные условия, ни возраст ребёнка.

«Высадил в безлюдном месте, рядом со стоянкой дальнобойщиков»

По словам матери ребенка, у девочки была с собой карта школьника, на балансе которой находилось около 300 рублей, но воспользоваться ею так и не удалось.

— Дочка возвращалась с уроков: она учится в школе № 155, а живём мы на Выборной — между школой и домом несколько остановок. Я сама учитель, работаю в школе, и у нас было мероприятие. Я проводила дочку до остановки, она должна была проехать до остановки «Посёлок Энергетиков» — там её ждал папа. И вот она доехала до остановки «ТЭЦ-5» (а эта остановка находится рядом с пустырем, неподалеку от неё — стоянка дальнобойщиков), и вдруг кондуктор спрашивает у неё справку школьника. Они имеют права попросить этот документ, когда непонятно — школьник перед ними или уже студент. А ребёнку 10 лет, она мелкая девочка, и у неё кондуктор, молодой человек, спрашивает эту справку. Конечно же, у неё с собой не оказалось справки. И он её высадил, — рассказала НГС мама девочки.

По словам женщины, кондуктор не грубил, а просто выставил ребёнка на улицу. Девочка расплакалась от испуга, но не растерялась и стала ждать следующего автобуса. 

— Мы с ней уже как-то обсуждали, что если её высадят, то нужно спокойно ждать следующего автобуса; и так много раз, пока не доберёшься до дома. Мы всё это проговаривали. Поэтому она порыдала, дождалась автобуса и доехала. В следующем автобусе с неё даже оплату не взяли, когда увидели рыдающего ребёнка в таком состоянии: она сказала кондуктору, что её высадили из предыдущего автобуса. И тот кондуктор с неё оплату вообще не стал брать, — рассказала Анна.

«Кондуктор отстранен от работы»

Когда родители узнали о случившемся, то обратились с жалобой по телефону, указанному на сайте городского транспорта. Там им ответили, что передадут информацию перевозчику. 

В Центре управления городским автоэлектротранспортом корреспонденту НГС подтвердили, что жалоба об инциденте им действительно поступила, но комментировать судьбу этого обращения диспетчер отказался.

Все три перевозчика, чьи автобусы курсируют по маршруту № 13, до звонка корреспондента НГС ничего не знали о случившемся. После того, как диспетчеры проверили информацию, стало известно, что инцидент произошёл в автобусе перевозчика ООО «ПАТП-6».

— Был такой случай, сейчас уже выяснили. Это был первый день работы кондуктора, теперь он отстранён от работы, и дальше мы уже не будем с ним сотрудничать, потому что такие вещи недопустимы. Надеемся, что остальные кондукторы, которые продолжают работать на маршруте, примут это к сведению, и в дальнейшем такое не повторится. В таких случаях обязательно проводятся внеплановые инструктажи. При приеме на работу мы также проводим инструктажи, но есть человеческий фактор: в одно ухо влетело, в другое вылетело... Такие вещи недопустимы. У всех есть дети, у кого нет — есть братья, сёстры, племянники. Ну разве можно маленького ребёнка высадить? — объяснила диспетчер ООО «ПАТП-6». 

Инциденты с высадкой детей и подростков из-за отсутствия у них справки школьника в Новосибирске происходят, но редко. В октябре прошлого года водитель автобуса № 139 «Кольцово — Академгородок» грубо заставил расплатиться за проезд ребёнка из многодетной семьи, несмотря на то, что он ехал с проездным билетом.

В январе в автобусе одного из перевозчиков этого же, 13-го маршрута случилась похожая ситуация: кондуктор высадила девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе. А в конце апреля кондуктор автобуса № 95 высадила 8-летнюю школьницу во время бури — из-за того, что у ребёнка не было денег и транспортной карты.

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высадили ребёнкахамство в автобусах
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КОММЕНТАРИИ (28)

с богаткова
26 дек 2019 в 16:26

теперь пусть инспектор по делам несовершеннолетних с семьей работает и выясняет почему девочке не давали денег на проезд. Содержать детей родители обязаны по закону. Так что вся ответственность на них. А кондуктор не должна со своей зарплаты оплачивать кому-то проезд. Другие пассажиры тем более. Чужой ребенок - чужие проблемы.

Павлова
26 дек 2019 в 16:29

Работаю на 3-х работах и обеспечиваю всех своих детей. Никого их моих не высадили, потому что у них всегда есть деньги. тут к маме ее больше вопросы, чем к кондуктору. Кондкутор действовала строго в соответствии с инструкцией.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 16:24

Правильно, что высадила