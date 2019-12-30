«Запомните превращение друзей в синее нечто»: 5 причин не пить в новогоднюю ночь

Не каждая, кто теряет туфельку, — Золушка Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Журналист Сети городских порталов Мария Захарова рассказывает, почему решила провести Новый год на трезвую голову. Мнение автора может не совпадать с мнением читателей :)

В новогоднюю ночь добрая половина страны запрягает синие саночки и катается в них до первого рабочего дня. Я не знаю, в каком гене у нас заложено желание выпить с 31-го на 1-е столько, чтобы не вспомнить бой курантов (а это, согласитесь, случалось если не с вами, то с одним вашим знакомым точно). Для себя я решила провести этот Новый год в трезвости рассудка, и у меня на это пять причин.



Первая причина: репутация

Перепутать под градусом вазу оливье с ночной вазой — дело простое. А попробуйте запятнать репутацию, будучи кристально трезвым? Сложно. Зато можно с таким же успехом стать героем вечеринки и застать момент превращения друзей или родственников в синее нечто. Конечно, особого кайфа быть трезвым в пьяной компании нет, но почему бы тогда не заняться чем-нибудь полезным и интересным? Хотя бы взять на себя роль организатора застолья. Сохранение репутации — причина номер один в моем рейтинге новогодней трезвости. Потому что под градусом далеко не все умеют вести себя прилично. А новогоднее настроение — штука очень хрупкая. Так зачем омрачать праздник скандалами? Вторая причина: я точно все запомню И подготовку к празднику, и сам Новый год, и то, что будет твориться в эту ночь. Третья причина: это новый опыт Я слишком хорошо помню, как вместе с боем курантов начинает раскалываться голова, если первая бутылка шампанского будет открыта в десять вечера. К тому же трезвый Новый год — это возможность провести первое января не в состоянии сонной амебы, а заняться чем-то новым. Для себя я решила, что первого числа пойду на «Забег обещаний»: пробегу 2020 метров в обед, пообещав себе что-нить необычное и классное.

Четвертая причина: это полезно для здоровья Тут можно долго не расписывать. Достаточно представить, как себя чувствует бедный организм, когда ему дали несколько панчей на корпоративах, а потом накрыли алкогольной и гастрономической волной в каникулы. Поэтому сделать перерыв в новогоднюю ночь — как минимум акт гуманности и любви к своему телу. Пятая причина: это возможность подумать Как-то же я решила, что завтра не буду пить. Подумайте об этом и вы: новогодняя ночь — это история не только про загадывание желаний и жизнь с чистого листа. Это внутренний рост, новые привычки, возможность взглянуть на себя по-другому. А потом взять и реально все поменять.



А вы планируете в новогоднюю ночь пить или будете отмечать в трезвости?

НГС публиковал еще несколько авторских колонок про пьянство в новогоднюю (и не только) ночь. Почитайте мнение кадровика Ольги Новгородовой об офисном пьянстве (интересно, а у вас на работе так принято?). Наша коллега Екатерина Бормотова зашла еще дальше и заявила, что новогодние каникулы не нужны. Впрочем, у неё на этот счет интересные аргументы. Другой наш коллега, Артем Краснов, также опубликовал свою новогоднюю колонку, только вот получилась она о депрессии и тоске.