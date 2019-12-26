Снегопад в Новосибирске побил рекорд 1987 года

— В Новосибирске, по данным метеостанции Огурцово, за сутки выпало 9 мм осадков, что примерно на 1 мм больше уровня, выпавшего в ту же дату в 1987 году, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Что такое 9 мм? При месячной норме 29 мм это означает, что у нас за сутки выпало примерно 30–31% месячной нормы осадков.

В среду, 25 декабря, в Новосибирске прошёл рекордный снегопад — самое большое количество снега за всю историю метеонаблюдений зафиксировала станция в Советском районе города.

Также климатологи подсчитали, сколько осадков, по данным метеостанции Огурцово, выпало в Новосибирске за предыдущие 24 дня декабря. После они составили ранжированный ряд декабрей с самым большим количеством осадков за этот период.

— Оказалось, что наш год стоит на 6-м месте в ряду самых осадочных декабрей, начиная с 1958 года, — сообщил Ренад Ягудин.

Вчерашняя метель серьёзно осложнила ситуацию на дорогах и заставила многих горожан отказаться от личных машин. Из-за обильных осадков отменили два десятка междугородных автобусных рейсов, а открытие ледового городка на Михайловской набережной перенесли на 27 декабря.