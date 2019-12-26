В халате и с битой: на Первомайке подростки толпой напали на парня (драка попала на видео)

На опубликованном видео несколько человек избивают лежащего на земле мужчину

На опубликованном видео несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. При этом девушка, перед тем как уйти, ещё и плюёт на него.

В социальных сетях появилось видео драки в Первомайском районе Новосибирска. Читатель паблика «Подслушано Первомайка» написал, что инцидент произошёл на улице Твардовского.

Другой очевидец рассказал, что драка произошла в прошлое воскресенье около полудня.

— Я подошёл уже к концу драки и подробности не могу сказать. Конфликт был, как я понял, из-за машины. Люди были от 16–20 лет, — рассказал корреспонденту НГС очевидец драки.

— Я с балкона видел. Сначала слышал через форточку какие-то крики. Вышел посмотреть — уже драка заканчивалась. Чувак, которого на видео запинывают, стоял на ногах и уходил за торец дома. Толпа на него кричала и шла за ним. Дальше они зашли за торец дома и мне было не видно, что происходит, концовку которая на видео, я уже не видел, — рассказал корреспонденту НГС другой очевидец драки.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию об инциденте немного позже.

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В начале декабря новосибирские полицейские нашли подростков, которые попали на видео перед нападением на мужчину в лифте Первомайского района.