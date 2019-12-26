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В халате и с битой: на Первомайке подростки толпой напали на парня (драка попала на видео)

Ролик появился в соцсетях

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На опубликованном видео несколько человек избивают лежащего на земле мужчину

На опубликованном видео несколько человек избивают лежащего на земле мужчину

В социальных сетях появилось видео драки в Первомайском районе Новосибирска. Читатель паблика «Подслушано Первомайка» написал, что инцидент произошёл на улице Твардовского. 

На опубликованном видео несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. При этом девушка, перед тем как уйти, ещё и плюёт на него.

Подслушано Первомайка

— Я подошёл уже к концу драки и подробности не могу сказать. Конфликт был, как я понял, из-за машины. Люди были от 16–20 лет, — рассказал корреспонденту НГС очевидец драки.

Другой очевидец рассказал, что драка произошла в прошлое воскресенье около полудня.

— Я с балкона видел. Сначала слышал через форточку какие-то крики. Вышел посмотреть — уже драка заканчивалась. Чувак, которого на видео запинывают, стоял на ногах и уходил за торец дома. Толпа на него кричала и шла за ним. Дальше они зашли за торец дома и мне было не видно, что происходит, концовку которая на видео, я уже не видел, — рассказал корреспонденту НГС другой очевидец драки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию об инциденте немного позже. 

Вы знаете участников драки? Из-за чего произошёл конфликт или были его очевидцем? Свяжитесь с редакцией через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

В начале декабря новосибирские полицейские нашли подростков, которые попали на видео перед нападением на мужчину в лифте Первомайского района.

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нападениеизбиение на видео
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КОММЕНТАРИИ (139)

1н78
26 дек 2019 в 14:46

как шакалы. какой же сброд.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 14:50

а МВД у нас как обычно ни чего не видит ни чего не знает пока люди не скажут....

Игорь Т
26 дек 2019 в 14:55

Гопники и гопотелка,извините,но не могу я вот это "существо" назвать девушкой,язык не поворачивается! Но как говорится гопники все-такие крутые до "первой ходки",на воле можно бить слабых,щемить ботаников,забирать мелочь на пивасик,а вот в МЛС,там другие правила и свои крутые ребята сидят гопники моментально схватывают,что воля и понты одно,а тюрьма и зона другое и тут же за языком начинают следить,боятся реальных криминальных авторитетов и ведут себя тихо! Тюрьма и зона ломают таких вот "героев". А потом судьба их такова покатится по наклонной жить по принципу "украл-выпил-в тюрьму",стать боссом криминального мира мало кому удается,некоторые возьмутся за ум и завяжут с этим делом,но большая часть этих героев не доживут до 40,а кто и до 30. Видел сам как у нас в школе эти "крутые гопнички" попадали в МЛС и как их потом поломала зона спились,скололись и выпилились из этого мира! Впрочем туда и дорога всяким бандитам и прочему криминалу!