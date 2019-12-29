«С тех пор мы его моем»: авторская колонка о подводных камнях раздельного сбора мусора

В России с раздельным сбором мусора пока только проблески. Но потребность в этом ощущается с каждым днём всё сильнее Фото: Илья Бархатов

Молодая мама Наталья Капитова рассуждает о том, что раздельный сбор мусора — это не так сложно, как кажется на первый взгляд. А ещё она считает, что это отличное семейное командообразование. Почитайте её колонку. Однажды вы повзрослеете. Откажетесь от невкусной еды и дешёвого алкоголя, познаете ЗОЖ и ПП, полюбите оливки, горький шоколад, сухое красное и, возможно, даже балет, начнёте посещать стоматолога раз в полгода, поставите недостающие прививки, а потом в вашу жизнь ворвётся ошеломляющее «Боже, что мы делаем с этой планетой?!». И вот в вашей модной сумочке появляется многоразовая сумка-шопер, на смену бесплатным пакетикам приходят фруктовки (тканевые мешочки для фруктов и овощей), вас безумно начинают бесить люди, бросающие окурки с балкона, вы доносите даже мелкую бумажку до урны, вот тут уже и до раздельного сбора мусора шаг подать. И если вы думаете, что это всё очень сложно, то да, вы правы! Но! У меня для вас целых четыре но. Во-первых, это сложно, надеюсь, это временное явление. Во-вторых, лиха беда начало — однажды разобравшись, вы уже с закрытыми глазами отличите pp-5 от pet-1 (виды пластика). В-третьих, это отличное семейное командообразование. В-четвёртых, обещаю, вы будете гордиться собой.



Если честно, меня очень радует, что забота об экологии сейчас в моде: ЭКО-продукты на полках супермаркетов (чаще это обман, чем правда), натуральная косметика (она классная, но аллергикам надо быть настороже), бытовая химия с мягкими ПАВами, даже в сетевых магазинах у дома появились в продаже многоразовые сумки для покупок (качество, конечно, не огонь у них). Как минимум эта мода заставит чаще задумываться о последствиях ваших действий, о том, как смягчить тот урон, который мы ежедневно наносим планете, а значит, и себе. Поверьте, связано это напрямую.

Хотя иногда погоня за экологичностью доходит до абсурда. Например, биоразлагаемые пакеты. Идея классная, но в нашем городе (Наталья живет в Челябинске. — Прим. ред.) бесполезная — для переработки такого пакета нужна самая обычная компостная куча, а мы имеем только самую обычную городскую свалку, где этот хвалёный пакет будет разлагаться десятки лет.

И вот перед нами задача: мы в Челябинске, и у нас есть мусор, который хотелось бы сдать в переработку. Готовьтесь к груде подводных камней. Если в других странах вам было бы достаточно разделить все отходы на органику, пластик, стекло, бумагу и металл, то в Челябинске вы познаете всё разнообразие пластика. Если быть точнее, вам придётся делить его на 12 категорий. И если вы ещё продолжаете читать, то должна вам сообщить, что ваш мусор должен быть чистым и разобранным на всевозможные составляющие (крышки и ободки отдельно, этикетки оторваны, металлические части отправлены в другую кучу).



Однажды поутру я встала, умылась, привела себя в порядок — и решила привести в порядок свою планету, начав со своего дома. С тех пор мы моем мусор, терпеливо его разбираем и сортируем. Если честно, первый месяц муж был уверен, что мы просто копим отходы на балконе. Но когда он повёз накопленное на разделяйку, мы оба были шокированы количеством пластика (металла, стекла и бумаги в разы меньше). А ведь мы стараемся не покупать лишнее, не брать бесплатные мешочки, ходить в магазины только со своими сумками. Нам есть ещё к чему стремиться, как и нашему городу. Ведь пока вопрос переработки мусора лежит на плечах волонтёров. Чиновники до сих пор идут по лёгкому пути — складированию отходов на полигонах, которые с завидной периодичностью горят, а мы дышим гарью и ругаем власть. Ругайте ещё и себя. Ведь это мы не нашли в себе силы и желания разобраться в теме раз и навсегда, мы не проявляем инициативы, ожидая, что кто-то сильный и большой решит наши проблемы, мы прикрываемся мыслью, что не сможем своим примером что-либо изменить. А наша семья решила быть каплей моря, где пластик отдельно от картона.



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