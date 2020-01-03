«Они хотят быть обычными, вот и всё»: психолог — о том, как общаться с «особенными» детьми

Садыкова призывает воспринимать детей с инвалидностью как равных Фото: evsadykova / Instagram.com

Психолог Елена Садыкова порассуждала о том, как помочь детям с инвалидностью и их родителям социализироваться и не чувствовать себя изолированными. Своими мыслями она поделилась на своей странице в соцсети. Публикуем текст ее поста полностью.

Я против «особенных мам». И против «особенных детей». Это всё равно лютая стигматизация. Подчеркивание подчёркнутого.

Выражение придумано для того, чтобы скрыть ярлыки «инвалид» и «человек с ограниченными возможностями». Но все уже в курсе, что замазывает это кокетливое определение, и оно давно перестало звучать изящно.



Вспоминается один криминальный журналист. Он упорно сдавал заметки, в которых «рот» превращался в «ротик», если речь шла о ребенке. Не для воздействия на читателя. Просто был испуган своими порочными влечениями и пытался неуклюже искупить это в тексте, убеждая самого себя в сочувствии жертве насилия.

С «особенными детьми» так же. Словно тот, кто употребляет это выражение, пытается убедить себя, что достаточно им сочувствует, и никак не может в это поверить.

А знаете, почему?

Не нужна им ваша фальшивая «особенность». Они хотят быть обычными, вот и всё.

Чтобы не было специальных выражений для них. И специальных праздников. Пока писала, погуглила «ёлка для детей-инвалидов» — их проводят бесконечно и бесконечно этим гордятся. Да, некоторым детям по состоянию здоровья нельзя на обычную ёлку: слишком громко, слишком быстрые игры. Но в большинстве случаев они способы выдержать нормальный утренник. Почему, зачем их собирают отдельно, постоянно подчёркивая, что они не такие, как все? Почему не потратить эти силы и средства на то, чтобы ребенок на обычной ёлке чувствовал себя комфортно?



Мои дети родились весом по 1,5 килограмма в 29 недель. У них (пока) нет серьезных диагнозов и инвалидности. Но они не такие, как сверстники. Маленькие. Развиваются с опозданием.

Мы редко выходим в люди и каждый раз я слышу что-то типа:

— Скооолько ему? Десять месяцев и не сидит?! (педиатр из поликлиники).

— Вам, наверное, месяца три? Как девять?! Да ладно... (тетка в очереди в кардиоцентре).

Меня это злит. Я долго вспоминаю такие встречи. А каково мамам лежачих детей? Окружающие, порой, не понимают, что делают больно попытками сочувствия.

— Да он у вас побежит обязательно! Вот у моих знакомых...

А она знает, что не побежит.

И эта попытка поддержать воспринимается так: «Ты ерундой тут занимаешься, я не считаю ценными твои переживания».

Скорее всего, она улыбнется вам в ответ и поблагодарит. Проглотив слезы обиды.

Потому что лучшая поддержка для человека с любой особенностью — не замечать особенности вообще. Транслировать ему, что он равен. Принимать его в нормальную, обычную, не особенную жизнь.



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