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Судебные приставы объяснили внезапный долг в 85 тысяч рублей на счету у новосибирца (угадаете ответ?)

Станислав Лепезин уже во второй раз стал жертвой «технической ошибки»: ранее с его счета сняли 91 тысячу

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Сначала Станислав Лепезин неожиданно для себя «заплатил» долг по алиментам своего сына (91 тысячу). За что теперь ему приписали долг, он не понимает

Сначала Станислав Лепезин неожиданно для себя «заплатил» долг по алиментам своего сына (91 тысячу). За что теперь ему приписали долг, он не понимает

Житель Новосибирска Станислав Лепезин повторно пострадал из-за технической ошибки со стороны судебных приставов. Сначала с него сняли 90 тысяч рублей за чужой долг по алиментам (позже приставы признали ошибку, но деньги так и не вернули), потом мужчина обнаружил на «Госуслугах» еще один непонятный долг — 85 тысяч рублей. Во втором случае, как пояснили приставы в ответ на запрос НГС, также произошла ошибка.

— Эта ошибка была связана с некорректным внесением данных по Лепезину. Всё уже исправили. Но нужно понимать, что в систему «Госуслуги» информация подгружается из системы ГИС ГМП, государственной информационной системы муниципальных платежей. И на обновление этой информации требуется некоторое время, — объяснила замруководителя управления ФССП Елена Кириллова.

Повторная техническая ошибка, по её словам, случилась из-за того, что специалист неправильно ввел информацию по должнику: в очередной раз в систему были введены данные Станислава Лепезина вместо данных его сына. На сегодняшний день, заметила Елена Кириллова, информация на «Госуслугах» должна отображаться корректно и запись о долге в размере 85 тысяч рублей у Лепезина-старшего должна исчезнуть. На сайте же судебных приставов, пояснила замруководителя ФССП, правильная информация была размещена ещё в день выхода предыдущей новости.

Но если во втором случае долг с «Госуслуг» исчез, то по первому инциденту деньги до сих пор не возвращены. Вернуть ошибочно списанные с банковского счёта Лепезина-старшего 90 тысяч рублей, объяснили корреспонденту НГС в ФССП, можно только через суд. Женщина, которая получила эти деньги в счёт погашения долгов по алиментам, добровольно вернуть их отказалась.

19 декабря НГС рассказал, чем закончилось дело Андрея Морозова, у которого судебные приставы сняли с банковской карты по ошибке 330 тысяч рублей. Пострадавший обратился в суд, приставы оперативно вернули ему деньги, и суд принял решение дело прекратить. 

Что делать в таких ситуациях и как проверить, нет ли на вас ошибочного долга (например, за должника-двойника), НГС рассказывал в этой инструкции.

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ошибка приставовдолг по алиментам
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КОММЕНТАРИИ (59)

агент госдепа
27 дек 2019 в 12:45

это все. что нужно знать про "цифровизацию экономики" в РФ

:))
27 дек 2019 в 12:45

Пока за ошибочные списания не будут возвращать деньги со счёта Путина, Миллера или Сечина, или судебного пристава, этот бардак будет продолжаться вечно!

27 дек 2019 в 12:57

Супер!
Женщина вернуть отказалась? Ну так возьмите с того индивида, который так "изящно" ошибся, пусть ОН с ней судится.
Один накосячил, а расхлебывать должен другой?
P.S. Имел бы его сынуля совесть хотя бы в зачаточном состоянии, сам бы отцу деньги вернул.