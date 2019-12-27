Судебные приставы объяснили внезапный долг в 85 тысяч рублей на счету у новосибирца (угадаете ответ?)

Сначала Станислав Лепезин неожиданно для себя «заплатил» долг по алиментам своего сына (91 тысячу). За что теперь ему приписали долг, он не понимает Фото: Станислав Лепезин; НГС

Житель Новосибирска Станислав Лепезин повторно пострадал из-за технической ошибки со стороны судебных приставов. Сначала с него сняли 90 тысяч рублей за чужой долг по алиментам (позже приставы признали ошибку, но деньги так и не вернули), потом мужчина обнаружил на «Госуслугах» еще один непонятный долг — 85 тысяч рублей. Во втором случае, как пояснили приставы в ответ на запрос НГС, также произошла ошибка. — Эта ошибка была связана с некорректным внесением данных по Лепезину. Всё уже исправили. Но нужно понимать, что в систему «Госуслуги» информация подгружается из системы ГИС ГМП, государственной информационной системы муниципальных платежей. И на обновление этой информации требуется некоторое время, — объяснила замруководителя управления ФССП Елена Кириллова.



Повторная техническая ошибка, по её словам, случилась из-за того, что специалист неправильно ввел информацию по должнику: в очередной раз в систему были введены данные Станислава Лепезина вместо данных его сына. На сегодняшний день, заметила Елена Кириллова, информация на «Госуслугах» должна отображаться корректно и запись о долге в размере 85 тысяч рублей у Лепезина-старшего должна исчезнуть. На сайте же судебных приставов, пояснила замруководителя ФССП, правильная информация была размещена ещё в день выхода предыдущей новости.

Но если во втором случае долг с «Госуслуг» исчез, то по первому инциденту деньги до сих пор не возвращены. Вернуть ошибочно списанные с банковского счёта Лепезина-старшего 90 тысяч рублей, объяснили корреспонденту НГС в ФССП, можно только через суд. Женщина, которая получила эти деньги в счёт погашения долгов по алиментам, добровольно вернуть их отказалась. 19 декабря НГС рассказал, чем закончилось дело Андрея Морозова, у которого судебные приставы сняли с банковской карты по ошибке 330 тысяч рублей. Пострадавший обратился в суд, приставы оперативно вернули ему деньги, и суд принял решение дело прекратить.

