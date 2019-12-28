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Ильдар Хусаинов

Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
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Ильдар Хусаинов

Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»

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«На встречи хожу пешком»: колонка миллионера о том, почему он готов отказаться от машины

Бизнесмен объяснил, почему готов пожертвовать личным комфортом и не садиться больше за руль

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Ильдар Хусаинов построил бизнес, связанный с недвижимостью. У него есть возможность купить любой автомобиль, какой только пожелает. Но миллионер признался, что не просто не гонится за обновлением своего автопарка, но и вовсе не прочь отказаться от личной машины

Ильдар Хусаинов построил бизнес, связанный с недвижимостью. У него есть возможность купить любой автомобиль, какой только пожелает. Но миллионер признался, что не просто не гонится за обновлением своего автопарка, но и вовсе не прочь отказаться от личной машины

Миллионер Ильдар Хусаинов на днях разместил в социальных сетях пост, который спровоцировал бурную дискуссию. Бизнесмен признался, что, несмотря на свое финансовое положение, он не видит смысла часто менять автомобили. А живя в более крупном городе, он и вовсе бы отказался от личного транспорта. Но почему? Ильдар Хусаинов поделился своими мыслями в авторской колонке. Далее — от первого лица.

Недавно у меня с друзьями возник интересный спор. Они мне говорят: «Почему ты не обновляешь машину?» К слову, она у меня 2013 года выпуска, пробег — 70 тысяч, Volvo ХС70. Я всем доволен, думаю еще лет пять на ней поездить. На что они, конечно, стали меня закидывать аргументами против. Они говорили мне про то, зачем нужно раз в три года менять машину. В общем, спор получился ожесточенный.

Предыдущая машина у меня была Subaru Outback. Я 8 лет на ней ездил, моя точка зрения — менять автомобиль надо раз в 10 лет или после 100 тысяч километров пробега. А еще, если бы я жил в Москве или Питере (Ильдар Хусаинов живет в Тюмени. - Прим. ред.), я, возможно, вообще бы отказался от автомобиля. Я реально верю в шеринговую модель (экономическая бизнес-модель совместного потребления, когда с помощью технологий и онлайн-платформ люди могут обмениваться активами, которые они не используют. — Прим. ред.) будущей экономики. 

В столицах у меня все передвижения в основном на метро. На мой взгляд, время — сейчас самый важный ресурс, комфорт отходит на второй план. Последний год я на все встречи в Тюмени хожу пешком либо езжу на такси, так реально удобнее — нет проблем с парковкой и высадкой прямо к месту встречи, по пути можно работать, риск ответственности за аварию не на тебе. Согласитесь, всякое может быть, даже если ты идеально водишь. Сам последние пару лет я проезжаю всего 5–6 тысяч километров за рулем в год. Плюс когда это такси, ты избавлен от следующих забот, поглощающих время и деньги, а порой и нервы: ремонт машины, техобслуживание, мойка, смена колес, страхование, штрафы ГИБДД, парковка и стоянка транспорта, затраты на амортизацию.

Даже экономисты уже посчитали, что своя машина явно рентабельнее только при условии, если ты ездишь более 28 тысяч километров в год, либо если это связано с работой, где частые переезды и важны комфорт для клиентов и супермобильность.

В общем, я за такси! В крайнем случае — каршеринг. А друзья в том споре предлагали раз в три года менять машину, тратить дикие деньги на амортизацию. Ради каких абстрактных ощущений новизны? Не получится. Я видел уже много людей, которые пускали пыль в глаза другим и себе дорогими авто, а сами по сути реально ничего не делали для своего развития как личности и системы, в которой они трудятся. Результат всегда печален и поучителен одновременно!

А вы за то, чтобы пересесть на общественный транспорт, и пешие прогулки или за личный автомобиль?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    отказ от автомобилямиллионерыИльдар Хусаинов
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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    28 дек 2019 в 13:30

    Ну Ильдарку спасают 1 - деНги (они сильнейшый "конскЫй возбудитель" для продажных девах Н-ска), 2 - ну мож он харизматичный/начитанный и тем самым можэт заинтересовать деваху (помимо денежной составляющей). Патамушта внешка...ээммм... ну я сама та ищо "мэрлинмурло"...но...Ильдарке неварик с ткой внешкой подкатывать...не-а....😎😁 иму спасатцо нада тока 1 и 2 вариантаме.....

    Фото пользователя
    28 дек 2019 в 13:29

    Сразу видно умного человека. p.s.: давно езжу на машине только вечером (после пробок), утром (до пробок) и ночью. Иногда - днём по выходным. Исключения крайне редки. Цените своё время! Это самое дорогое, что у нас есть.

    28 дек 2019 в 13:28

    А он какой миллионер - рублевый или долларовый?

    Потому как для рублевых миллионеров, действительно, лучше такси (а когда в нем нет нужды - и обычные маршрутки или даже трамваи).

    А для долларовых миллионеров лучше личная машина с личным же водителем.