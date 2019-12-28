Зарплата Снегурочки за неделю — это два месяца в офисе. Честный рассказ о работе на корпоративах

Рассказываем, что чувствует Снегурочка в перерывах между офисной работой Фото: Дарья Селенская (коллаж)

Конец декабря — время сезонной работы. Одни продают ёлки, правда, не всегда удачно, другие организуют праздник для других. Мы пообщались с девушкой, которая работала Снегурочкой на корпоративах. Она анонимно рассказала, почему не готова повторять этот сложный, но уникальный опыт. Даже несмотря на хороший заработок. Далее — от первого лица.

Как-то зимой друг рассказал, что основная Снегурочка, с которой он работал, уехала. Я подумала, что это интересный опыт и возможность заработать, поэтому согласилась. Помню, как очень волновалась, но это был приятный трепет. Меня сразу предупредили, что никаких детей не будет: выступать нужно исключительно перед взрослыми. Дело в том, что я боюсь детей. Моя работа закончилась бы в первый день. К тому же это деньги. Я решила, что неплохо бы подзаработать и оплатить учёбу, купить всем подарки.



В день по шесть выступлений (а днём офисная работа) Мы работали на корпоративах — выступали для разных компаний, длилось всё неделю. Праздники продолжались до самой новогодней ночи, кстати, 31 декабря я тоже работала. Мой выход длился около 20 минут. Вместе с Дедом Морозом мы развлекали собравшихся, всё было отлично. Как-то было четыре корпоратива в день, но обычно — по два. Конечно, бывали дни, когда и пять-шесть праздников нужно было отыграть. Мы выступали с 20:00 и продолжали примерно до полуночи. Как я это совмещала с офисной работой? Просыпалась, брала костюм Снегурочки, до 19:00 работала на основном месте. После мы сразу же с напарником выезжали по первому адресу и работали до самой ночи.

В первый вечер, когда я вернулась домой очень поздно, села за стол и заплакала

Я не ожидала, что это будет настолько непривычно и сложно. Попадались люди, которые были настроены скептически. Я восприняла это всё близко к сердцу, поэтому мне было очень тяжело. Помню, что в тот вечер я так хорошо поплакала, выплеснула все эмоции и продолжила работу. Впереди ещё неделя, и нужно было продолжать это делать.

На корпоративах люди обнажают своё нутро Неадекватного поведения я не встречала. Да, были пьяные люди, но как без них на корпоративе? Нетрезвые гости бывают либо агрессивными, либо очень милыми. Одни разговаривают с актерами, интересуются их настроением, зовут за стол, грустят, когда мы рано уходим. В общем, люди либо радуются, либо показывают всю ту агрессию, которая будто копилась весь год. Очень важно ведь ещё, где работает человек. Иногда нас предупреждали, например, сегодня выступаем перед работниками государственной структуры. И мы сразу начинали переживать, ждали чего-то плохого. Это же стереотипы, они всегда дорисовывали в голове какие-то детали о гостях. Чаще всего на деле всё оказывалось наоборот. Люди из этих госструктур абсолютно обычные, веселые, улыбчивые и интеллигентные. Они на тебя не смотрят как на обслугу, второсортного человека, а принимают за персонажа. Понимают твою игру и вступают в нее. А бывает, едем на заказ к какой-то ИП-шке, обычной маленькой компании. Но там столько понтов. Такой пафос в людях. Я смотрю на такого человека и думаю: «Ну перед кем ты выделываешься? Я же просто Снегурка, не там ты себя показываешь, я же тебя насквозь вижу».

Я чаще запоминала крутых гостей. Была компания, которая заморочилась и сделала классную костюмированную вечеринку. Не было человека без костюма, были разные герои, был даже Бальтазар из «Зачарованных». От таких людей вообще не хотелось уходить.

Из этого вытекает ответ на вопрос — нет, мы не пили. Нам предлагали, нам наливали, но мы этого не делали

Только 31 декабря в полночь под бой курантов нам нужно было налить шампанское и пройти с бокалами по рядам. Это был наш последний праздник, и мы могли себе позволить выпить этот бокал.

А сколько всё это стоит? У нас была фиксированная цена за выступление — 2000 за выход. Не знаю, какие расценки в этом году. Конечно, в новогоднюю ночь был двойной тариф. Я работала в хорошем месте, где сразу же выплатили зарплату. Помню, что очень боялась, что будет наоборот. За неделю это очень неплохой выход. По деньгам вышло очень хорошо — я закрыла вопрос с обучением, купила подарки.

Расходов на работу как таковых не было, потому что я работала не от себя, а выступала Снегурочкой от агентства. Поэтому мне изначально предоставили костюм, грима не было — мне самой нужно было хорошо накраситься. Поэтому можно сказать, что я работала только в плюс.



Сейчас я понимаю, что ни для малышей, ни для взрослых я работать больше не буду. Это очень сложно, тем более такому впечатлительному человеку, как я. Завидую тем, кто может легко и непринужденно, не задумываясь о людях вокруг, работать. Мы приходили за полчаса до выхода. Сразу переодевались, нам выделяли какие-то гримёрки. Причём, там ведь были не только мы. Это походило на такой конвейер. Например, приезжает группа танцоров, группа певцов, Дед Мороз со Снегурочкой. И они в эту гримерку заходят-выходят, и так постоянно. Ведущие на наших праздниках очень заряжали зал, создавали нужное настроение и ощущение безопасности. Как будто за тобой стоит человек, который сможет тебе помочь, и ты знаешь, что всё будет хорошо. Казалось, что всё контролируют: тебе ничего плохого не сделают и ты не сможешь кому-нибудь навредить. Это дружеское плечо со стороны очень спасало. Почему я больше никогда не буду работать Снегурочкой Работа Снегурочки сильно выматывает, потому что это прежде всего общение с людьми. Тебе нужно их веселить, и это несравнимо с работой клоуна, например. Ты несёшь ответственность за отдых других.

Это выматывает, ты растрачиваешь свои силы, энергию, отдаёшься как актёр и пытаешься найти контакт с человеком. Это сложно, потому что люди бывают разные. Одни готовы принимать условия игры, другие, наоборот, сидят злые и угрюмые. И вот встречается тебе такой неприятный человек, а всё равно надо работать. После такого Нового года я поняла, что больше не хочу работать Снегурочкой, я не тот человек. Очень благодарна своему напарнику, игравшему Деда Мороза, теперь это мой друг. С ним было спокойно, одна бы я точно не вывезла эту работу и разревелась бы в первый же вечер. Мне предлагали работать Снегурочкой, но я не соглашаюсь. Прекрасно понимаю, что это хорошие и большие деньги.

Я не заработаю такие деньги за два-три месяца в офисе. А здесь — столько же за неделю. Но всё равно говорю нет

Чем закончилась череда корпоративов? В ночь с 31 декабря на 1 января я приехала домой к родителям, было около трёх часов. Помню, как села на диван и подумала: «Как хорошо, что всё закончилось». Было сложно поверить, что не нужно будет больше приезжать на работу с костюмом, не нужно развлекать людей. Очень благодарна этому опыту. Хоть иногда я его и вспоминаю как что-то неприятное, потому что это жуткий выход из зоны комфорта. Если кто-то скажет: «Легче этой работы ничего нет», — то пусть попробует. Если это будет и правда легко, я буду рада.

Для меня аниматоры — это герои. Нужно очень сильно верить людям, любить их. Должна быть какая-то внутренняя доброта. Нет, я не возненавидела новогодние праздники. На своих корпоративах я теперь смотрю на аниматоров с пониманием. Теперь мне хочется помочь им, сказать: «Ребят, я вас понимаю, спасибо за праздник, который вы устроили». Потому что увидеть, что всё, что ты делал, не зря и хоть кому-то ты поднял настроение, — это самое главное.

А как вы относитесь к аниматорам на корпоративах?