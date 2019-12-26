Вот такие «колобашки»: дороги Новосибирска превратились в стиральную доску

Автомобилисты сравнивают дороги со «стиральной доской» Фото: новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирские водители жалуются на неровности, образовавшиеся на Большевистской улице. Один из них снял свою поездку на видео и выложил его в паблике «АСТ-54». По словам автомобилиста, из-за плохой дороги здесь возникают сильные пробки. — Вот такие вот «колобашки» у нас на дороге по Большевичке. Центральная магистраль так называемая. Больше 20 километров в час не поедешь, поэтому пробка стоит ужасная, — жалуется на видео водитель Алексей, проезжая мимо Речного вокзала.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В мэрии корреспонденту НГС объяснили, что причина появления этих кочек, которые приводят к пробкам, связана в свою очередь также с пробками.



— Когда автомобили стоят в пробках, то с них стекает вода, которая замерзает на дороге и образует кочкарник. Дорожные службы в постоянном режиме очищают дороги Новосибирска с помощью противогололёдной смеси, которая эффективно устраняет такие ледяные наросты. Указанный участок на улице Большевистской в ближайшее время будет обработан «Бионордом», кочкарник будет устранен, — прокомментировал руководитель пресс-службы мэрии Глеб Черепанов. По словам начальника Октябрьского ДЭУ Ирины Дёминой, на данный момент кочек на дороге уже нет — проезжая часть обработана реагентом.

— Сейчас между первой и второй полосой есть только межосевой накат, на котором присутствуют кочки, но на самой проезжей части, на полосах движения, уже каша. Сейчас туда направляются уборочные машины, они всё разровняют и сметут. В зависимости от проходимости проезжей части, думаю, час-два, и работы выполним, — пообещала Ирина Дёмина. В октябре Территориальное управление автомобильных дорог подготовилось к первому гололёду на дорогах Новосибирской области. В начале декабря НГС вёл репортаж с непроходимых мест Новосибирска и показывал, какие дворы и улицы окончательно замело снегом, а какие, наоборот, отметились чистыми дорожками и площадками.