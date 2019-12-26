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Дороги и транспорт

Вот такие «колобашки»: дороги Новосибирска превратились в стиральную доску

Водители жалуются, что «невозможно ехать больше 20 километров в час», поэтому «пробка стоит ужасная»

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Автомобилисты сравнивают дороги со «стиральной доской»

Автомобилисты сравнивают дороги со «стиральной доской»

Новосибирские водители жалуются на неровности, образовавшиеся на Большевистской улице. Один из них снял свою поездку на видео и выложил его в паблике «АСТ-54». По словам автомобилиста, из-за плохой дороги здесь возникают сильные пробки.

— Вот такие вот «колобашки» у нас на дороге по Большевичке. Центральная магистраль так называемая. Больше 20 километров в час не поедешь, поэтому пробка стоит ужасная, — жалуется на видео водитель Алексей, проезжая мимо Речного вокзала.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В мэрии корреспонденту НГС объяснили, что причина появления этих кочек, которые приводят к пробкам, связана в свою очередь также с пробками.

— Когда автомобили стоят в пробках, то с них стекает вода, которая замерзает на дороге и образует кочкарник. Дорожные службы в постоянном режиме очищают дороги Новосибирска с помощью противогололёдной смеси, которая эффективно устраняет такие ледяные наросты. Указанный участок на улице Большевистской в ближайшее время будет обработан «Бионордом», кочкарник будет устранен, — прокомментировал руководитель пресс-службы мэрии Глеб Черепанов.

По словам начальника Октябрьского ДЭУ Ирины Дёминой, на данный момент кочек на дороге уже нет — проезжая часть обработана реагентом. 

— Сейчас между первой и второй полосой есть только межосевой накат, на котором присутствуют кочки, но на самой проезжей части, на полосах движения, уже каша. Сейчас туда направляются уборочные машины, они всё разровняют и сметут. В зависимости от проходимости проезжей части, думаю, час-два, и работы выполним, — пообещала Ирина Дёмина. 

В октябре Территориальное управление автомобильных дорог подготовилось к первому гололёду на дорогах Новосибирской области. В начале декабря НГС вёл репортаж с непроходимых мест Новосибирска и показывал, какие дворы и улицы окончательно замело снегом, а какие, наоборот, отметились чистыми дорожками и площадками. 

Как действует «Бионорд» и почему его так не любят автомобилисты — наш коллега Дмитрий Косенко рассказывал в этом репортаже. Позже своим мнением об этом реагенте поделился житель Академгородка Закир Умаров, который честно признался, что после появления «Бионорда» весь его опыт зимнего торможения «пошел к чертям». Авторскую колонку новосибрца можно прочитать тут.

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улица Большевистскаяпробки
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КОММЕНТАРИИ (29)

мимокрокодил
26 дек 2019 в 16:47

Какие нежные ведроводители пошли....

color
26 дек 2019 в 16:48

Этот кочкарник, уже всю рейку раздолбил. А этих оленей, на санях со скребком - все нет.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 16:49

Ой не могу! Ну мэрия, ну даЁт! То есть это водители виноваты! А чистить вы не пробывали???