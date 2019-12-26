Грузовик насмерть задавил пешехода на переходе улицы Островского

В Новосибирске водитель МАЗа насмерть сбил пенсионера на улице Островского.
— В 12:35 водитель 1985 года рождения на грузовом автомобиле МАЗ двигался по улице Островского со стороны улицы Ипподромской в сторону улицы Красина. У дома № 171 по улице Островского он совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Мужчина, которому предположительно 65 лет, скончался на месте ДТП.
На прошлой неделе девушка на автомобиле Nissan Almera наехала на санки с ребёнком, когда папа перевозил девочку через дорогу. Инцидент произошёл на пешеходном переходе.