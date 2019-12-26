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Происшествия

Грузовик насмерть задавил пешехода на переходе улицы Островского

Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии

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Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу

Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу

В Новосибирске водитель МАЗа насмерть сбил пенсионера на улице Островского.

— В 12:35 водитель 1985 года рождения на грузовом автомобиле МАЗ двигался по улице Островского со стороны улицы Ипподромской в сторону улицы Красина. У дома № 171 по улице Островского он совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Мужчина, которому предположительно 65 лет, скончался на месте ДТП.

На прошлой неделе девушка на автомобиле Nissan Almera наехала на санки с ребёнком, когда папа перевозил девочку через дорогу. Инцидент произошёл на пешеходном переходе. 

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КОММЕНТАРИИ (11)

26 дек 2019 в 14:11

Люди! Переходя дорогу, даже с односторонним движением нужно смотреть налево, направо и вверх, мы в России живём тут со всех сторон ежесекундно нужно ждать опасность

с богаткова
26 дек 2019 в 14:10

Давно уже не являюсь пешеходом, поскольку 50 лет за рулем. Сейчас езжу на бугатти тайп атлантик 1936 г.в., но даже я помню что надо сторониться грузовиков, обходить их стороной.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 14:09

Соболезную. Но по сторонам смотреть нужно.