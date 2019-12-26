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Пишут послания даже на деньгах: новосибирцы отправили Деду Морозу письма в Великий Устюг

В этом году писем оказалось в три раза больше, чем в прошлом

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&nbsp;Письма от детей были самого разного формата

 Письма от детей были самого разного формата

В Новосибирске посчитали, сколько писем горожане отправили Деду Морозу с помощью ящика на станции Новосибирск-Главный.

— В этом году писем оказалось гораздо больше, чем в прошлом — почти 900 против 300. Из необычных посланий в этом году можно выделить 100-рублевую купюру, на которой, как на открытке, написано обращение к Деду Морозу, — рассказала корреспонденту НГС в пресс-службе УФПС Новосибирской области.

Купюру, так же как и остальные письма, отправили Деду Морозу, но её фотографию отказались предоставлять, даже закрыв послание.

— Это раскрытие тайны переписки, — объяснили в пресс-службе. 

Ящик на вокзале больше не принимает письма, но у новосибирцев остаётся возможность отправить пожелания через главпочтамт на улице Советской, 33.

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почта Деда Морозаписьмо Деду МорозуПочта России
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КОММЕНТАРИИ (8)

с богаткова
26 дек 2019 в 13:57

В деда мороза мой внук уже давно не верит. Поэтому сразу заказывает мне подарки, а я кладу их под елку. В этом году заказал айфон последней модели.

Фото пользователя
26 дек 2019 в 14:01

Дарагой дедушко! Давай больши небуит сыпаццо снек и дуть ветрище!!! Я задралася, упахалася, заколебалася, офигела ужэ от переброски таво снега!!! Нинада мине в подарок накачаннава блондина с синиме глазаме на тачке большы ляма, нинада яхт в 60 м., и поместья в Италии, гражданства в СШП, ничо нихочу!!! Просто останови ету тупую, дурацкую, в край офигевшую погоду!!!!

Нищеброды
26 дек 2019 в 14:00

мы минусуем короля и с богаткова.Надоел он!