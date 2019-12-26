Пишут послания даже на деньгах: новосибирцы отправили Деду Морозу письма в Великий Устюг

В Новосибирске посчитали, сколько писем горожане отправили Деду Морозу с помощью ящика на станции Новосибирск-Главный.

— В этом году писем оказалось гораздо больше, чем в прошлом — почти 900 против 300. Из необычных посланий в этом году можно выделить 100-рублевую купюру, на которой, как на открытке, написано обращение к Деду Морозу, — рассказала корреспонденту НГС в пресс-службе УФПС Новосибирской области.



Купюру, так же как и остальные письма, отправили Деду Морозу, но её фотографию отказались предоставлять, даже закрыв послание.