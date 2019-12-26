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Открытие ледового городка на Михайловской набережной перенесли на самый морозный день недели

Посетителей должны были пустить ещё вчера — но сильная метель нарушила планы

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Сильная метель нарушила планы, и городок откроют только в конце недели

Сильная метель нарушила планы, и городок откроют только в конце недели

В Новосибирске стала известна новая дата открытия ледового городка на Михайловской набережной. Ледовый городок должен был принять первых гостей ещё вчера, но из-за сильной метели мероприятие отменили — весь парк очень быстро занесло снегом.

— Открытие в пятницу в пять часов вечера, 27 декабря, — рассказала корреспонденту НГС директор парка Евгения Вторушина.

Новосибирцев приглашают в ледовый городок в самый морозный день этой недели.

27-го числа в Новосибирской области произойдёт резкое усиление морозов, обвал холодного антициклона с севера. Осадки прекратятся, и температура существенно понизится — до 28–33 градусов мороза. Это в ночные часы. Днём температура будет в основном в пределах от 24 до 29 градусов мороза, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске завтра, 27 декабря, днём ожидается –27... –29 градусов, 28 декабря, в субботу будет уже теплее: –22... –24 градуса, 29 декабря, в воскресенье, будет –12... –14 градусов.

Накануне, 25 декабря, Новосибирск накрыло сильнейшим снегопадом. Метель серьёзно осложнила ситуацию на дороге. О том, с какими испытаниями из-за обильного снега сталкивались горожане, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (15)

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26 дек 2019 в 13:29

Не повезло с погодой, морозно сильно :((

Фото пользователя
26 дек 2019 в 13:28

Терешкова всех приглашает на каток 💩

Возбужденная
26 дек 2019 в 13:25

На ледовом городке тоже будут оригинальные.. фигуры?