Открытие ледового городка на Михайловской набережной перенесли на самый морозный день недели

В Новосибирске стала известна новая дата открытия ледового городка на Михайловской набережной. Ледовый городок должен был принять первых гостей ещё вчера, но из-за сильной метели мероприятие отменили — весь парк очень быстро занесло снегом.
— Открытие в пятницу в пять часов вечера, 27 декабря, — рассказала корреспонденту НГС директор парка Евгения Вторушина.
Новосибирцев приглашают в ледовый городок в самый морозный день этой недели.
— 27-го числа в Новосибирской области произойдёт резкое усиление морозов, обвал холодного антициклона с севера. Осадки прекратятся, и температура существенно понизится — до 28–33 градусов мороза. Это в ночные часы. Днём температура будет в основном в пределах от 24 до 29 градусов мороза, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
По информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске завтра, 27 декабря, днём ожидается –27... –29 градусов, 28 декабря, в субботу будет уже теплее: –22... –24 градуса, 29 декабря, в воскресенье, будет –12... –14 градусов.
Накануне, 25 декабря, Новосибирск накрыло сильнейшим снегопадом. Метель серьёзно осложнила ситуацию на дороге. О том, с какими испытаниями из-за обильного снега сталкивались горожане, мы рассказывали в онлайн-трансляции.