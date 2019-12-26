Открытие ледового городка на Михайловской набережной перенесли на самый морозный день недели

Сильная метель нарушила планы, и городок откроют только в конце недели

В Новосибирске стала известна новая дата открытия ледового городка на Михайловской набережной. Ледовый городок должен был принять первых гостей ещё вчера, но из-за сильной метели мероприятие отменили — весь парк очень быстро занесло снегом.



— Открытие в пятницу в пять часов вечера, 27 декабря, — рассказала корреспонденту НГС директор парка Евгения Вторушина.

Новосибирцев приглашают в ледовый городок в самый морозный день этой недели.

— 27-го числа в Новосибирской области произойдёт резкое усиление морозов, обвал холодного антициклона с севера. Осадки прекратятся, и температура существенно понизится — до 28–33 градусов мороза. Это в ночные часы. Днём температура будет в основном в пределах от 24 до 29 градусов мороза, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.