Ребёнок на поводке, крокодил на парковке и пожар в PuppenHaus: самые громкие видео уходящего года

Новосибирцы удивлялись многим происшествиям, попавшим на видео — мы отобрали 10 самых громких Фото: архив НГС

За 2019 год в Новосибирске произошло много событий, которые потрясли весь город. Некоторые из них попали на видео. Мы выбрали 10 самых запоминающихся роликов и решили напомнить вам, почему они появились.

Нападение на дежурного врача в больнице

В Новосибирске 2019 год начался с громкого ЧП в травматологическом пункте горбольницы № 1 в Заельцовском районе. К врачу обратилась пациентка с раненой рукой. Её сопровождал мужчина — вероятно, гражданский муж. Он был крайне недоволен, что врачи слишком долго лечат его спутницу, и начал ругаться на медперсонал, а потом и вовсе ввалился в травмпункт и стал душить врача. Он так сильно ударил медика, что даже проломил стену в больнице.

Ребёнок на поводке

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В апреле соцсети и Новосибирск взбудоражило видео, на котором женщина ведёт ребёнка на поводке. На записи видно, как сибирячка выходит из метро, а девочка рядом с ней начинает ускорять шаг и пытается побежать направо. Женщина удерживает привязь, закреплённую на поясе ребёнка, говорит «нам сюда» и поворачивает налево. Надзорные органы в действиях женщины ничего противоправного не увидели, а вот автора ролика попытались привлечь к ответственности. Сбежавший из цирка крокодил

Видео: предоставлено администратором цирка «Маска» Алексеем и читателем НГС

В июле новосибирцы с удивлением обнаружили на парковке ТРЦ «Континент» живого крокодила — он сбежал из цирка, который приехал в город на гастроли. Рептилия вальяжно разгуливала по парковке и, конечно, стала героем видеоролика. Cбежавшего из цирка крокодила решили назвать в честь работника, который его поймал. Жуткое столкновение квадроцикла и «Мазды»



Автор: читатель НГС

Также в июле многих потрясли кадры с места страшного ДТП. Тёмный автомобиль Mazda 3 совершает поворот налево, в этот момент в него врезается летящий квадроцикл, выехавший на встречку для обгона. После чего «квадрик» отбрасывает на девочку, которая едет навстречу на велосипеде, — ребенок получил серьезные травмы. Смотрите видео, только если у вас крепкие нервы.

Девушка разбила лобовое стекло молотком

Автор: Марина Виноградова

В июле на парковке возле ТЦ «Золотая Нива» ссора двух женщин-водителей закончилась тем, что одна из них схватила молоток и разбила лобовое стекло машины другой участницы конфликта. Инцидент попал на видеорегистратор — видео быстро стало популярным среди новосибирцев. А схватившаяся за молоток дама утверждала, что сделала это от испуга.

В центре Новосибирска сгорел ресторан PuppenHaus

Автор: читатель НГС

В августе на Красном проспекте сгорел известный ресторан PuppenHaus. В заведении располагалась коллекция редких кукол. Пожар был настолько сильным, что пламя поднималось вверх на несколько метров. Дом генерал-полковника Виктора Стригунова

Автор: Илья Калинин

Дом командующего войсками Сибирского округа войск Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова попал в расследование новосибирского штаба Навального. Авторы видеоролика показали коттедж в посёлке Удача, который находится в престижном месте Заельцовского района — сосновом бору. Сам дом и земельный участок, по данным штаба Навального, зарегистрирован на супругу генерала Марину Стригунову. Корреспондент НГС снял скандальный особняк на видео.



«Мазда» пропавшей Натальи Устиновой

Автор: читатель НГС

За судьбой пропавшей 36-летней Натальей Устиновой следил весь Новосибирск. Женщина исчезла 6 сентября, когда поехала покупать новый автомобиль. Её машину обнаружили спустя три дня на парковке торгового центра. Видео с оперативниками, которые осматривают «Мазду», попало в объектив очевидца и стало популярным. Позже стало известно, что сибирячка в день пропажи оставила машину намеренно. Перестрелка на Хилокском рынке

Автор: читатель НГС

В начале октября в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от рынка на Малыгина, неизвестные открыли стрельбу. В перестрелке пострадали пять человек, а полиция начала расследование. Сам конфликт попал на видео. Штурм наркодиспансеров

Автор: читатель НГС

В конце ноября новосибирский наркодиспансер попал в осаду — сотни новосибирцев выстроились в огромные очереди за справкой для получения водительских прав. Это произошло из-за того, что её стоимость должна была вырасти в пять раз. Но даже после того, как повышение отменили — очереди стали ненамного меньше.