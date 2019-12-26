«Я их кормила 11 лет»: врача оправдали по делу о взятке за копчёную колбасу для заключённого

Евгения Котова работала психиатром в медсанчасти на территории исправительной колонии

Фото: Анна Золотова

В Новосибирске вступил в силу оправдательный приговор врачу-психиатру Евгении Котовой — чтобы доказать свою невиновность в мелком взяточничестве, она дошла до Верховного суда.

— Систему-то, оказывается, можно под себя прогнуть, если ты прав, — считает Евгения Котова.

За что судили врача Её обвиняли в получении взятки от осуждённого из исправительной колонии на улице Богдана Хмельницкого. Как ранее рассказывали в прокуратуре Калининского района Новосибирска, инцидент произошёл в конце 2016 года. В то время капитан внутренней службы Евгения Котова работала психиатром в филиале ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 54 ФСИН» на территории ИК № 8 . По версии следствия, в декабре к Котовой обратился осуждённый — старший дневальный при медицинской части. Он попросил врача принести ему копчёную колбасу, которая запрещена правилами внутреннего распорядка. Врач согласилась. После этого осуждённый перевёл ей на счёт телефона 2700 рублей. Гособвинение посчитало, что в эту сумму вошли стоимость колбасы и взятка за доставку запрещённых продуктов и «за общее покровительство и попустительство по службе».

В конце 2017 года мировой судья 3-го судебного участка Калининского судебного района признал Евгению Котову виновной в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и приговорил её к штрафу в 5000 рублей.

Как всё было на самом деле: версия психиатра Как пояснила корреспонденту НГС сама 47-летняя Евгения Котова, она действительно подкармливала заключённых, которые работали при медицинской части.

— Я признала то, что я их кормила 11 лет, их там все подкармливают. Но то, что я деньги взяла за какую-то колбасу, — это бред. У нас же там кафе нет, то есть приходишь, приносишь еду с собой и там же питаешься. Вы представьте ситуацию: мы сидим обедаем, а зэки заходят: «Приятного аппетита! Приятного аппетита!». А глаза-то голодные. А я же пробы снимаю как врач и знаю, как их там кормят. «Ну парни, возьмите колбаски, возьмите варенье». То есть это было в порядке вещей. Еда, я считаю, — это святое. Если человек недоедает, как они могли нам там помогать? Поэтому это просто был, так скажем, ежедневный акт доброй воли, причём не только с моей стороны, — рассказала Евгения Котова.



По словам врача, в январе 2017 года на счёт её телефона с разницей в неделю поступило два платежа без данных отправителя и она позвонила оператору мобильной связи, чтобы узнать, кто перевёл ей деньги. Но выяснить это так и не удалось. Врач решила, что это перевод от кого-то из друзей, которых она периодически выручала деньгами, и что вскоре отправитель объявится. Того, что эти деньги перечислил заключённый, Евгения Котова, с её слов, «даже предполагать не могла».

Как сообщила психиатр, в конце января её вызывали в особый отдел службы исполнения наказаний. Сотрудники отдела начали расспрашивать её об отправителе денежного перевода и показали заявление от осуждённого, который утверждал, что перед Новым годом врач занесла ему копчёности и потребовала за это деньги и бутылку шампанского. Ещё до того, как в отношении Евгении Котовой возбудили уголовное дело, начальство, по её словам, порекомендовало ей уволиться по собственному желанию, а иначе ей «испортят трудовую книжку». До положенной пенсии врач доработать не успела.



Спустя три месяца, в мае, она узнала о том, что на неё завели уголовное дело о мелком взяточничестве.

Врач уверена: осуждённый, сотрудничавший с особым отделом, перевёл ей деньги ради условно-досрочного освобождения. Позже, в суде, он заявил, что психиатр не давала ему свой номер телефона и что её контакты хранились в компьютере медсанчасти.

— Он на суде это сказал: «Котова не давала мне номер». Я говорю: а что за договорённости [о взятке], если человек не даёт номер? Как вообще это можно расценивать? Тем более колбаса была 16 декабря, а деньги поступили через месяц — тоже абсурд, понимаете? — рассуждает врач. Как ей удалось добиться оправдательного приговора Чтобы обжаловать обвинительный приговор, психиатр дошла до Верховного суда. В итоге приговор отменили, а дело направили другому мировому судье Калининского района на новое рассмотрение.

Мировой судья судебного участка № 4 Калининского судебного района Новосибирска оправдал Евгению Котову. Но новый приговор не устроил прокуратуру — она подала апелляционное представление. Это представление рассмотрел Калининский районный суд. Сейчас на его сайте размещено апелляционное постановление, в соответствии с которым оправдательный приговор оставлен без изменений. Таким образом, после апелляции он вступил в законную силу.

Как следует из апелляционного постановления, суд первой инстанции пришёл к выводу: врач-психиатр Евгения Котова договорилась с осуждённым, что купит копчёности и угостит его, а он вернёт ей потраченные деньги и подарит бутылку шампанского к Новому году. В итоге врач принесла еду осуждённому, а тот перевёл на счёт её телефона стоимость копчёностей и деньги на покупку шампанского.

При этом апелляционная инстанция посчитала, что в действиях Котовой нет состава преступления — так как то, что она приняла деньги, не было связано с исполнением её профессиональных обязанностей. «Доводы апелляционного представления о нарушении Котовой Е.В. должностной инструкции, налагающей обязанности требовать от осужденных четкого соблюдения Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, являются несостоятельными, так как должностная инструкция Котовой Е.В. как врача-психиатра не содержит подобной обязанности», — говорится в апелляционном постановлении.

Что врач будет делать теперь По словам Евгении Котовой, теперь она имеет право требовать от государства возмещения морального вреда и судебных издержек и будет этого добиваться.



— Считаете, что если меня не посадили, мне статья уголовная никак жизнь не поломала? Меня уборщицей в школу не взяли бы, если бы всё это не разрулилось. Это очень серьёзный удар. Я судима никогда не была, у меня прекрасные характеристики с места жительства, с работы, меня за хорошую службу — похвастаюсь — в Москву отправляли в 2015 году на два месяца, я училась в институте Сербского, жила в гостинице «Космос» на ВДНХ. Наверное, кого попало не отправляют. Меня на майора готовили, — говорит Евгения Котова.

Она уточнила, что сейчас продолжает работать психиатром и наркологом, но уже в частных структурах. Вернуться на службу в систему исполнения наказаний она согласилась бы вряд ли.

— Там я [работала] с 8 утра до 8 вечера, почему я и перепутала, понимаете, дом с работой, почему я их (заключённых. — Прим. ред.) и жалела, как к равным себе уже относилась. А сейчас у меня другой ритм жизни. Поэтому вряд ли. У меня ещё проблемы с сердцем, и я просто подумала, что каждый день может быть последним, и уже, конечно, в этот негатив я не вернусь, — рассуждает врач.

