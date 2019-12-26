«Я их кормила 11 лет»: врача оправдали по делу о взятке за копчёную колбасу для заключённого

В Новосибирске вступил в силу оправдательный приговор врачу-психиатру Евгении Котовой — чтобы доказать свою невиновность в мелком взяточничестве, она дошла до Верховного суда.
— Систему-то, оказывается, можно под себя прогнуть, если ты прав, — считает Евгения Котова.
За что судили врача
Её обвиняли в получении взятки от осуждённого из исправительной колонии на улице Богдана Хмельницкого.
Как ранее рассказывали в прокуратуре Калининского района Новосибирска, инцидент произошёл в конце 2016 года. В то время капитан внутренней службы Евгения Котова работала психиатром в филиале ФКУЗ «Медико-санитарная часть
В конце 2017 года мировой судья 3-го судебного участка Калининского судебного района признал Евгению Котову виновной в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и приговорил её к штрафу в 5000 рублей.
Как всё было на самом деле: версия психиатра
Как пояснила корреспонденту НГС сама 47-летняя Евгения Котова, она действительно подкармливала заключённых, которые работали при медицинской части.
— Я признала то, что я их кормила 11 лет, их там все подкармливают. Но то, что я деньги взяла за какую-то колбасу, — это бред. У нас же там кафе нет, то есть приходишь, приносишь еду с собой и там же питаешься. Вы представьте ситуацию: мы сидим обедаем, а зэки заходят: «Приятного аппетита! Приятного аппетита!». А глаза-то голодные. А я же пробы снимаю как врач и знаю, как их там кормят. «Ну парни, возьмите колбаски, возьмите варенье». То есть это было в порядке вещей. Еда, я считаю, — это святое. Если человек недоедает, как они могли нам там помогать? Поэтому это просто был, так скажем, ежедневный акт доброй воли, причём не только с моей стороны, — рассказала Евгения Котова.
По словам врача, в январе 2017 года на счёт её телефона с разницей в неделю поступило два платежа без данных отправителя и она позвонила оператору мобильной связи, чтобы узнать, кто перевёл ей деньги. Но выяснить это так и не удалось. Врач решила, что это перевод от кого-то из друзей, которых она периодически выручала деньгами, и что вскоре отправитель объявится. Того, что эти деньги перечислил заключённый, Евгения Котова, с её слов, «даже предполагать не могла».
Как сообщила психиатр, в конце января её вызывали в особый отдел службы исполнения наказаний. Сотрудники отдела начали расспрашивать её об отправителе денежного перевода и показали заявление от осуждённого, который утверждал, что перед Новым годом врач занесла ему копчёности и потребовала за это деньги и бутылку шампанского. Ещё до того, как в отношении Евгении Котовой возбудили уголовное дело, начальство, по её словам, порекомендовало ей уволиться по собственному желанию, а иначе ей «испортят трудовую книжку». До положенной пенсии врач доработать не успела.
Спустя три месяца, в мае, она узнала о том, что на неё завели уголовное дело о мелком взяточничестве.
Врач уверена: осуждённый, сотрудничавший с особым отделом, перевёл ей деньги ради условно-досрочного освобождения. Позже, в суде, он заявил, что психиатр не давала ему свой номер телефона и что её контакты хранились в компьютере медсанчасти.
— Он на суде это сказал: «Котова не давала мне номер». Я говорю: а что за договорённости [о взятке], если человек не даёт номер? Как вообще это можно расценивать? Тем более колбаса была 16 декабря, а деньги поступили через месяц — тоже абсурд, понимаете? — рассуждает врач.
Как ей удалось добиться оправдательного приговора
Чтобы обжаловать обвинительный приговор, психиатр дошла до Верховного суда. В итоге приговор отменили, а дело направили другому мировому судье Калининского района на новое рассмотрение.
Мировой судья судебного участка
Как следует из апелляционного постановления, суд первой инстанции пришёл к выводу: врач-психиатр Евгения Котова договорилась с осуждённым, что купит копчёности и угостит его, а он вернёт ей потраченные деньги и подарит бутылку шампанского к Новому году. В итоге врач принесла еду осуждённому, а тот перевёл на счёт её телефона стоимость копчёностей и деньги на покупку шампанского.
При этом апелляционная инстанция посчитала, что в действиях Котовой нет состава преступления — так как то, что она приняла деньги, не было связано с исполнением её профессиональных обязанностей.
«Доводы апелляционного представления о нарушении Котовой Е.В. должностной инструкции, налагающей обязанности требовать от осужденных четкого соблюдения Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, являются несостоятельными, так как должностная инструкция Котовой Е.В. как врача-психиатра не содержит подобной обязанности», — говорится в апелляционном постановлении.
Что врач будет делать теперь
По словам Евгении Котовой, теперь она имеет право требовать от государства возмещения морального вреда и судебных издержек и будет этого добиваться.
— Считаете, что если меня не посадили, мне статья уголовная никак жизнь не поломала? Меня уборщицей в школу не взяли бы, если бы всё это не разрулилось. Это очень серьёзный удар. Я судима никогда не была, у меня прекрасные характеристики с места жительства, с работы, меня за хорошую службу — похвастаюсь — в Москву отправляли в 2015 году на два месяца, я училась в институте Сербского, жила в гостинице «Космос» на ВДНХ. Наверное, кого попало не отправляют. Меня на майора готовили, — говорит Евгения Котова.
Она уточнила, что сейчас продолжает работать психиатром и наркологом, но уже в частных структурах. Вернуться на службу в систему исполнения наказаний она согласилась бы вряд ли.
— Там я [работала] с 8 утра до 8 вечера, почему я и перепутала, понимаете, дом с работой, почему я их (заключённых. — Прим. ред.) и жалела, как к равным себе уже относилась. А сейчас у меня другой ритм жизни. Поэтому вряд ли. У меня ещё проблемы с сердцем, и я просто подумала, что каждый день может быть последним, и уже, конечно, в этот негатив я не вернусь, — рассуждает врач.
На прошлой неделе Кировский районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор бойцу Росгвардии Семёну Лысикову, которого обвиняли в превышении должностных полномочий из-за драки с подозреваемым. А вчера, 25 декабря, Октябрьский районный суд оправдал известного астронома Сергея Масликова.