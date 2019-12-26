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Про известный памятник мыши в Академгородке сняли ролик — зрителям показали, каким он ещё мог быть

Художник Андрей Харкевич рассказал, как придумал памятник лабораторной мышке

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Ролик о памятнике лабораторной мыши открывает цикл видео о роли грызунов в научных исследованиях

Ролик о памятнике лабораторной мыши открывает цикл видео о роли грызунов в научных исследованиях

Видеоканал Новосибирского государственного университета NSU life снял ролик об истории памятника мыши, вяжущей нить ДНК, в Академгородке. Это видео стало первым в цикле роликов о вкладе грызунов в науку.

— Мы решили снять несколько роликов о лабораторных животных, ведь мыши и крысы — главные лабораторные животные. Биологи, генетики, физиологи да и все люди многим им обязаны. Ведь на этих животных тестируют лекарства, моделируют заболевания. Ученые настолько ценят их вклад в науку, что даже поставили памятник лабораторной мыши «Мышь, вяжущая ДНК» в Академгородке. Мы поговорили об этом образе с создателем памятника Андреем Харкевичем. И в результате интервью получился очень трогательный предновогодний ролик, — рассказала режиссёр NSU life Анастасия Кораблёва.

Памятник лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, установили возле Института цитологии и генетики СО РАН летом 2013 года. По задумке художника Андрея Харкевича, памятник объединил в себе сразу два образа — образ лабораторной мыши и образ ученого.

На видео Андрей Харкевич не только рассказывает о том, что символизирует памятник, но и показывает другие варианты эскизов, которые выбирали для основы этого памятника.

В феврале NSU life выпустил ролик, где рассказывает, как появился популярный лженаучный миф о прививках, вызывающих аутизм у детей: профессор Сергей Нетёсов объяснил, что стереотип возник в конце 1990-х годов после публикации европейского учёного, основанной на подделанных данных. Этот ролик стал настолько популярным, что его показали даже в новостях Первого канала.

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НГУнаукагенетика
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КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
26 дек 2019 в 14:31

Сейчас обо всем снимают ролики. Ради хайпа и монетизации

Фото пользователя
26 дек 2019 в 14:44

Да что все с этими мышами носяться? Вообще то год крысы. При чом сдезь вообще мыш непонятно.

с богаткова
26 дек 2019 в 14:32

Это по китайскому гороскопу год крысы, а надо наш гороскоп тоже учитывать.