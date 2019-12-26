Про известный памятник мыши в Академгородке сняли ролик — зрителям показали, каким он ещё мог быть

Видеоканал Новосибирского государственного университета NSU life снял ролик об истории памятника мыши, вяжущей нить ДНК, в Академгородке. Это видео стало первым в цикле роликов о вкладе грызунов в науку.
— Мы решили снять несколько роликов о лабораторных животных, ведь мыши и крысы — главные лабораторные животные. Биологи, генетики, физиологи да и все люди многим им обязаны. Ведь на этих животных тестируют лекарства, моделируют заболевания. Ученые настолько ценят их вклад в науку, что даже поставили памятник лабораторной мыши «Мышь, вяжущая ДНК» в Академгородке. Мы поговорили об этом образе с создателем памятника Андреем Харкевичем. И в результате интервью получился очень трогательный предновогодний ролик, — рассказала режиссёр NSU life Анастасия Кораблёва.
Памятник лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, установили возле Института цитологии и генетики СО РАН летом 2013 года. По задумке художника Андрея Харкевича, памятник объединил в себе сразу два образа — образ лабораторной мыши и образ ученого.
На видео Андрей Харкевич не только рассказывает о том, что символизирует памятник, но и показывает другие варианты эскизов, которые выбирали для основы этого памятника.
В феврале NSU life выпустил ролик, где рассказывает, как появился популярный лженаучный миф о прививках, вызывающих аутизм у детей: профессор Сергей Нетёсов объяснил, что стереотип возник в конце 1990-х годов после публикации европейского учёного, основанной на подделанных данных. Этот ролик стал настолько популярным, что его показали даже в новостях Первого канала.