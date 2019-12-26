Про известный памятник мыши в Академгородке сняли ролик — зрителям показали, каким он ещё мог быть

Видеоканал Новосибирского государственного университета NSU life снял ролик об истории памятника мыши, вяжущей нить ДНК, в Академгородке. Это видео стало первым в цикле роликов о вкладе грызунов в науку.



— Мы решили снять несколько роликов о лабораторных животных, ведь мыши и крысы — главные лабораторные животные. Биологи, генетики, физиологи да и все люди многим им обязаны. Ведь на этих животных тестируют лекарства, моделируют заболевания. Ученые настолько ценят их вклад в науку, что даже поставили памятник лабораторной мыши «Мышь, вяжущая ДНК» в Академгородке. Мы поговорили об этом образе с создателем памятника Андреем Харкевичем. И в результате интервью получился очень трогательный предновогодний ролик, — рассказала режиссёр NSU life Анастасия Кораблёва.

