В небе над Новосибирском Луна прикрыла Солнце. Как это было — показываем для тех, кто пропустил

Смотреть на солнечное затмение лучше через закопчённое стекло или телескоп со специальными светофильтрами

Сегодня утром 26 декабря в небе над Новосибирском произошло солнечное затмение.

Луна закрыла краешек Солнца с правой нижней стороны. Затмение началось в 11:04 по местному времени, максимальной фазы достигло в 11:35, закончится оно в 12:07. Фотокорреспонденту НГС удалось запечатлеть это астрономическое явление.

Как ранее рассказывала сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм, это кольцеобразное солнечное затмение. Такие затмения случаются тогда, когда новолуние совпадает с апогеем — наибольшей удалённостью Луны от Земли. В это время лунный диск выглядит с Земли меньше, чем Солнце. Соответственно, когда во время затмения Луна закрывает солнечный диск, от него остается яркое кольцо. Но увидеть этот эффект можно не во всех точках земного шара, а только в тех местах, которые попадают в полосу кольцеобразного затмения (270 километров).