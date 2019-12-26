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В небе над Новосибирском Луна прикрыла Солнце. Как это было — показываем для тех, кто пропустил

Максимальная фаза затмения была в 11:35

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Смотреть на солнечное затмение лучше через закопчённое стекло или телескоп со специальными светофильтрами

Смотреть на солнечное затмение лучше через закопчённое стекло или телескоп со специальными светофильтрами

Сегодня утром 26 декабря в небе над Новосибирском произошло солнечное затмение.

Луна закрыла краешек Солнца с правой нижней стороны. Затмение началось в 11:04 по местному времени, максимальной фазы достигло в 11:35, закончится оно в 12:07. Фотокорреспонденту НГС удалось запечатлеть это астрономическое явление. 

Как ранее рассказывала сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм, это кольцеобразное солнечное затмение. Такие затмения случаются тогда, когда новолуние совпадает с апогеем — наибольшей удалённостью Луны от Земли. В это время лунный диск выглядит с Земли меньше, чем Солнце. Соответственно, когда во время затмения Луна закрывает солнечный диск, от него остается яркое кольцо. Но увидеть этот эффект можно не во всех точках земного шара, а только в тех местах, которые попадают в полосу кольцеобразного затмения (270 километров).

Новосибирцы это кольцо увидеть не смогли: тёмной стала лишь маленькая часть солнечного диска. Смотреть на солнечное затмение специалисты рекомендуют через закопчённое стекло или телескоп со специальными светофильтрами.

В начале июля новосибирец Александр Голицын сфотографировал солнечное затмение в Чили. Он поехал в Южную Америку специально, чтобы полюбоваться этим астрономическим явлением. А в прошлом году сотрудники обсерватории НГУ запечатлели полное лунное затмение. Съёмку они вели через 300-миллиметровый телескопический объектив, а отснятые кадры смонтировали в 16-секундный ролик.

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солнечное затмение
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КОММЕНТАРИИ (15)

Ден
26 дек 2019 в 12:21

Прям картина. примерно 10лет назад затмение так затмение было аж небо скрывало и холодок, и у людей уровень счастья, а сегодня а ж чуток так с краю-ну и про уровень счастья тоже понятно😶

Алекс 54
26 дек 2019 в 12:10

И чё? Как дикари!

вася
26 дек 2019 в 12:49

Это навальнята солнышко наше закрывают.