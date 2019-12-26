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ЗАГС подсчитал, сколько новосибирских пар решили сыграть свадьбу 31 декабря

Некоторые жители региона решили отметить два праздника в один день

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О желании вступить в брак 31 декабря заявили 11 новосибирских пар

О желании вступить в брак 31 декабря заявили 11 новосибирских пар

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области подсчитали, сколько пар в регионе решили пожениться в последний день 2019 года.

— По состоянию на 24 декабря 2019 года в отделы ЗАГС Новосибирской области на 31 декабря 2019 года подано 11 заявлений о заключении брака, — сообщила корреспонденту НГС начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.

Также Наталья Шустова подчеркнула, что согласно Семейному кодексу РФ, брак может быть заключён по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления. Быстрее, чем за месяц, брак могут заключить только при уважительных причинах, а при особых обстоятельствах, например, беременности, рождении ребёнка или непосредственной угрозы жизни жениха или невесты, зарегистрировать отношения можно в день подачи заявления.

Недавно НГС рассказал о супругах Сибцовых — Антонина Михайловна и Владимир Семёнович вместе уже 73 года. Они просто и откровенно рассказали о том, как смогли обойтись без ссор и ревности, вырастить троих детей и не утратить чувство юмора.

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СвадьбаЗАГС
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КОММЕНТАРИИ (67)

санек
26 дек 2019 в 12:01

А вообще новоиспеченные женатики хоть на минутку задумывались,что "их жен" до них "танцевали" n-кол-во других мужиков за просто так,без загсов,подарков и прочего?А им приходится тратить бабло,ухаживать,унижаться,чтобы получить то,что другие имели абсолютно бесплатно.Неужели мужчина настолько деградировал,что не задается такими вопросами

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26 дек 2019 в 11:42

зачем портить такой замечательный праздник как новый год?

санек
26 дек 2019 в 11:49

Дурак,для тебя придумали мультиварки,стиральные машины,посудомойки,сайты знакомств,кабаки.А ты все равно тащишь в ЗАГС,ну не дурак ли ты после этого?