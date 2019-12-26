ЗАГС подсчитал, сколько новосибирских пар решили сыграть свадьбу 31 декабря

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области подсчитали, сколько пар в регионе решили пожениться в последний день 2019 года.



— По состоянию на 24 декабря 2019 года в отделы ЗАГС Новосибирской области на 31 декабря 2019 года подано 11 заявлений о заключении брака, — сообщила корреспонденту НГС начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.

Также Наталья Шустова подчеркнула, что согласно Семейному кодексу РФ, брак может быть заключён по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления. Быстрее, чем за месяц, брак могут заключить только при уважительных причинах, а при особых обстоятельствах, например, беременности, рождении ребёнка или непосредственной угрозы жизни жениха или невесты, зарегистрировать отношения можно в день подачи заявления.